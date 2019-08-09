豫菜兵法全攻略（上）：《東京夢華錄》中千年前的開封菜

逐鹿中原這個成語中的「逐」本來為追趕之意，「鹿」指的則是其追趕與圍捕的對象，而這個「中原」，指的則是黃河中下游一帶的中華民族之發源地。

這個成語的出處是《史記·卷九十二·淮陰侯列傳》，原文為：

高祖已從豨軍來，至，見信死，且喜且憐之，問：「信死亦何言？」呂后曰：「信言恨不用蒯通計。」高祖曰：「是齊辯士也。」乃詔齊捕蒯通。



蒯通至，上曰：「若教淮陰侯反乎？」對曰：「然，臣固教之。豎子不用臣之策，故令自夷於此。如彼豎子用臣之計，陛下安得而夷之乎！」



上怒曰：「亨之。」通曰：「嗟乎，冤哉亨也！」上曰：「若教韓信反，何冤？」對曰：「秦之綱絕而維弛，山東大擾，異姓并起，英俊烏集。秦失其鹿，天下共逐之，於是高材疾足者先得焉。蹠之狗吠堯，堯非不仁，狗因吠非其主。當是時，臣唯獨知韓信，非知陛下也。且天下銳精持鋒欲為陛下所為者甚眾，顧力不能耳。又可盡亨之邪？」



高帝曰：「置之。」乃釋通之罪。

上面這段的故事是在說齊王韓信的謀士蒯通，看到韓信的力量已經足夠強大後，就勸韓信背叛劉邦，與劉邦爭天下。可是韓信不聽他的建議。而在漢高祖十年，原為劉邦的部將陳豨起兵造反，劉邦率兵前去平亂。

劉邦打敗陳豨後，由呂后與蕭何密謀偽報陳豨已死，在韓信前來祝賀時趁機擒獲，聲稱有人密告他與陳豨共，以「墨」（黥刑，在犯人的臉上或額頭上刺奴、婢、盜、賊等字或圖案，再染上墨，作為受刑人的標誌 ）、「劓」（割去鼻子 ）、「刖」（砍去雙腳 ）、「宮」（去勢 ）、「大辟」（死刑 ）等五刑將韓信處死（這也是「成也蕭何、敗也蕭何」這句話的由來 ）。

而由於韓信在受刑前後悔地說：「我當初不聽蒯通之言才會有今天！」因此韓信被殺之後，劉邦便下令把蒯通抓來治罪。而在臨刑前，劉邦說：「你讓韓信背叛我，我今天就殺了你，有什麼話要說嗎？」

蒯通非但一點也不害怕，還十分平靜地說：「狗都知道要忠實於自己的主人，我那時是韓信的手下，當然不會忠實於你。再者，秦朝已近頹勢，天下英雄並起，都在追逐秦朝之政權，誰力量大就會得到它。與你爭奪天下的人力量不夠才會失敗，如果你要殺我那就殺吧。」劉邦聽了之後，覺得蒯通很有膽識，十分欣賞他，就把他放了。

在這個典故中，「鹿」成了帝位與政權的意思，而逐鹿中原也就成了群雄並起，爭奪天下之意。

豫菜就是河南菜，因為大禹治水後劃天下為冀、兗、青、徐、揚、荊、梁、雍、豫等九州（戰國時期之陰陽家鄒衍則稱之為赤縣神州 ），而河南為豫州，因此得名。河南省便是逐鹿中原這個成語中所指的中原，不但歷史悠久，更是華夏民族的發源地。

其中的洛陽不但是中國四大古都之一，更是十三代古都，而且還是黃河與其支流洛水所孕育出的河洛文明的發源地（因為洛陽位於洛水之北，水之北謂之「陽」 ）。而開封為七朝古都，鄭州是五朝的古都。現在的河南省，則是僅次於常住人口1.12億的廣東省，與常住人口1億的山東省，以9480萬的人口名列中國人口數第三名。

而豫菜則是被視為中國各大菜系的淵源。而雖然爭議不斷，但也被中國烹飪界稱為中國八大菜系的「母菜」。其特色是不東、不西、不南、不北。也就是不偏甜、不偏鹹、不偏辣、不偏酸，在甜鹹酸辣間求其中、求其平、求其淡。並且以五味調和、質味適中的基本傳統，突出和諧、適中，平和適口而不刺激為其特點。

