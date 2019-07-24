中國發布國防白皮書：強調「永不擴張」，也重申不放棄武力犯台

中國發布《新時代的中國國防》白皮書，因應國際間對「中國威脅論」的疑慮，這次的白皮書重申奉行防禦性國防政策，「永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍」，並表示軍隊現代化水準與世界先進國家相比還差很大。但在對台方面，這次的白皮書相較於過去兩版，對台灣問題的描述位置更加提前，且單獨成段落，篇幅增加，措辭也更嚴厲，也重申，如果有人要「把台灣從中國分裂出去」，中國軍隊將不惜一切代價捍衛國家統一。

中國國務院新聞辦公室今（24）日公布《新時代的中國國防》白皮書，重申奉行防禦性國防政策，這是中國政府自1998年以來發表的第10部國防白皮書，也是2012年底中共18大以來發表的首部綜合型國防白皮書，全文約2.7萬字。

中國發表國防白皮書：「國家完全統一，是實現中華民族偉大復興」

（中央社）中國《新時代的中國國防》白皮書中批評台灣「挾洋自重」，並稱解決台灣問題，實現國家統一，是中華民族根本利益，而台獨分裂勢力是台海和平穩定最大威脅。

這份國防白皮書冠上「新時代」之名，是中共總書記習近平2012年底掌權以來首部國防白皮書，且又回到2010年之前的白皮書形式，以全面而非專題的方式談論中國國防情況。

根據《新華社》及《環球網》，白皮書在「國家安全面臨的風險挑戰不容忽視」章節中首先點出「反分裂鬥爭形勢更加嚴峻」。

文中表述，「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』，加緊推行『去中國化』『漸進台獨』，圖謀推動『法理台獨』，強化敵意對抗，挾洋自重，在分裂道路上越走越遠」。

白皮書稱，「台獨分裂勢力及其活動始終是台海和平穩定的最大現實威脅，是祖國和平統一的最大障礙」。

白皮書稱，解決台灣問題，實現國家完全統一，是中華民族的根本利益，是實現中華民族偉大復興的必然要求。中國堅持「和平統一、一國兩制」方針，但不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。不過，白皮書稱此「針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞」。

白皮書指出，中國有堅定決心和強大能力維護國家主權和領土完整，並重申中共19大報告中提到的「六個任何」，「絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去」。如果有人要「把台灣從中國分裂出去」，中國軍隊將不惜一切代價予以挫敗，捍衛國家統一。

相較於2013年、2015年，台灣問題單獨成段、措辭嚴厲

中國自1998年首次發布國防白皮書，2000年首次在國防政策部分專門論述台灣問題，強調製造分裂就意味著不要兩岸和平。2010年首次闡述建立兩岸軍事安全互信機制問題。

根據中國國防部的白皮書列表，中國自2000年開始，每隔兩年就會發布當年的「中國的國防」白皮書，直到2010年為止，接著就是2013年的《中國武裝力量的多樣化運用》白皮書、2015年的《中國的軍事戰略》白皮書、2017年的「中國的亞太安全合作政策」，以及今年的《新時代的中國國防》白皮書。

《環球網》指出，與2013年、2015年發布的兩版白皮書相比，最新發布的國防白皮書對台灣問題的描述位置更加提前，且單獨成段落，篇幅增加，措辭也更嚴厲。

2015年5月發布的「中國的軍事戰略」白皮書中的相關描述為，「台灣問題事關國家統一和長遠發展，國家統一是中華民族走向偉大復興的歷史必然。近年來兩岸關係保持和平發展良好勢頭，但影響台海局勢穩定的根源並未消除，台獨分裂勢力及其分裂活動仍然是兩岸關係和平發展的最大威脅」。

2013年4月發布的「中國武裝力量的多樣化運用」白皮書中則更為簡短，「台獨分裂勢力及其分裂活動仍然是兩岸關係和平發展的最大威脅」。

此外，全文約2.7萬字的「新時代的中國國防」白皮書還提到，境外「藏獨」、「東突厥斯坦」等分裂勢力活動頻繁，中國的國土安全依然面臨威脅，陸地邊界爭議尚未徹底解決，島嶼領土問題和海洋劃界爭端依然存在。

《中央社》報導，白皮書中也表示，美國提高國防預算和出售武器給台灣，破壞全球戰略穩定。

美國國務院8日宣布批准兩項對台軍售，分別是108輛M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）及250枚可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）相關設備，總額約22億美元，並已知會國會，國會有30天時間表達意見。這也是川普政府第4次對台灣軍售。中國國防部表示，若有必要甚至不惜在台海使用武力。

陸委會批評：中國宣稱軍事建設為了「和平」，卻不放棄武力犯台

（中央社）對此，陸委會以新聞稿表示，對北京當局假借兩岸議題擴張軍武、揚言對台動用武力，陸委會堅決反對與譴責。

陸委會指出，中共挑釁行為不但衝擊兩岸和平，也已嚴重違反國際法和國際關係的和平原則，更挑戰區域安全秩序，造成周邊國家的不安及憂慮；而暗示將動用解放軍處理香港議題，是「企圖重現六四鎮壓」。

