《情緒排寒》：各種酗溺皆根源於體氣不足，是不敢面對的逃避心態

文：李璧如

酗溺成癮，源於體氣不足

酗酒、酗菸、酗賭、酗情色、酗白日夢⋯⋯與酗工作、酗名牌，雖然表象示現人世價值觀的差異，本質其實一致，各種酗溺皆根源於體氣不足，是一種不敢、不願面對的逃避心態，沒有真真實實活在當下，所以遁隱入某個「癖或癮頭」，以下試舉幾例說明。

金錢癮

金錢是有形且可流動的資財，用以換物或換務的籌碼。物質是人類賴以存活的基礎，生命須靠物質、能量滋養。因為資源如此重要，人人渴望豐盛，從來沒人嫌錢多，這是個填不滿的欲望之坑。

錢財也代表我們的氣場與能量，能量多大，所能觸及的空間就有多大。所以這個世界，從沒少過各種形色不一、引人入彀的「金錢遊戲」。

金錢遊戲的運作，從來都是能量低者流向能量高者。這就是高階銷售人員，都需要上身心靈課程的祕密，因為能量水平提高，可以吸引更多人，帶來更多錢財。就像醫生看到病人，病人等於錢。

能量高者創造各種遊戲規則，成為主導者；心智較弱的追隨者就忙不迭地跟著徵逐，耽溺其中，以各種賺錢、豐盛的花招為誘餌，讓他們不斷掏出錢來。還沒賺到錢，倒先花不少錢。賺錢的話術，就像懸在驢子面前的紅蘿蔔，催誘你飛蛾撲火。再如時下各種賺「能量財者」（心靈導師、身心靈工作者、能量解讀者⋯⋯）也蠱惑能量水平較低的心靈匱乏者，源源不絕地掏出金錢進貢或購買產品，希冀淨化業力，促進豐盛繁榮等。

病人說，七十幾歲的父親投資失敗，希望妻女資助。媽媽不理，父親已兩年多沒跟家裡拿錢，她實在於心不忍⋯⋯

好個「於心不忍」，妳們要陪葬嗎？對金錢、對物質存有虛幻夢想，也是種「癮」，同賭癮、毒癮、菸癮、酒癮，那黑暗的下降螺旋，會把周邊的人往深淵垂墜。那是個無底洞，在沒輸光、賠光、沒學會真正負起責任前，不會徹底醒悟。所以，此時得保留實力，千萬別跟著他的妄念起舞，否則只會換來一場空。他七十多歲了，名下無財產，日後只須辦理「拋棄繼承」（死亡兩個月內辦理）。再說，母親要養老，浪蕩子父親也會病，這筆支出又從何而來？

很多小孩胡搞瞎搞，惹得父母傷神，一樣如法處置。最好讓他遠離熟悉的環境、遠離家庭的依賴，到外地「勞改」，晒太陽、流汗、勞作，親近大自然是最好的治療；尤其若已滿廿五歲（東方社會父母羽翼期長，西方社會常提早到十八歲），那是他的責任，父母顧好老本要緊。

每個人都在各自的業海裡飄零，人與人的「圓滿」，不光從表象衡量。所以，該怎麼辦就怎麼辦，毋須顧慮太多，你願意無怨地承擔到什麼分際，設下停損點，逾此恕不支應。若無這份清明與決斷，就只能一起沉淪，這正是煩惱業海的源頭啊！

性成癮

病人說：「男友老腰痠背痛，撐不了多久，是快槍俠一號⋯⋯」

我答：「喔，這檔事其實有很複雜的心理機轉⋯⋯」

她問：「會不會因為不行，所以特別難以滿足？」

我答：「是有可能。有人會無意識卡在某個點，像長嘴深入細頸玻璃瓶的鳥，陷溺其中，直到精力耗盡⋯⋯」

病人常把最深層的困惑，向我坦承，我必須在極短的時間內，切入核心，並給予清楚明白的剖析與方向。她為男友還與其他女生藕斷絲連不悅，我說，這是許多年輕男生的通病，的確是因為他還沒滿足，或者說從來沒被滿足過！就像賈瑞欲火焚身、不可自制，卑微的他，偏偏愛上刁蠻的王熙鳳。賈瑞被鳳姐誆騙，以致寒夜受凍，回去後又被爺爺打板子，幾天起不了床。此時必定體氣低弱，一息尚存，更加酗溺，無法自拔，最後精盡而亡。

從未滿足，或許不只是這輩子的問題。曾深度滿足且陽氣暢旺者，他的注意力不會停滯在此。殊不知「精滿不思淫」，如電瓶充飽，精氣神俱全。寒氣少的人，毋須向外抓取，反而少有欲望，淫欲心不見了，就能穩定專注於當下。

