國安人員利用總統出訪走私私菸，該當何罪？

2019年7月22日蔡英文總統出訪友邦昨返抵國門，本次出訪經過美國停留四天，與過去只能停留24小時的限制大有不同，受到各界關注。但在返抵國門時，隨行人員卻被黃國昌立委踢爆，利用陪同總統出訪，透過國賓特殊通關禮遇，夾帶9800條菸品入境。

究竟這樣夾帶大量免稅物品入境的行為，會觸犯什麼法律？一般人與公務員有什麼不同？

攜帶多少免稅品合法？

大家出國去玩是否都會去免稅商店買免稅品呢？尤其菸酒這類的商品，因為有很高額的稅捐，更是許多親朋會委託代買的物品。以菸品為例，根據菸酒稅法第7條規定，「紙菸」每千支徵收新臺幣1,590元；根據菸害防制法第4條規定，「紙菸」每千支新臺幣1,000元，於免稅店購買菸品，每包至少可以先省下51.8元的稅捐，另外捲菸還有10%進口關及另外的5%營業稅。

而一位成年人究竟可以代多少免稅菸品呢？根據財政部關務署Q&A，菸品的免稅規定如下：

如果超過免稅額，卻未向海關申報通關，依據菸酒管理法第45條第4項，超過免稅數量之菸酒由海關沒入，並由海關分別按下列裁罰基準，處以罰鍰：

走私私菸會犯什麼罪？

攜帶超量的煙，只會被處以罰鍰嗎？當然不是，根據菸酒管理法第6條規定，在未取得許可執照而輸入的菸品；或有許可執照輸入卻未向海關申報之菸品為「私菸」。根據同法第45條第2項，「輸入私菸、私酒者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上1千萬元以下罰金」。但一般旅客還是不需要太擔心，若攜帶的私菸，未超過一定數量且供自用，或是入境時隨身攜帶，在這樣的狀況下，就不會被處以徒刑。

公務員走私私菸該當何罪？

針對公務員犯罪，雖然刑法第134條有加重其刑至2分之1的規定，但這是在其他法律沒有特別針對公務員做規定的情況下。而貪汙治罪條例第2條規定「公務員犯本條例之罪者，依本條例處斷。」故當公務員觸犯貪汙治罪條例時，就不會再加重其刑2分之1。

而走私菸品屬於貪汙治罪條例第4條所規範的行為，「以公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品者」，得處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。

包庇走私的公務員，會被處罰嗎？

自菸酒專賣制度廢止之後，菸酒不屬於「懲治走私條例」所稱「管制物品項目」，所以私運菸酒行為不再按較嚴格的「懲治走私條例」處罰，故若在此私運過程中有公務員、軍人包庇走私者，無法依據懲治走私條例第10條，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

而公務員針對於主管或監督之事務圖利他人的行為，必須公務員自己也有從中獲得利益，才會構成刑法第131條公務員圖利罪。故包庇的公務員，若未從中獲利，並不會受到刑法上的處罰，但還是可能會受到內部的懲戒。

針對本次事件，蔡英文總統得知後震怒，並指示「未來訪團隨員回國行李通關，除涉及國安機敏事宜以外，均應賦予海關權責，比照一般旅客規定進行查驗」。而我們的國安人員這為了這樣的利益就以身試法，不經讓人擔憂，我國的國家安全。就如同黃國昌立委所述：「這樣的國安局不是太可怕了嗎？都不會擔心，被老共怎麼滲透嗎？幾百萬就讓你這樣出賣自己的靈魂了。」

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航