陸委會稱，中共侈言永不稱霸及擴張、一切軍事建設是為「和平」等，「全是武力侵犯的謊言，我們呼籲國際社會嚴肅關切並抵制」。

陸委會也重申，台海和平和區域穩定最大威脅，就是中共始終不放棄武力犯台。「習五條」發表後，解放軍頻繁演習、軍艦在台灣周邊抵近巡航，更滲透台灣社會呼應其立場，逼迫接受已破產的「一國兩制」主張。

陸委會稱，中共操作反民主、反和平行徑，並進一步訴諸戰爭的企圖，才是造成台海與區域情勢緊張的主因；中共須認清中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國的事實。

陸委會表示，中共長期以來昧於事實，利用政軍手段試圖壓迫及消滅中華民國，已嚴重侵犯台灣人民自由選擇意志及生命財產安全。

陸委會強調，政府責無旁貸，將持續強化自我防衛能力與民主防護，堅定捍衛國家主權與民主體制，堅守2300萬台灣人民自由選擇未來的權利。

陸委會也呼籲，北京當局應及早放棄使用武力等非理性的惡意手段，改善兩岸關係，理性處理香港等議題，真正做到區域負責任的一方。

為了淡化國際間的「中國威脅論」，中國白皮書強調「永不稱霸」

（中央社）中國今天公布國防白皮書，重申奉行防禦性國防政策，「永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍」，提到中國國土安全和海外利益都面臨威脅，但軍隊現代化水準與世界先進國家相比還差很大。

白皮書對當前國際安全形勢的判斷是「當今世界正經歷百年未有之大變局」，國際安全面臨的不穩定性不確定性更加突出，並特別點出美國調整國家安全戰略和國防戰略，奉行單邊主義政策，挑起和加劇大國競爭。

白皮書認為，中國國家安全面臨的風險挑戰不容忽視，「反分裂鬥爭形勢更加嚴峻」。在國防政策方面，反對和遏制台獨，打擊藏獨和東突厥斯坦等分裂勢力，以維護國家主權、統一、領土完整和安全。

除了陸地邊界爭議、島嶼領土問題和海洋劃界爭端，白皮書還指出，個別域外國家艦機對中國頻繁實施抵近偵察，多次非法闖入中國領海及有關島礁鄰近海空域。

根據白皮書，中國海外利益面臨國際和地區動盪、恐怖主義、海盜活動等現實威脅，駐外機構、海外企業及人員多次遭到襲擊。太空、網路安全威脅日益顯現，自然災害、重大疫情等非傳統安全問題的危害上升。

2015年中國進行軍改，推進軍事政策制度改革，調整軍兵種和武警部隊。白皮書說，共軍機械化建設任務尚未完成，資訊化水準亟待提高，軍事安全面臨技術突襲和技術代差被拉大的風險，軍隊現代化水準與世界先進軍事水準相比差距還很大。

面對近年來國際間因中國許多作法而起的警戒，白皮書說，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，是新時代中國國防的根本目標；堅持永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍，是新時代中國國防的鮮明特徵；堅持走中國特色強軍之路，是新時代中國國防的發展路徑。

中國特色強軍之路的目標，是到2020年基本實現機械化，資訊化建設取得重大進展，戰略能力有大的提升。全面推進軍事理論現代化、軍隊組織形態現代化、軍事人員現代化、武器裝備現代化，力爭到2035年基本實現國防和軍隊現代化，到本世紀中葉把全面建成世界一流軍隊。

白皮書說，中國擁有2.2萬多公里的陸地邊界、1.8萬多公里的大陸海岸線，是世界上鄰國最多、陸地邊界最長、海上安全環境十分複雜的國家之一，維護領土主權、海洋權益和國家統一的任務艱巨繁重。

著眼捍衛國家統一，中國加強以海上方向為重點的軍事鬥爭準備，組織艦機「繞島巡航」，「對台獨分裂勢力發出嚴正警告」。

在國防費用方面，共軍自我辯護「開支合理穩定」，國防費占國內生產毛額（GDP）的比例以2012年至2017年來看，平均比重約為1.3%，在各國中排行第6，低於俄羅斯、美國、印度、法國和英國，比德國和日本高。

（中央社）對此，國防部回應，中國企圖淡化國際對「中國威脅論」的疑慮，展現統戰伎倆；戰略學者林穎佑也說，白皮書可說是軍改的決定版報告書。

國防部發言人史順文少將表示，綜觀白皮書內容，將重點放在向外界說明中國國防和軍隊建設的方向，凸顯其武器發展，及持續抑制高額國防預算的合理性。

史順文指出，這份白皮書，顯示中國企圖淡化國際間對「中國威脅論」的疑慮，展現其統戰的伎倆。

國立中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑接受《中央社》訪問時表示，中國國防白皮書是軍改後首次發表，代表解放軍的軍改已告一段落，也可以說是軍改的決定版報告書。

林穎佑說，白皮書中強調中國軍隊以防禦為主，最大的目的就是要破除外國一直渲染的中國威脅論，特別是各國都有出版解放軍軍力報告與對周邊的威脅，發布國防白皮書有澄清與對外說明的意義，也是軍事外交與增進透明度的一環。

林穎佑最後表示，最後需注意文中提到的海外利益，代表解放軍的兵力投射能力可能已達到某程度成長，值得後續關注。

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