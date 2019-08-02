從頭到「腳」好好照顧自己，新手媽媽從零開始和寶寶一起成長

採訪：張詩華｜攝影剪輯：弗利登｜圖片提供：陳怡閔

「剛生完前三個月真的不太適應，那時還在哺乳，每四個小時擠奶一次，擠奶時還要工作、無法休息，之後寶寶又醒了，基本上就是沒有睡飽的一天。」年紀輕輕的陳怡閔，2016年時和先生共同創辦了台灣自產的樹液足貼品牌，後來接連懷孕、生產，許多新身分讓她一度忙不過來，不過就像他們的品牌精神一樣，她希望女孩能懂得好好照顧自己。

從頭到「腳」好好照顧自己

陳怡閔身材嬌小，說話聲音輕柔，她不但是新手媽咪，也是台灣品牌「阿嬤的配方」的創辦人之一。陳怡閔原先只是尋常上班族，在遊戲產業擔任企劃，每天朝九晚五的辦公室久坐、外加上下班通勤，經常有腿部腫脹酸痛的困擾。已沒有力氣多加按摩或運動的她，只好依賴市面上的足部紓緩產品，比如足貼，來緩解腿部不適。可是使用這些產品時，仍舊有一些困擾，比如常常一覺醒來，腿上的足貼早已因黏性不佳而不見蹤影，且這些足貼多是進口自日本、泰國，於是她和先生決心一起創業，研發台灣自有的樹液足貼產品。

從遊戲產業的企劃，跨「足」一個全然陌生的市場，而且是台灣前所未有的天然樹液足貼，不只是要挑戰過去不瞭解的專業知識，還要面對消費者的接受度。陳怡閔說，儘管許多女性都有腿部腫脹不適的困擾，或是對腿部線條不夠自信，但大多只會花錢在臉部保養品，對足部保養卻不太重視，這也是「阿嬤的配方」的品牌精神：希望女孩可以用簡單輕鬆的方式好好照顧自己，如同獲得阿嬤對孫女的照顧一樣。

成為媽咪帶給她更多產品靈感

而隨著陳怡閔懷孕、成為準媽媽，也有更多身為女性要面對的身體變化一一顯現，比如懷孕後期的水腫，以及體質改變後的肌膚困擾，這些困擾反而成為她開發新產品的靈感來源。品牌名稱「阿嬤的配方」，主要源自從小給阿嬤帶大的先生，希望能給每位消費者有如阿嬤的疼惜照顧一般，於是陳怡閔從自身出發，在足貼之外也陸續開發了消除水腫的按摩產品、甚至適用孕媽咪及嬰幼兒的黑糖羊奶皂等。

女性創業最需要家人支持

回想創業初期，當時光為了製作台灣自產的樹液足貼，與合作的研究室就花了超過一年的時間反覆研發、測試，儘管準備創業時，婆婆相當支持小倆口，但陳怡閔的父母也不免為她捏把冷汗，畢竟要放下安穩的工作，承擔創業的未知風險。但父母還是支持她的，「他們覺得既然我還年輕就試試看，機會成本也是比較低的。所以我也希望未來我對自己的孩子也是這樣，如果他想做什麼事，我也能讓他放手嘗試。」陳怡閔說。

目前陳怡閔的女兒才八個月大，正是讓媽媽分身乏術的時期，加上小倆口沒有其他育兒幫手，只有彼此分工互助。陳怡閔忍不住誇讚先生：「他就是一個神隊友，老公的陪伴與支持很重要，產後頭三個月，我的心力真是無法工作、寶寶兩邊都顧到，而且孩子是高需求寶寶，常常掛在身上，當我全心全意照顧小孩時，老公就在工作上幫忙很多。」度過產後那三個月，陳怡閔也開始調整自己的節奏，把握女兒睡覺的時間趕緊工作。

陳怡閔心中的「媽媽力」

儘管女兒很黏自己，但是陳怡閔說：「這不是負擔，而是甜蜜開心的。我好像變得比較勇敢，比較勤勞。以前只要顧自己，人都會懶惰，但是現在有寶寶了，每一分每一秒要做什麼事情，我都會先在腦中分配清楚。」陳怡閔更希望能親自見證女兒「解鎖」每一個新技能的時刻，「現在寶寶眼中的世界只有媽媽，我的責任感也更重了。我也沒有當過媽媽，我也是從零開始和寶寶一起成長。」

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核稿編輯：潘柏翰