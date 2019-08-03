《好好說話，擁抱高情商》：利用「假裝拋硬幣」的小技巧，幫助對方下定決心

文：馬薇薇、黃執中、周玄毅、邱晨、胡漸彪

【雷根總統的推銷技巧】

比起別人的結論，人更相信自己的答案。

可能遇到的問題

無論是提供客戶推銷方案，還是給朋友出謀策畫，他們總是對我的建議持懷疑態度。比如說，我看閨密的皮膚狀況不太好，就建議她要及時保養，可是她卻覺得我是小題大做。怎麼說才能讓別人認同我呢？

常見的說法：「妳的皮膚很乾燥，毛孔也有點粗大，再不好好保養，等老了就來不及了。」

更好的說法：「跟前幾年相比，妳覺得妳的皮膚變得更好了嗎？」

為什麼要這樣說

我們在提議的時候，往往是直接給出自己的結論。可是，一般人聽到別人下定的結論，都會本能地有一絲懷疑。所以，比起直接給對方結論，不如丟出問題，引導他自己去找出答案。畢竟，比起別人的結論，你也會更相信自己的答案。

在引導別人自己思考出結論這方面，曾任美國總統的雷根做得尤其出色。一九八○年，雷根以共和黨候選人的身分競選總統，他要和民主黨時任總統卡特進行電視辯論。你可以比較一下以下兩種說法，哪一種更好：

第一種，雷根說：「各位，美國現在糟透了，經濟不景氣，我們過得比四年前更糟。如果你不想讓一切繼續下去，請把票投給我！」這聽起來似乎沒什麼問題，但也沒什麼亮點。這些話不過是美國總統選舉中很常見的政治人物互相攻擊而已。

尤其是雷根說到「我們過得比四年前更糟了」，這很容易會讓選民有一種莫名的警戒感，會覺得真的是這樣嗎？這是不是一種競選的心機話術？你是不是在危言聳聽？

而第二種，也是雷根當年在進行電視辯論時的說法：「各位，你過得比四年前更好嗎？你覺得經濟比四年前更有改善嗎？如果答案是肯定的，那你投給民主黨吧；如果答案是否定的話，那你還有其他選擇。」

有沒有感覺到這段話的效果很不一樣呢？雷根問選民「你過得比四年前更好嗎」，他沒有給出結論，而是提出問題，並讓選民自己找答案。而且，這麼說比直接攻擊民主黨更好，聽起來也更有風度。

不過，你是不是有一個小疑問：萬一大家覺得，現在的確過得比四年前更好了，豈不是弄巧成拙嗎？這種情況是很少見的，因為大多數人回憶起過去，都會覺得比現在更美好。英文有個說法，叫「過去的好時光」（Good old days），說的就是這個現象。

即便過去的生活有一些糟糕，但是問題都已經解決了，有些苦盡甘來，回想起來變成了甜；有些經過時間的稀釋，回想起來五味雜陳，甚至還有一絲審美愉悅。可是，現在面臨的挫折、壓力還在考驗著你，心裡的苦楚很難化解。

比如同學聚會的時候，很多曾經的死對頭都可以握手言和，大家聊起以前的時光都覺得非常美好。如果你問那些老同學：「跟中學時代相比，你有沒有覺得自己過得更開心？」很多人會回答「沒有，還是過去更好」。這是因為在中學時期雖然學習很辛苦，但也都是過去的事了，而現在面臨的生活壓力，卻是逃不開的。

所以，雷根的話術真正巧妙之處，就在於利用了這種心理——很少會有選民覺得現在比過去更好。最後，他果然贏了那場電視辯論和總統選舉。

回到開頭建議閨密護膚的例子，如果你跟對方說：「妳的皮膚狀況不太好，要趕緊保養。」她就算接受，也可能會覺得你說話太衝。可是，如果她覺得自己的皮膚狀況沒有你說的那麼糟糕，那對方可能會有點生氣，甚至感覺被冒犯了。

如果使用雷根的說話技巧問對方：「跟前幾年相比，妳覺得妳的皮膚變得更好了嗎？」一般情況下，無論男女，我們都會覺得自己的皮膚狀況沒有幾年前好，這個時候再給你的閨密提護膚建議，她也會更聽得進去，因為「我的皮膚沒有原來好了，所以需要額外的保養」，這是她「自己」得出的結論。

延伸思考

當你讓普通大眾用過去和現在做對比，這聽起來是在詢問他們的想法，但事實上，整體人群幾乎只能得出一個答案：現在沒有過去好。而當人對現狀不滿意的時候，他就會更願意認同你的觀點了。

這個說法的重點在於，你要預先想清楚，對方最可能得出的結論是什麼，然後再讓對方「自己」去得出結論。如果不是很確定，就不要這樣提問。比如說，對於一個正春風得意，覺得自己總算時來運轉的人，雷根這套提問就不好用了。

