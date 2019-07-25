舊內閣大屠殺？拚100日內完成脫歐，英首相強森最新「戰鬥內閣」揭曉

英國新首相強森（Boris Johnson）昨（24）日正式上任，將帶領英國在10月31日的期限前完成脫歐，面對這個前任首相花了近2年都無法完成的艱鉅任務，強森只有不到100天的時間，為此強森表示深具信心。

英國前首相梅伊（Theresa May）24日向女王請辭後，新首相強森在下午進駐唐寧街，開始上工。

強森對於他的脫歐工作顯得信心十足。在與女王會面後，強森昨日也在唐寧街10號門前發表就職演說，他說，他完全有信心在99天內解決脫歐問題。強森表示，

「那些下賭注不看好英國的人士將會輸得精光，因為我們將恢復人們對我們民主制的信任，我們將履行議會對人民一再做出的承諾，將於10月31日脫離歐盟，這裏不存在如果或但是。」

他也表示，英國將尋求與歐盟建立密切的伙伴關係。他感謝身在英國的300萬歐盟成員國公民，稱新政府會保證他們擁有留在英國的權利。但強森仍指出，仍要凖備「無協議脫歐」：「我們必須為布魯塞爾拒絶進一步談判的極小可能性做好凖備」，「凖備只是常識。」

柴契爾以後，最右翼的內閣組合

為脫歐作準備，強森的第一項新工作就是組織內閣，將近一半梅伊時代的內閣成員遭到換血，堪稱這是英國近50年最大的非大選內閣改組，有11名部長級內閣被撤換，另外6名官員則是自動退出。

英國《衛報》指出，新首相「開鍘了半數內閣以茲報復」，並指強森「與脫歐者和右翼分子結黨」。報導指出，強森選擇與投下脫歐票的同事組閣，而在選舉期間支持與強森一同角逐保守黨揆的另一候選人亨特（Jeremy Hunt）、或批評強森政策的梅伊內閣成員，全部被換掉，包括了原來的蘇格蘭事務大臣萬達偉（David Mundell）、教育部長達米安（Damian Hinds）和原本支持度很高的英國首位女性國防部長（當時支持亨特）的莫丹特（Penny Mordaunt）。

英國媒體以「內閣大屠殺」（Cabinet carnage）來形容這個殘酷的內閣改組工作。

不過強森的支持者認為，這樣大膽的做法，顯示強森正在全力以赴地採取英國脫歐戰略。

強森上任後宣布的新內閣，包括了17位曾經入過閣的內閣老兵，前內政大臣、銀行家賈維德（Sajid Javid）被任命為財政大臣，對英國脫歐問題立場強硬的拉布（Dominic Raab）也被任命為外交大臣。

45歲的拉布原本是梅伊首相任內脫歐大臣，因為不滿梅伊和歐盟達成的脫歐協議讓步太多，於去年辭職。現在他不但出任外相，也成為強森的副手。拉布呼應強森說法，矢言英國一定要在10月底脫歐。而原本的外交大臣亨特、也是強森此次於保守黨內角逐黨魁的政治對手，強森原希望亨特能擔任國防大臣一職，但被亨特婉拒。

另外較具爭議的人事任命，為內政大臣帕特爾（Priti Patel）。帕特爾在當國際發展部長時，曾經私下和以色列政府談，要把英國的國際救助金轉給以色列軍方使用，後來因此被炒，她的回鍋恐將使英國未來的移民政策更加緊縮。

另外，帕特爾也曾在2011年時表示，國內的刑事司法制度不斷失敗，「我們看到殺人犯和強姦犯......重新犯罪並一次又一次地犯下這些罪行時，我認為這是令人震驚的。僅在此基礎上，我會支持重新引入死刑以起到威懾作用。」不過2016年，帕特爾稱她改變了主意。

英國新任內政大臣Priti Patel。｜Photo Credit: AP/達志影像

而之前因「華為洩密案」被炒的前國防部長威廉森（Gavin Williamson）也在此次內閣任命案回歸，擔任強森內閣的教育部長。

威廉森於今年5月被開除，當時遭指控「違紀洩漏」國家安全會議的機密、擅自對媒體釋出「內閣已同意『有條件』放寬華為投資英國5G建設」的敏感消息，提前洩漏國安會議遭到開除。

英國新教育部長Gavin Williamson。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

就是要脫歐！梅伊力挺接班人，反酸工黨領袖「一起下台」

英國前首相梅伊，昨日晚間與強森正式交接時，也力挺這位新的接班人。梅伊自2016年7月上任以來在位3年多，未能實現英國脫歐目標。

《中央社》報導，在任期內最後一次的國會質詢中，梅伊表示：「也許我只能這麼說，來為我和柯賓的攻防畫下句點，那就是，我是個接受自己任期已結束的政黨黨魁，或許如今是他該效法我的時候了。」梅伊這席話獲得保守黨議員熱烈喝采。

許多工黨籍國會議員都對柯賓的領導不滿，尤其是他對黨內長期反猶太危機的處理結果，以及他對工黨的脫歐立場含糊其詞。不過柯賓仍獲黨內基層的強大支持，因此能在2016年續任黨魁。

脫歐陷僵局、國會席次縮水，英國下一個難題不只一個

不過，梅伊去年號召提前大選後，保守黨在下議院已經失去多數黨地位，得仰賴北愛爾蘭小黨民主聯盟黨（DUP）的10席支持才有優勢，但下個月部分國會議席即將進行補選，保守黨席次恐怕會進一步縮減，要如何在此窘況下完成脫歐決議，也是強森內閣將面臨的難題。

《中央社》報導，強森希望能說服歐盟放棄之前和梅伊談妥的脫歐協議，留下保護公民權利這些沒有疑慮的部分，丟棄他和其他疑歐派不喜歡的部分，像是愛爾蘭邊境保障措施（backstop）等，但具體要如何辦到，將是一大難題。強森曾經威脅要扣下給歐盟的390億英鎊分手費，換取歐盟讓步，但歐盟並不買帳，強生接下來將會如何出招，歐盟也在等著看。

除了脫歐，強森就任首相後，也將面臨英國與伊朗近期互相扣押油輪、兩國關係持續緊張的問題。

另外香港反送中爭議持續發燒，幾乎每週都有示威抗議遊行，英國前首相梅伊此前曾呼籲中國遵守、尊重《中英聯合聲明》，外相亨特也曾呼籲各方保持冷靜和平，但這都引發中方回應切勿干預，英國與中國關係走向迷離，也將是強森未來須解決的問題。

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核稿編輯：楊之瑜