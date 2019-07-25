【插畫】別苛責自己：就算你能力無限，時間也是有限的

Photo Credit: 編輯小姐Yuli的繪圖日誌

我常常被問「你到底什麼時間睡覺？」或是覺得我一個人做這麼多事很厲害，用斜槓青年的身份分享時間管理啦、工作術之類的題目，幫自己樹立了一個能力超群的職場女子形象 。

其實這真的超累的。

有一陣子編輯部人力緊縮、新書書稿欠超久、考試考不好、粉專疏於更新、募資案等等事情，我還不小心多接了幾場演講和邀稿，再加上一些私人因素身心都處於超煩亂的狀態，終於在有一天大爆發陷入強烈的自我懷疑。

這都起源於我覺得「只有能力不足的人才會做不完／覺得累／抱怨」，秉持這樣的心態給自己壓力。後來男友被我睡覺時劇烈的磨牙給嚇到了，很嚴肅的要我想想問題在哪，還告訴了我一句金句：

你不是能力不足，因為即使你能力無限，你的時間也是有限的啊。

還引用了《一拳超人》的台詞「適當就是最好的」以及逼我抽空看這部動畫（滿好看的我看到哭）。真的因此把狀態漸漸調整回來。

我想不管是出版業還是媒體業，一定充滿很多過度努力的人，不管是求好心切還是不認輸，總之因為相信自己可以而拚命努力，但如果影響到生活和心境就要適時的放過自己（也放過別人）。

希望大家週末，都好好休息喔！

►真正阻礙你前進的不是「能力不足」，而是「干擾太多」

本文經編輯小姐Yuli的繪圖日誌授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航