而在2007年的《豫菜基本規範》中，則指出豫菜是由以開封代表的傳統豫菜體系，逐步演變為以省會鄭州為中心的新豫菜体系的。

以地理上來分的話，豫菜則分為「中扒」（扒菜 ）「西水」（水席 ）「南鍋」（鍋雞、鍋魚 ）「北麵」（麵食、餡飯 ）。扒菜是是豫菜的典型，以開封為代表；水席則是以洛陽為代表的豫西之口味稍微偏酸的風味；豫南則以信陽為代表，以偏辣的燉菜為代表；豫北口味則是偏重，並善用其土產，以新鄉和安陽為代表。

開封菜

《東京夢華錄》中千年前的開封菜

宋徽宗崇寧二年是西元1103年，距離960年宋太祖趙匡胤建立北宋，定都東京汴梁已經過了143年，距王安石變法的1069年已經過了34年，而離司馬光完成《資治通鑑》的1084年則是過了19年。當時原名孟鉞的孟元老跟隨著父親孟昌齡來到了北宋的京城東京開封府。

在那之前，孟元老則是隨著他的父親宦遊於中國南北，而從他於1103年來到東京開封府之後，孟元老在這總共住了23年，直到1126年為止。1126年，是孟元老不得不離開這個他住了23年的都市的一年。事實上，不只是他，連他的皇上宋徽宗趙佶，在前一年1125年，也不得不只帶了幾個內侍連夜南逃。

因為在1123年金太祖完顏阿骨打病逝後，完顏宗望與完顏宗翰便迫不及待地南下攻宋。金軍一路勢如破竹，而宋徽宗則在這個時候宣佈退位，而太子趙桓則是在啼哭聲中即皇位，是為宋欽宗，年號「靖康」。次年1127年春，金軍俘宋徽、欽二帝及大批宋室的皇族北歸，囚於今黑龍江省的依蘭縣。這兩年所發生的一切史稱「靖康之變」，而自此之後，北宋滅亡。

1127年6月12日，宋徽宗的第九個兒子，也是宋欽宗之弟的趙構，於南京應天府（今河南商丘 ）登基為皇帝，是為宋高宗，並改元「建炎」，南宋時期開始。不過雖說宋高宗趙構即位，但金國還是以「搜山檢海捉趙構」為號，不斷地派兵追擊南下的趙構。而不斷被金兵追殺的宋高宗被，則是一路往南逃亡，直至紹興八年（1138年）才正式定都於臨安（今浙江杭州），史稱建炎南渡。

而在紹興11年（1141年 ）宋高宗以「莫須有」的罪名處死了主戰派的岳飛與其子岳雲，以滿足金軍的和議條件後，達成了南宋以稱臣賠款，並割讓從前被岳飛收復的國土為代價，簽定了《紹興和議》，宋金才東以淮河，西以大散關為界。完顏阿骨打之孫完顏亮撕毀《紹興和議》繼續南侵，卻在1161年於今天安徽省馬鞍山市雨山區采石街道發生「采石之戰」大敗，才真正形成金朝與南宋南北對峙的局面。

來到了新首都臨安的孟元老，由於太思念故都東京的一切，寫了一本有如都市旅遊指南般的書《東京夢華錄》，於南宋紹興17年（1147年）完稿。內容紀錄著宋徽宗年間東京之繁盛，包括了當時開封城的城坊、河道、橋樑、宮殿、官署、街巷、寺廟、酒樓、食店、醫鋪、郊祀祭典、飲膳起居、歌舞百戲等的描述。

《東京夢華錄》在飲食部份的描述，有如宋朝版的《舌尖上的汴京》，書中共提到一百多家店鋪，而其中酒樓和各種飲食店占了半數以上。而北宋畫家張擇端所畫的汴梁與汴河兩岸的繁華和熱鬧的景象和優美的自然風光的《清明上河圖》，則是描繪了一百餘棟樓宇房屋，其中可以明確認出是經營餐飲業的店鋪就有四、五十棟。

其中提到的當時開封城中有「白矾樓」「潘家樓」「欣樂樓」「遇仙正店」「中山正店」「高陽正店」「清風樓」「長慶樓」「八仙樓」「班樓」「張八家圓宅正店」「王家正店」「李七家正店」「仁和正店」「會仙樓正店」等大型高級酒樓七十二戶。

