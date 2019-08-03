《好好說話，擁抱高情商》：道歉的效果，有時恰好跟你丟臉的程度成正比

文：馬薇薇、黃執中、周玄毅、邱晨、胡漸彪

【只是「對不起」，換不到「沒關係」】

道歉時別怕丟臉，因為道歉的效果，有時恰好跟你丟臉的程度成正比。

可能遇到的問題

我跟朋友開了一個比較過分的玩笑，他很不開心，我該怎麼跟他道歉，才能讓他原諒我呢？

常見說法一：「好啦，我道歉就是了，別生氣啦！」

常見說法二：「如果你覺得不舒服，那我可以跟你道歉。」

常見說法三：「我很抱歉，但我不是故意的，我不知道你這麼在意。」

更好的說法：「我知道我的話傷到你了，真的很對不起。」

為什麼要這樣說

誠摯的道歉，說來容易做來難。因為我們通常會覺得，說出「對不起」這三個字，是件特別尷尬的事。而為了降低自己的尷尬，道歉的時候，人們就很容易出現三種錯誤，導致對方接收不到我們的歉意。

第一種錯誤：硬在道歉最後加上一句「尾巴」，讓道歉聽起來比較輕鬆。比如在表達歉意之後，勸對方「別生氣啦」之類的。而這條「小尾巴」，其實是會讓人很抓狂的。因為在被你冒犯的人聽起來，這是在暗示問題出在他身上，是他不懂放輕鬆，喜歡小題大做，才導致關係緊張的。可是，被傷害的人明明是他，你憑什麼要求他就必須大器一點，必須看開一點呢？

第二種錯誤：在道歉的時候，加上了「前提」。比如：「如果你覺得不舒服，那我可以跟你道歉」，這個邏輯聽上去好像沒什麼問題，畢竟對方的「不舒服」，是你道歉的直接原因。可是追根究柢，對方的不舒服，是因為你做錯了。你是在為自己的錯誤道歉，這時候強調「對方不舒服」這個前提，只會讓人覺得，你是在怪罪他太敏感脆弱。

第三種錯誤最嚴重：在道歉時還要加上「但是」，試圖為自己開脫。最常見的情況，是說完抱歉之後再加一句「（但是）我不是故意的」。從你的角度想，這是為了讓對方心裡好受些。但是從對方的角度來看，完全不是這個感覺，他會覺得你不是在道歉，而是在自我辯解，甚至是找藉口。一個最本能的反應是：「不是故意的？不是故意的就可以這樣嗎？」所以，即使你沒有說出「但是」這兩個字，只要存在辯解的成分，在對方聽起來，這樣的抱歉就是沒那麼真誠和純粹。

以上這三種錯誤，並不一定是因為道歉者存心狡辯。恰恰相反，這很可能正是因為他們內心被羞恥感壓得喘不過氣，所以才會找各種機會，替自己緩和一下氣氛。但是，如果你要讓對方感受到真摯的歉意，就必須克制這種本能的衝動。不要怕，讓你的羞恥感自然表現出來就好。

關於這一點，美國的溝通專家約翰．卡多（John Kador）指出，「對不起」之所以會有力量，其實不在話怎麼說，也不在內心怎麼想，而是你能否充分展現出「羞恥感」。羞恥感展現得越多，道歉就越有力量。也就是說，你越是讓自己顯得尷尬，就可以得到對方越多諒解。道歉最大的訣竅，就是「不要怕尷尬」。

廉頗的「負荊請罪」之所以是歷史上最經典的道歉，就是因為堂堂大將軍願意在大庭廣眾之下脫掉上衣，背著荊條，一路走到藺相如家，跪在他面前請求責罰。這裡的每個細節，都是在狠狠地羞辱自己，若非如此，就不足以表達羞恥與愧疚。真心覺得做錯事，希望別人原諒，就不要怕丟臉，付出「代價」，才更能換取原諒。

總之，理想的道歉，要越明確、越集中越好，要拿掉前面提到的這些「尾巴」「前提」「但是」。如果你要為說錯話道歉，就應該簡潔明瞭地說：「我知道我的話傷到你了，真的很對不起。」——停在這裡，不要再說了。雖然這樣可能會讓氣氛有點尷尬，不過別擔心，你越尷尬，就能讓對方越快消氣。看到你這麼丟臉，場面這麼僵，對方通常就會很快消氣，甚至還會主動打圓場：「好啦！好啦！沒事了！沒事了。」

而就算真的事出有因，你也不要急著辯解，等對方氣消之後，你可以再好好解釋。比如說，如果你遇上塞車所以上班遲到，老闆來責問你的時候只需要說：「老闆，我知道遲到耽誤了工作，我非常抱歉。」然後等老闆氣消了，問起情況的時候你再解釋，這樣就會比較自然，不像是在找藉口。就算老闆沒問起，隔幾天再跟老闆抱怨，塞車曾經害你遲到，也比當下跟老闆頂嘴更聰明。

