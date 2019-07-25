《Walkr》計步器遊戲APP　走路也能探索可愛星球！

Photo credit:Fourdesire 遊戲APP《Walkr》結合健身，上線五週年達600萬下載

玩遊戲也能健身？台灣團隊Fourdesire讓走路變有趣，以探索星球養成遊戲《Walkr》創下5年全球超過600萬下載。這款計步器遊戲APP會自動記錄玩家走路步數，把使用者的每一步變成發動太空船的「走路能源」，帶著手機出門即能展開口袋裡的銀河冒險。

人類登月50周年 探索「阿波羅」新星

1969年人類首度成功登陸月球，「我的一小步，是人類一大步」成為太空人阿姆斯壯的登月名言。在遊戲中，你的一小步是《Walkr》一光年，為紀念「阿波羅登月計劃」 50週年，特別釋出新的星球「阿波羅」及傳說任務等遊戲內容。

Fourdesire設計巧思與考究處處可見，《Walkr》更以當年「阿波羅11號」留守指令艙的幕後無名英雄太空人麥克‧柯林斯為遊戲主角命名，成為此款遊戲獨特的驚喜彩蛋！

Photo credit:Fourdesire 人類登陸月球50年《Walkr》推出新星球「阿波羅」

結合星座主題和在地文化，逾百顆可愛特色星球等你探索

精緻美術設計及趣味遊戲玩法，讓600萬使用者對《Walkr》愛不釋手。例如探索以珍珠奶茶為原型的「珍珠港」星球，能發現具環保巧思的「不鏽鋼吸管」設計，相當寓教於樂。而使用者在解鎖每顆星球後，不僅擁有星球資源與外星生物，還能獲得衛星，只要「完美搭配」衛星就可提高星球生產效率。

近期《Walkr》釋出獨具風格特色的「12星座星球」，例如代表獅子座的「獅王宮殿」星球，其設計概念源自名著《小王子》所旅行的第一個星球，看到獅王的華麗長袍鋪滿整個宮殿，完美結合故事與星座兩大元素。

Photo credit:Fourdesire 《Walkr》釋出「星座星球」，每顆星球都有獨特設計概念

除了星座星球，《Walkr》還推出富含文化元素的日本「櫻花神社」、台灣「九份燈籠城」星球，或是抹茶「抹茶千層」、章魚燒「章魚燒岩坑」等美食系星球，多元特色受到全球使用者喜愛。

透過《Walkr》不但能將「走路步數」轉換為探索可愛星球的動力，內建感測器還可分析卡路里消耗，這個夏天就和《Walkr》一起創建自己的獨特星系，養成走路運動的好習慣吧！

一起出門走路探索蒐集全系列星球吧：點此瞭解