而其卷二的〈飲食果子〉，則更是詳盡地描述了當時開封城餐飲文化的百態與各式的菜餚：

凡店內賣下酒廚子，謂之「茶飯量酒博士」。至店中小兒子，皆通謂之「大伯」。更有街坊婦人，腰系青花布手巾，綰危髻，為酒客換湯斟酒，俗謂之「焌糟」。更有百姓入酒肆，見子弟少年輩飲酒，近前小心供過，使令買物命妓，取送錢物之類，謂之「閑漢」。又有向前換湯斟酒歌唱，或獻果子香藥之類，客散得錢，謂之「廝波」。又有下等妓女，不呼自來，筵前歌唱，臨時以些小錢物贈之而去，謂之「禮客」，亦謂之「打酒坐」。又有賣紅色或果實羅卜之類，不問酒客買與不買，散與坐客，然後得錢，謂之「撒暫」。如此處處有之。唯州橋炭張家、乳酪張家，不放前項人入店，亦不賣下酒，唯以好淹藏菜蔬，賣一色好酒。



所謂茶飯者，乃百味羹、頭羹、新法鵪子羹、三危羹、二色腰子、蝦蕈、雞蕈、渾炮等羹、旋索粉、玉棋子、群仙羹、假河鈍、白渫齏、貨鱖魚、假元魚、決明兜子、決明湯齏、肉醋托胎襯腸沙魚、兩熟紫蘇魚、假蛤蜊、白肉、夾面子茸割肉、胡餅、湯骨頭、乳炊羊肫、羊鬧廳、羊角、炙腰子、鵝鴨、排蒸荔枝腰子、還元腰子、燒臆子、入爐細項、蓮花鴨、簽酒炙肚肱、虛汁垂絲羊頭、入爐羊羊頭、簽鵝鴨、簽鴨、簽盤兔、炒兔、蔥潑兔、假野狐、金絲肚羹、石肚羹、假炙獐、煎鵪子、生炒肺、炒蛤蜊、炒蟹、炸蟹、洗手蟹之類，逐時旋行索喚，不許一味有闕，或別呼索變。造下酒亦即時供應。



又有外來托賣炙雞、燠鴨、羊腳子、點羊頭、脆筋巴子、薑蝦、酒蟹、獐巴、鹿脯、從食蒸作、海鮮時果、旋切萵苣生菜、西京筍。又有小兒子，著白虔布衫，青花手巾，挾白磁缸子，賣辣菜。又有托小盤賣幹果子，乃旋炒銀杏、栗子、河北鵝梨、梨條、梨幹、梨肉、膠棗、棗圈、桃圈、核桃、肉牙棗、海紅嘉慶子、林檎旋烏李、李子旋櫻桃、煎西京雪梨、夫梨、甘棠梨、鳳棲梨、鎮府濁梨、河陰石榴、河陽查子、查條、沙苑榲桲、回馬孛萄、西川乳糖、獅子糖、霜蜂兒、橄欖、溫柑、綿棖金桔、龍眼、荔枝、召白藕、甘蔗、漉梨、林檎幹、枝頭幹、芭蕉幹、人面子、馬覽子、榛子、榧子、蝦具之類。諸般蜜煎香藥、果子罐子、黨梅、柿膏兒、香藥、小元兒、小臘茶、鵬沙元之類。更外賣軟羊諸色包子，豬羊荷包，燒肉幹脯，玉板鮮鮓、鮓片醬之類。



其餘小酒店，亦賣下酒，如煎魚、鴨子、炒雞免、煎燠肉、梅汁、血羹、粉羹之類。每分不過十五錢。諸酒店必有廳院，廊廡掩映，排列小濩子，吊窗花竹，各垂簾幕，命妓歌笑，各得穩便。

北宋時期的飲食業不但已是多元經營，銷售形式亦是多樣。而像是東京內固定經營的酒家，除了七十二家「正店」其他中小型酒家、酒店尚有三千戶，當時的人謂之 「酒池」。書中描述：

街東車家炭、張家酒店，次則王樓山洞梅花包子、李家香鋪、曹婆婆肉餅、李四分茶。至朱雀門街西過橋，即投西大銜，謂之貓院街，街南遇仙正店，⋯⋯此一店最是酒店上戶。⋯⋯街北薛家分茶、羊飯、熟羊肉舖。向西去皆 妓女館舍，都人謂之院街。御廊西即鹿家包子。餘皆羹店、分茶、酒店、香藥鋪、 居民。

而《東京夢華錄》中的這些文字，也正是對一千年前，開封有哪些料理的最珍貴，也最詳盡的一段描述。不過這些料理當時都南渡到了杭州，以這段引文的「王樓山洞梅花包子」為例，現在江南地區的小龍包便是由北宋時東京汴梁這72正店之一的「王樓」所製售的名為「山洞梅花包子」，所演變而來。

