專家開講：廢寶特瓶再製環保衣物大解密

天氣愈來愈熱，在環保意識抬頭的今日，自備水瓶裝飲用水、減少垃圾是最好的示範，但若一時忘記攜帶環保容器，臺灣人總是習慣在便利超商買罐寶特瓶裝的礦泉水或飲料解渴，喝完後，即丟進資源回收桶中，讓使用完的寶特瓶（PET瓶）進入新的回收循環中。

根據行政院環保署統計，臺灣每年會回收10萬公噸廢寶特瓶容器、將近45億支寶特瓶，即便在回收率達95%的臺灣，這個數字也非常驚人。

在全球都掀起減塑風潮的當下，「寶特瓶」仍是飲料產品的主要使用包材，而我們能做到的，除了減量以外，還必須更進一步理解「如何讓廢寶特瓶不再只是一次性使用的容器」而寶特瓶回收之後，究竟還可以做些什麼新的產品，讓資源能夠有效被利用呢？

8支寶特瓶，就能變身成你身上的球衣！

圖 / 關鍵評論網 圖說：塑膠的回收必須要經過分色分類等過程，才能將回收的塑膠發揮最大效益。

根據遠東新世紀所提供的數據顯示，市場對於環保紗的需求逐年成長。在2018年，廢棄寶特瓶碎片使用量已經達到13萬噸。

廢棄寶特瓶從收集運至回收場開始就正式進入回收循環，先依據顏色與清潔狀況做初步分類後，再經由機器壓製成近400公斤的瓶磚，瓶磚會經過解包、洗滌、脫標籤、依照瓶身分色分類、粉碎、清洗、去除雜質、脫水，處理成乾淨的PET碎片。

寶特瓶之所以需要這麼多重步驟，才能夠成為再利用的PET碎片，原因在於寶特瓶身顏色各異，再回收過程中又會歷經不同污染，唯有分類、清洗後才能進行後續作業。

以環保紗為例，環保紗是利用寶特瓶的原色製成，透明寶特瓶就會抽出白紗、綠色寶特瓶則會抽出綠紗，環保紗的製作需要高潔淨等級，紗線比頭髮還細，因此在抽絲過程中的不純物將會影響抽絲的效率以及環保紗的品質。

整體環保紗的製程相較於傳統的染製，雖然無法擁有更多色彩上的變化，但有助於節省水量與降低水污染，達到環保的目的。

PET碎片最後經由加工廠，再以分解、重新聚合及高溫熔融，便可成為PET酯粒，這些重新回收再利用的酯粒，又稱之為回收聚酯（Recycled PET），不管是身上穿的衣服、還是再生環保瓶與再生包裝材的應用，都可以看見回收聚酯的蹤影。

為擺脫對石化原料的依賴，戮力發展回收聚酯材料，利用這些回收聚酯再製成的環保再生纖維，可以製成服飾用紗；每7到8支寶特瓶，就可製成一件運動T-shirt，整個製程可以減少40~85%的能源損耗、54.6%的碳排放。遠東新世紀在2018年製作的5億件環保衣便用掉了10萬噸的「環保紗」。

供應全球運動服飾回收寶特瓶再製環保紗的遠東新世紀，目前除供應NIKE、adidas等全球知名運動品牌製作運動衣，也同時包含美國NBA、美式足球隊的球衣。以2018年10個世足賽國家隊的每件足球衣中，都有寶特瓶再利用的蹤跡，遠東新董事長徐旭東更曾經透露，他們正在2020東京奧運部分運動項目的運動員衣服布料打樣中。

從球衣到水果包裝盒，都可以看到回收寶特瓶的蹤跡

圖 / 關鍵評論網 圖說：回收後的塑膠能夠應用在再生環保瓶、再生包材應用上。

此外，我們也可以在再生環保瓶、再生包材應用上，看到回收聚酯的蹤跡，像是環保收納盒、塑膠棧板甚至是一般的水果包裝盒，都有可是寶特瓶回收後所製成的產品。遠東新世紀負責人表示，在利用廢棄寶特瓶碎片製作環保衣的過程中，遇到的最大困難在於前端廢寶特品的回收分類以及潔淨度不完整，這些不純物將會影響抽絲的品質與染色品質，也造成需要克服批次間品質穩定的困境。

一個寶特瓶有90%以上可回收再製成聚酯纖維、一公斤的寶特瓶，相當於0.8公斤的原油，當一般民眾都能夠記得，在享用完瓶裝飲料之後，稍微清洗一下寶特瓶、輕輕壓扁後再蓋上瓶蓋，順勢丟入回收桶中，讓這個與我們「短暫相遇」的寶特瓶，能有更長期、再生的利用價值，就是對地球環境多一分保護與珍惜。