你們是彼此的鏡子，你也曾抱怨他愛吃醋。兩性關係是你們現階段重要的學習介面之一，透過對方覺察自己，在較高的層面觀照一切，才有機會成為完整的人。需索、挑剔或期待，永遠不可能把你們帶離那個不滿足的泥淖！

囤積症

心靈的窟窿難以物質填補

患者說，幾年前住院開刀休養一陣子後，家裡淹水，又兼行政職，忙得沒心思打理房子；只有搬家伊始，妹妹幫忙整頓了一下。每天進出生活的地方，日出日落，完全沒力氣看它一眼；總是買一堆不知何時才用得到的東西，雜物堆得滿坑滿谷。

她說：「說來不怕你笑，就這樣過了這些年，也不敢讓人進門；萬一哪裡有問題要修理，只好臨時抱佛腳，趕緊清出落腳處。你知道嗎？我是老大，父母只要求我書讀好就行，生活方面根本是大白癡，連衣服換季要先收拾打理，都不知道⋯⋯」

講到這裡，我插嘴：「對欸，我剛搬出來時，根本不知馬桶要刷、鍋子外層也要洗，都是朋友教的。」

她接著說：「對，我妹這方面就強多了，父母對她要求不同。妹妹常說，許多用不到的書啦、衣服啦，為何抱著不放？還窮買個不停？我當時覺得需要啊，對這團混亂也習慣了，甚至心想我大概只能住這種地方⋯⋯直到最近，發現我帶的小朋友，大約半數也是『一團混亂』，桌面上下就是無法像別班那樣整潔。混亂真是我的罩門，我突然警醒，真切看到這個處境。我必須振作，不然小朋友在混亂的環境，無法得到最佳的學習效果。這幾天找妹妹來幫忙整理，那些放了很久的書啦、衣服啦，我竟面不改色地說，回收吧，送給別人。」這種斷捨離的魄力，讓她很訝異。

原本肚子冰，手腳發麻，處在無知覺狀態，不想被當「棋子」，卻也沒勇氣離開，因為害怕改變，只能無奈窩在原地。吃了一年八個月的藥，現在覺得到哪裡都行，那害怕，隨著肚子回暖，全消融了。

兼行政工作時，常被虛妄的使命感推著，人事傾軋令她頭痛，現在終於看清那些莫虛有的榮光，都只是脆弱空乏的自己，不得不往外抓取，確保自身存在的幌子。當她隨著排寒的步調蹣跚前進時，滿身兜頭的汗水，不論冬夏淋漓了一年多，終於在最近劃下休止符，再也不用隨身帶吹風機，或許是這份乾爽讓她清醒過來吧。

體氣不足時，人只能龜縮在某處，不敢越界，不敢得罪人，當然也不敢作自己，情緒凍結，根本就忘了「感知」。

去年其實已調得滿好，誰知她非出國不可，兜一大圈，血壓飆到三百，冷到頭痛不已，才死心塌地承認還是在抓取—物質能量不夠，會亂吃、想吃甜食零食；還會囤積，堆得一屋子有形有價的「垃圾」。心靈力量低落，就想找個「大的」依附，上師名師各種由頭，都只是名目不同的包裝，藉以遁藏的避難所。

人真正需要填補的是心裡的大窟窿，因為匱乏感，讓人無法面對真實的自己，總是找忙裝忙，躲在各種活動的花頭裡，耗盡最後一滴力氣，讓生活與生命各層面，抹上一份朦朧。現在體氣上來，大夢初醒，下定決心去內觀。非常好，力量終於長出來，拿回人生的主導權了。

人老，戒之在得

朋友為了接中風的父親回家，回娘家大掃除。所謂大掃除就是丟東西，母親臥室堆滿各種物件，擁擠到只容一人通過，多年來父親一直睡客廳。

中風後送到養護中心，每回面見他都哭，所以下定決心把臥房騰空。母親當然不願意，還找里長報警，里長了解狀況後，回家拿商店用垃圾袋給她們。這一廂，姐妹也對母親好說歹說，總算讓她們動手。

成包未開封的簇新衣物、皮包、鞋子、鍋子及其他日用品，朋友說，直接丟了，連看都不看。她說，之前看家裡用破鍋，還心疼買了新鍋回家，沒想一天就搜出七、八個全新的好鍋。

這心情我挺能理解，父親走後大清理，才發現以前給他們的東西，很多都原封不動，不用或不適合可以說一聲，我好處理，怎麼像投入大海，悄無聲息，就被吞沒了。

當然，年老體衰記性差，東西放哪根本忘了，也是有的。所以年輕時，就應養成良好的收納整理習慣。人老戒之在得，所用不多，能與後生小輩結緣，千萬別手軟。放在身邊，用不到就成了不流通的垃圾，最後還不是成糞土。