在經過一千多年之後，現在的豫菜則演變為以「糖醋軟熘魚焙麵」「煎扒青魚頭尾」「炸紫酥肉」「扒廣肚」「牡丹燕菜」「清湯鮑魚」「大蔥燒海參」「蔥扒羊肉」「汴京烤鴨」「炸八塊」為十大名菜的菜系，而其中的「糖醋軟熘魚焙麵」則是開封菜在豫菜中的代表。

糖醋軟熘鯉魚焙麵

這道將糖醋熘魚與油炸過的龍鬚麵兩個菜所組成的糖醋軟熘魚焙麵，是以軟熘這種豫菜烹調方式所結合起來的。

流經開封的這段黃河彎道多，水相對比較深，黃河裡長大的鯉魚，魚肉鮮嫩肥美。而這道菜選的魚只用金鱗赤尾的黃河大鯉魚，也就是河南黃河鯉。河南黃河鯉與陜西黄河鯉魚、寧夏黄河鯉、山東黄河鯉、山西天橋黄河鯉並列為黄河幹流的五大名鯉。

之前在《粵菜兵法全攻略》與《淮揚菜之兵法》中都有談青魚、草魚、鰱魚、鱅魚等中國四大家魚。唐代以前，鯉魚被是最為廣泛養殖的淡水魚類。《詩經》中就有「豈其食魚，必河之鯉？」的句子，顯示出鯉魚在河魚中之地位。「鯉魚跳龍門」更是以黃河鯉魚跳過位於山西省河津市的黃河龍門峽谷，就會變成龍的傳說，延伸比喻中舉、升官等飛黃騰達之事。但是因為唐皇室姓李，而鯉與李諧音，犯了皇帝的忌，於是把鯉魚改稱為赤公。

當時，朝廷還頒布了一項法令，規定捕到鯉魚必須放生，全國上下不准吃鯉魚，誰賣鯉魚就要受罰，並且打60大板。於是沿江而居的老百姓只好從江中捕撈其他魚苗放到池塘中試養，尋找到新的養殖對象，逐漸選出青、草、鰱、鱅等主養種類。這四種主養魚現今被合稱為「四大家魚」。要到了宋朝以後，養鯉業才恢復。

先以瓦愣花刀法解魚，魚的兩面各解八刀，然後抹上薄薄的一層加了蛋白的麵糊後，下鍋用小火溫油炸五分鐘，便可出鍋。

接下來進行熘製。先將調好的糖醋汁加入鍋中，而非澆在魚上。將炸好的魚放入水、糖、醋、鹽、蔥薑水與油結合的糖醋活汁中，也由於這個活汁，才能夠達到酸中有甜、甜中有鹹的糖醋味，也才能使糖醋汁與魚肉充分融合。

所謂軟熘，以活汁而聞名。而所謂的活汁，則是一指熘魚之汁需達到泛出泡花的程度，稱作汁要烘活；二是取方言中和、活之諧音，糖、醋、油三物，甜、鹹、酸三味，要在高溫下，在攪拌中充分融和，更要求各物、各味俱在，但均不出頭，要做到不見油，不見糖，不見醋，甜中透酸，酸中透鹹。此時，糖醋汁就活了。而最關鍵的收汁，則必須看到糖醋汁在吐泡，這才是被「烘活」了。

首先要把焙麵做好，麵粉中加入鹽和鹼，揉好後醒20分鐘後盤麵。一正一反地拉扯至少20分鐘。而拉出來麵的要夠細並且均勻，這拉出來的麵為龍鬚麵，既細又長，在中國北方農曆二月二龍抬頭的日子，有著吃龍鬚麵的習俗。麵必須一拉好就立刻下鍋油炸，才會有酥脆的口感。而其蓬鬆與酥脆正是為了更能夠吸收活汁。

這道菜是1900年的時候，清朝光緒皇帝和慈禧太后為了逃避八國聯軍，而在開封停留時，由現在糖醋軟熘魚焙麵的第四代傳人陳長安的曾祖父陳永祥所創，並歷經祖父陳振生、父親陳景和，再傳到了他手上。

而會加入炸過的龍鬚麵，則是為了不浪費這一鍋好汁。1930年左右，開封豫菜名廚最早將油炸過的「龍鬚麵」蓋在做好的「糖醋熘魚」上面，當時稱做「糖醋熘魚帶焙麵名菜」一道菜餚的兩種食趣，更讓這道菜有了有「先食龍肉，後食龍鬚」之美譽。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航