延伸思考

這裡要注意的是，道歉的內容雖然要簡潔明瞭，但是話說出口的時候，不要太流利、太大方，這樣反而會顯得像是排練過的，減損道歉的真誠感。因為誰都知道，真正被歉意和羞恥感折磨著的人，說話會有不由自主的停頓、結巴、詞不達意。要記住，愧疚的表情、行為和語氣，比精采的內容更能換取諒解。

【謊言被揭穿後，該如何道歉？】

「說謊」只是結果，真正的原因，是膽怯和自私。

可能遇到的問題

我的另一半很強勢，什麼事情都希望我聽他的。為了避免不必要的麻煩，我常會跟他撒些小謊。但最近他發現一件我欺騙的小事，現在他說我不忠誠、不老實，請問有什麼解釋的好辦法嗎？

常見的說法：「對不起，我不該騙你。我知道錯了，下次真的不會再犯了！」

更好的說法：「對不起，是我沒有勇氣跟你說實話，我不該這樣，以後有任何問題我們都一起面對，好嗎？」

為什麼要這樣說

很多人都以為，說謊是因為「不誠實」，其實沒這麼簡單。謊言只是手段，「迴避某些不願面對的事實」，才是說謊的真正目的。所以，如果你不看更深層的動機，而只為說謊這個手段道歉，是不可能真正安撫對方的。

舉個最常見的例子。面對說謊者，被欺騙的一方總是會問：「知道說謊不對，為什麼還要騙我？」而這個時候，如果說謊者只是重複「對不起」這三個字，其實並不能好好修復關係，或是重新贏得對方的信任。畢竟，在被欺騙者看來，如果不能了解說謊者的真正動機，是不太會相信「下不為例」這種保證的。

所以，光是說「我知道說謊是不對的，我以後不會再犯了」是遠遠不夠的。作為道歉者，我們有必要深入發掘自己說謊的動機。只有當這個動機得到對方認可，你們的關係才算真正修復了。

需要注意的是，你最初說謊的目的中，很可能具有一部分合理的因素。比如小孩之所以不敢直接說自己沒考好，很可能是因為父母平時太過嚴厲；伴侶間之所以會隱瞞與異性之間的正常交流，往往是因為另一半太喜歡吃醋。可是在道歉的時候，千萬不要從這個角度去找理由，因為聽起來太像是自我辯護，甚至是反過來指責對方，達不到表露歉意、安撫、修復關係之目的。

要知道，道歉，永遠是從自己身上找原因。就算在這件事上對方也有錯，也得對方自己去體會，你不能說。而你常犯的錯是什麼呢？最常見的就是「膽怯」，不敢面對和解決問題。但你不能直接說「是因為我膽小」，因為對方正在氣頭上，一定會覺得：「你的意思是因為怕我？我有這麼可怕嗎？還是怪我囉?!」

所以，你要再進一步想想，「膽怯」背後，又是一種什麼樣的心理機制呢？追根究柢，這是基於「多一事不如少一事」的自保心態，是一種自私。而說謊這件事，對方最能接受的動機，正是你的「私心」。所以，為自私的動機道歉，而不是為「撒謊」這個手段本身道歉。

還是拿前面這個例子來說。你的伴侶太強勢，以致你經常會覺得不得不用謊言化解衝突。而當謊言被揭穿的時候，你可以這樣道歉：「對不起，之前是我沒有勇氣跟你說實話，我想著多一事不如少一事，為了圖方便，所以說了謊。對不起，以後有任何問題，我都會跟你一起面對。」

這樣的表達，把說謊歸咎於「自私」，比起你直接說「是因為你太強勢」「是因為我太膽小」，都要好得多。而只要對方冷靜下來，就總會想到，你之所以不敢真誠表達、缺乏勇氣說實話，除了「自私」這種人類普遍天性之外，跟他自己太強勢也是有一定關係。如果你的伴侶是具備反省精神的人，消氣之後，甚至會主動跟你說：「我想過了，其實我也有問題，以後我盡量不那麼凶，但是你也別跟我說謊，有問題我們共同解決，好不好？」做到這一步，才是皆大歡喜的結局。

總之，不管是伴侶之間的隱瞞、學校考試的作弊，還是同事之間的吹牛，說謊只是結果。行動真正的原因是你不夠勇敢、不夠有自信，不相信大家會喜歡你真正的模樣，才會用謊言掩飾自己。而反過來說，想要做個誠實的人，真的應該追求的是勇氣、耐心、自信。所以，謊言被拆穿之後，你不僅應該尋求別人的原諒，更需要分析自己「說謊背後的動機」。讓道歉成為一段成長的開始，而不僅僅是對於錯誤的補償。

延伸思考

這項道歉技巧的核心，是需要去解析自己「說謊的動機」，認識自私、膽怯、軟弱的一面。但是你也不用擔心，就算動機看起來很不堪，其背後的情感，通常也都能產生共鳴。比如害怕失去、害怕不被愛、害怕你生氣這些理由，都是比較容易獲得對方諒解的。

相關書摘 ►《好好說話，擁抱高情商》：利用「假裝拋硬幣」的小技巧，幫助對方下定決心

書籍介紹

本文摘錄自《好好說話，擁抱高情商》，究竟出版

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作者：馬薇薇、黃執中、周玄毅、邱晨、胡漸彪

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Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