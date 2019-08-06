18億商機的行動餐車創業正夯，但背後潛藏五大問題

採訪、撰文：黃欣培

薪水太少、加薪困難、升不了職⋯⋯讓很多人想擺脫「吃人頭路」的工作、追求自主獨立的生活，興起一股想要當自己的老闆的想法。但若想要自己開店當老闆，初期投入的資金往往要花費上百萬，同時每個月還要上繳房東大筆的租金，因此近年台灣興起餐車創業。有很多小資族開始選擇創業門檻低、免店租、時間彈性，還能到處趴趴走的「行動餐車」創業模式。

行動餐車成創業新選擇，門檻低創造18億以上商機

餐車少了高額的店租、稅金，所需要的專業技術少又能打造吸引人的外觀讓消費者有新鮮感，且不受限於時間、固定地點，也讓地方政府在前幾年曾鼓勵大家以餐車進行創業。

致力推廣台灣行動餐車產業的「台灣行動車創業發展協會（又稱胖卡協會）」理事長龔修賢預估，目前全台灣有約1000台以上的胖卡餐車，若以單日營業額最低5000元來計算，一年就能創造出至少18億以上的商機。

然而，任何新興產業的崛起，法規面再隨後跟上，都是可以理解，只是當全台有超過一千台行動餐車都在一般民眾周邊移動與謀生時，就不是待市場機制完備再立法這種運作邏輯，因為這當中可能潛藏包括行車、消防、食安等攸關民生的五大問題，需要立即被正視，而政府看到了嗎？

行動餐車的五大問題

近年來，已有許多國家訂定行動餐車的相關規範，例如美國、日本、香港等等，致力營造行動餐車合法化的環境。但台灣行動餐車創業熱潮從好幾年前至今，仍然存在許多法規面相關問題，使業者無所適從。《食力》透過深入採訪，直擊行動餐車改造基地，同時採訪相關主管單位，整理出五大行動餐車可能面臨的問題，帶您一探這遊走法律邊緣的新型行動經濟。

1、行動餐車不是隨處都可營業

有時在馬路邊、公園、停車場都能看到行動餐車的身影，但其實行動餐車可不是走到哪就可以賣到哪。行動餐車必須依各地方政府規定，在固定的「攤販集中區」才能夠進行營業，且依據停車場法和公園管理自治條例，行動餐車在此營業也同樣可能開罰。以台北市來說，雖然隨處可見餐車，但其實依規定，攤販都不得以餐車型態來擺攤，也就是說目前在台北市區看到的餐車都是違法的。

2、違法上路宛如移動式消防危機

行動餐車上幾乎都有加熱烹煮的使用需求，因此每台車上總要帶上一、兩桶液化石油氣（桶裝瓦斯），但如果瓦斯的管線有安裝疏忽，或是沒有固定好，一旦漏氣就有可能會累積在餐車內部，因此有引發氣爆、火災的疑慮。這種事或許危言聳聽，但寧可重視，也不能視而不見。

3、即使已放寬改裝規則，違法車輛仍多

2019年交通部放寬行動餐車可切除C柱，但依據公路總局提供的資料，新制上路至今，實際符合法規並向交通部認可的機構申請車身結構強度檢測的業者，卻僅有九台車。那麼其他上路的行動餐車，有哪個單位去檢查是否合法改裝呢？這也意謂著你在路上看到的，幾乎都是違法改裝，如果不幸發生行車事故，對車內的人與路上行人，都是安全隱患。

4、無稅籍登記

其實行動餐車業者如有固定擺攤位置，就必須辦理稅籍登記，營業額如果達到起徵點者，就得繳交營業稅。賺得荷包滿滿卻不用像正規店家一樣有稅籍登記、繳納稅金，也不符合稅務公平。然而在實務面上，許多業者根本就不會去申請，政府單位對於這些行動攤商更是難以稽查到。

5、衛生單位難以稽查

大多數小型的行動餐車上，因為空間有限的關係，多難以配備冷藏冷凍櫃、洗手台，有些營業地點受到陽光直射也容易使食物變質，交通流量大的地點也易受廢氣汙染。再者，機動性的行動餐車也導致衛生單位難以掌握業者資訊，使得稽查從業人員的個人衛生及作業環境相對困難，飲食風險因此難以管控。

Photo Credit: 食力

沒有明確法規，恐讓餐車夢想被扼殺

即使這股餐車創業熱潮燒得火，但其實目前台灣的行動餐車仍沒有專法管理，讓很多業者即便想守法也無所適從，且各縣市雖然有各自的攤販自治條例，但也因此顯得複雜且零散。原本是許多人創業首選的行動餐車才剛萌芽，就因為各種法律規定而風險處處。

本次《食力》的「行動餐車：遊走在法律邊緣的行動經濟」專題，便是希望政府能開始重視這個產業所帶來的發展機會與管理機制。

▶【食力專題】遊走在法律邊緣的行動經濟

本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航