游牧民族最大的好處就是無法也毋須庋藏。人之所用其實不多，可惜進入定居模式，停滯之水生腐，容易收藏多餘物品，久則氾濫成災。

貪愛是人之本性，在合理範圍，則屬雅好。若如前述朋友的母親，則是病態，以購買滿足心理的空虛，反應出填不滿的不安全感，除非自覺，旁人若無法切入核心，通常無解。這種問題不是謾罵就能制止，必須找出癥結，對症下藥，可惜同一共業群體，糾結纏縛，絕大多數無力處理。

每一代人都有他們該面對的課題，也許在不同的時空，自會圓滿。我們僅能帶著祝福，藉資自惕。

戀物癖

朋友雅愛古文物，多年來花不下百萬買了不少窗花、家具等，搬家無處安置，一時無法出脫，就都送給朋友。「至少我還看得到」，她安慰自己。

婦產科醫師朋友也曾被當凱子，擺了滿屋的文物，近兩千萬。我掠眼過去，發現一些贗品、後仿品，我說，好吧，錢花在這裡，總比被騙舒坦。就算那十年交桃花運，只是不花在其他女人身上，太太也沒話可說。

癖性多半與前生經歷有關，那些滲入骨髓的熟悉感，雖隔世仍仿若如昨。因著這分熟稔，引動深層意識的驅力，愛憎由此而來。我何曾不是？不留神做了業習的奴役，還自以為風雅。骨董、字畫、陶瓷、玉器，再美再風韻天成，終屬外物，連此身都非我有，這些狎玩，他日必將散佚。國中時曾迷集郵，某次發現珍藏被弟妹搞得一團亂，甚且散失，從此斷了蒐集之念。惟獨對古文物，純粹是精神上的共振，出於美之耽溺，零散布置，竟也張羅不少。現在反而嚮往「家徒四壁」的清爽，外在牽絆少了，內在空間也就開闊了。

凡俗的美，美在匠心、氣韻，美在情景交融、天地交感，然皆有局限，亦不離成住壞空，終將隳滅。

嗜欲，關乎禍福。毓鋆老師曾說：「有人有福，平靜過一輩子；一般人則一生坎坷，不好時就如從高峰掉到谷底，常使無術養的人走上偏路。如嗜好少，苦的環境還可以勉強應付。平常修養有術，儘量不製造麻煩，因為養了欲，再想去掉很難，正是『嗜欲深者，天機淺』。」

相關書摘 ▶《情緒排寒》：累劫以來的記憶鎖在身體，此世便以病苦的方式呈現

書籍介紹

本文摘錄自《情緒排寒：解心結、拔病根的身心溫養之道》，方智出版

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作者：李璧如

人為什麼會生病？其實都是寒氣為患，尤其源自情緒堆積！

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揪出業習運作軌跡，勘破人生變形劇碼。

教你提升體氣、排除壓抑情緒，進而穩定身心、重建運勢，邁向光明坦途。

七情所致的各種情緒，看似無色無味，卻具實質，常是壓垮肉體健康的最後一根稻草。

「情緒」一如風寒邪氣，只能排解，無法硬生生壓制，壓久了必然生患。

寒氣是許多重大疾症的前行因素，日久堆疊結塊，形成具體病徵。

「排寒」就是排除這些妨礙身體正常運作的具體能量。

「情緒排寒」本質上基於「排寒」理論，與身體排寒一脈相承，只要進入排寒大道的規律，自然隨之產生各種反應。在疾症初起，即予表散，疏通邪氣，便不致遺留後患；溫通提拉體氣，給予足夠能量，讓身體自行運轉，待各種症狀走過，人體即可恢復平衡。

身體的各種疑難雜症，必是心識層面種種阻滯，最終在肉體留下了印記。其實，只要給予患者自由伸展的空間，自能慢慢療癒。真正健康的人，應該由外到內都是「鬆」的，身體運轉順暢，一有負荷便立即排空，沒有多餘的垃圾，因此致病因素能降到最低。

寒氣拘僵身體，人心也變得堅硬執拗；唯有暖化身心，使之靈活柔軟，才能恢復傾聽的能力；傾聽自己、傾聽別人、傾聽生命，這便是感知宇宙、解開身心密碼的起點。

讓內在深埋的陳傷一層層浮出、消融，

重新遇見一個有別以往、清明自在、嶄新的自己！

情緒伴隨感受而起，是一股自然存在的具體能量。生命歷程中的各種壓抑、痛苦、創傷，長期鬱積胸次，得有傾瀉抒解的缺口，否則這股沒有及時釋放的負能量，勢必逐漸暗蝕前進的動力，最終內爆成疾。

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Photo Credit: 方智出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航