【假裝拋硬幣做決定】

因為害怕後悔，所以才會糾結。

可能遇到的問題

情感的問題，經常讓人難以決斷。有朋友來詢問我，最近有兩個條件都不錯的追求者，他不知道應該選擇哪一個。然後我發現，當我建議朋友選追求者A時，他就會說追求者B的好處；如果我建議他選追求者B時，他又會對追求者A戀戀不捨。我想幫助對方做決定，應該怎麼說呢？

常見的說法：「這確實是個需要好好思考的問題！你一定要慎重地考慮，我們一起來分析一下A和B各自的優點和缺點吧！」

更好的說法：「不如就拋一枚硬幣決定吧！正面就選A，反面就選B！」

為什麼要這樣說

猶豫不決的人，真正遇到的問題不在於A跟B本質的好壞，而在於這個人「無法自我說服」。他選A也好，選B也罷，選來選去他都無法說服自己「這個是最好的」。因為害怕後悔，所以才會糾結。

所以，我們該怎麼幫對方做出他真正想要的決定呢？這時候，反倒可以利用「反悔」這件事，幫對方找出心中真正想要的東西，讓他能夠做出決定。這裡有個小技巧，叫做「假裝拋硬幣」。

以前面提到朋友找你諮詢情感問題為例，當對方在A和B兩個選項之間舉棋不定，他自己也說不清到底喜歡誰的時候，你可以這樣說：「既然想不明白，不如就拋一枚硬幣決定吧！正面就選A，反面就選B！」

這句話的潛臺詞是：

在兩個選擇之間，你越是猶豫不決，就越是代表這兩個選項其實好壞都差不多。否則，如果差距很懸殊，根本就不會那麼難決定。既然差別不大，哪怕是你隨便選一個，不管是A還是B，其實都不算錯，你也都可以接受。而你之所以為難，只不過是因為害怕做決定，害怕將來會後悔。既然如此，倒不如現在就看看你會不會反悔，而拋硬幣就能達到這個效果。

假如結果是正面，也就是選A，此時對方可能有兩種反應。第一種反應是爽快地說：「好，我知道了，我會去拒絕B，跟A在一起！」這種反應當然最好，因為他已經做出了決定。

可是，更微妙的反應是第二種，也就是看到硬幣是正面，當下他就遲疑了，甚至有點傷心，他有可能會說：「可是 …… 這樣真的好嗎 …… 會不會有點太草率了 …… 那個B …… 各方面條件真的很難得啊 …… 」此時的反悔，其實就是一種決定。因為這就表明對方在不知不覺間，已經把天平向B傾斜。

人的心理是很奇妙的，在沒有限制的情況下，就會覺得這個也很好，那個也不錯，很容易就會陷入猶豫不決的困境。但如果現在沒得選了呢？如果此時對方的第一個反應是試著去接受，那就代表這個選擇是沒問題的。

相反地，如果那一瞬間對方突然想反悔，這種想反悔的感覺，就會牢牢地盤踞在對方腦海中，就算讓他再次選擇，他都忘不了當時那種「想反悔」的感覺。

這樣一來，原本那兩個看起來條件差不多的選項，就會分出高下了。這時候你就可以告訴他：「沒關係，剛才拋硬幣其實只是個遊戲。最後的選擇，當然還是在你自己。不過，你剛才看到硬幣是正面的時候，是不是覺得很可惜？為什麼呢？」

等對方說出自己的心思，其實答案也出來了，他自己就會意識到原來我真正喜歡的，不是A而是B。

這裡需要注意的是，拋硬幣不是真的為了幫對方做決定，而是幫助對方確定自己的心意，自己說服自己。畢竟，與實際遇到的不順利相比，「錯過」才是最讓我們心有不甘的。只可惜，很多時候後悔都是在事後。就算到時候想要重新選擇，往往也都是「悔不當初」了。而這個「假裝拋硬幣」的遊戲，就可以讓人在選擇之前，先感受一下後悔的感覺。

總之，要說服一個人，最強大、最有效的武器，其實就是這種「後悔的感覺」。既然我們做很多事情，都是為了避免後悔，那就正好可以利用「反悔」，來幫助別人做出決定。

延伸思考

一、你要盡量把「拋硬幣做決定」這件事說得很嚴肅，讓對方在拋硬幣之前，真心覺得拋出來的結果就是最終的決定。只有這樣，隨之而來的後悔，才能體現其真實的心意。

二、如果對方始終覺得，拋硬幣做決定這事太兒戲，你也可以直接告訴對方其中的道理，也就是「兩個選項都差不多的時候，不選哪一個會讓你更後悔？」認真思考這個問題，有助於自我確認和自我說服。

三、這個遊戲也可以自己跟自己玩：當你陷入猶豫不決的時候，比如選擇找工作還是繼續深造，你可以拋一枚硬幣，然後留意自己在看到結果的時候，第一時間冒出來的是什麼念頭。是接受還是想要反悔？反悔的衝動有多強？

相關書摘 ►《好好說話，擁抱高情商》：道歉的效果，有時恰好跟你丟臉的程度成正比

書籍介紹

本文摘錄自《好好說話，擁抱高情商》，究竟出版

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作者：馬薇薇、黃執中、周玄毅、邱晨、胡漸彪

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Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