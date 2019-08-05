《論語與算盤》：東洋君子自古鄙視金錢，但孔子可沒忘了經費的重要

文：澀澤榮一

金錢無罪

正如陶淵明有詩：「盛年不重來，一日難再晨」，朱子也告誡：「少年易老學難成，一寸光陰不可輕」，青年時代常沉溺於空想之中，也容易陷入誘惑，時間有如作夢般稍縱即逝。我們的年少時代過得飛快，光陰就在想著還有明天之中如箭般飛逝；到了今日，即便後悔也無濟於事。奉勸各位年輕人務必以此前車為鑑，不要重蹈我等後悔之輒。各位的努力對於國家未來的命運影響深遠，一向有此覺悟之人，也要更加堅定努力的決心。

重新下定決心之際雖然有許多地方需要注意，但尤其要留心金錢問題。隨著社會組織愈來愈複雜，就連過去也有所謂「無恆產者無恆心」，因此愈是面對繁複的世務，就更應該對金錢問題有所覺悟，以免陷入意外失敗所造成的過失。

金錢當然珍貴，但同時也是卑賤之物。以珍貴之處而言，金錢是勞力的代表，按照約定俗成，大致上的東西都可以用金錢作為代價計算。這裡所說的金錢不僅是金銀、貨幣、紙幣等通貨，而是泛指所有能夠作為代價的財物。因此，金錢可說是財產的代稱。我曾拜讀昭憲皇太后的御歌，當中有一首和歌如此寫道：「人心不同各如其面，黃金是寶亦能成仇。」這可以說是對於金錢最適切的評價，著實令人欽佩。從過去支那人留下的文籍中可以看出，鄙視金錢的風氣曾經盛行。如《左傳》當中寫道：「匹夫無罪，懷璧其罪。」又或是《孟子》引用了陽虎的話：「為仁不富，為富不仁。」都是其中一例。陽虎並非值得敬佩的人物，但這句話在當時被認為是至理名言而廣為流傳。

此外，我還曾在漢籍當中看到「賢而多財則損其志，愚而多財益增其過」一類的句子。總體而言，東洋自古以來的風俗普遍極度鄙視金錢，認為君子應該遠離，小人應該畏懼。而之所以如此，是為了矯正世俗貪得無厭的弊病，以致於極端貶低錢財。以上所述，各位年輕人務必謹慎留意。

我根據自己平生的經驗有一套獨自的觀點，即「論語與算盤應該一致」。我認為孔子在懇切教說倫理的同時，也相當看重經濟。《論語》當中這樣的言論隨處可見，尤其《大學》更講述了生財之大道。治世為政當然需要經費，一般人民衣食住行的需求也與金錢有所連結；因此，經濟與道德必須調和。我作為一個實業家，為了推動經濟和道德的一致，經常以簡明的方式說明論語與算盤調和的重要性，引導一般人謹記在心。

過去不僅是東洋，鄙視金錢的風俗也曾在西洋盛行。這是因為談到經濟，總是以得失為優先，有時被認為會損害謙讓或清廉等美德，容易令凡人誤入歧途，因而為了嚴加警惕，才出現鄙視金錢的說法，進而成為一股風氣。

我記得某報曾引用亞里斯多德的話，大意是在說「所有的商業皆是罪惡」。此話相當極端，但仔細想想，所有伴隨得失的事情都容易讓人受到利欲迷惑，自然有可能偏離仁義之道，而為了警戒這個弊害，所以才選擇了如此極端的說法。人性的弱點莫過於傾向重視物質而非精神，會因此產生過度重視物質的弊害也是無可奈何之事。而且愈是思想幼稚且道德觀念薄弱之人，愈容易陷入這樣的弊害之中。由於過去社會整體而言相對缺乏智識加上道義心淡薄，想必有許多人為了得失陷入罪惡之中，才使得鄙視金錢的風氣更盛。

比起往昔，今日社會的智識明顯發達，思想高尚的人也愈來愈多。換言之，正因為人格普遍提升，對於金錢的想法有所進步，不僅以正當手段獲得收入，用善良的方法使用金錢的人愈來愈多，對金錢也有了更公平的見解。然而如前所述，利欲之念是人性的弱點，一不留神就會產生以財富為先、道義為後的弊病。過於重視金錢的結果會以為金錢萬能，忘了精神面的重要性，成為物質的奴隸。雖然說責任在個人，但若因為害怕金錢帶來的禍害就鄙視其價值，只會重新回到亞里斯多德的言論。

所幸隨著社會的進步，對於金錢的意識也出現改變，利益與道德不相背離的傾向日增。尤其在歐美，「真正的財富應取自正當活動」的觀念逐漸確立，期盼我國的各位青年也能對此有所體悟，避免陷入金錢的禍害之中，同時更加努力與道義為伍，發揮金錢真正的價值。

濫用金錢力量的實例

世間一般說到「御用商人」，就好像談及某種罪過一般，總帶著厭惡的情緒加以看待。這個詞彙本身似乎具有貶意，如果我等也被稱作御用商人，實在很難感到愉快。在一般人眼中，御用商人是用金錢的力量諂媚權勢之人，缺乏廉潔正直的特質，對此我感到相當遺憾。據我所知，無論是海外還是國內的商人，許多都擁有相當優秀的能力，既通情達理，更看重榮譽、講求信用。這些有自省能力的人，必定會明辨是非善惡，即使官府的人提出不正當的要求，也不會輕易答應。

儘管有時為了省去某些麻煩，除了正當買賣之外，可能會有輕微的越軌行為，但如海軍收賄事件這般大規模的惡行，若非雙方皆心存邪念，則不可能發生。即使一方行賄，如果另一方不接受，那也無計可施；就算居心叵測的官員以委婉或露骨的方式要求行賄，作為御用商人的實業家如果是本著良心、重視信譽的人，也絕不會回應這樣的要求。縱然不得已撤銷交易，也應該阻止這樣的罪惡發生，我確信這是我們身為商人必須做到的事。

從海軍收賄的事實來看，舉凡軍艦、軍需品等，據說在交貨時都涉嫌行賄，且不僅限於「西門子」這間公司；主要物品的採購，幾乎都伴隨賄賂行為。除了海軍，同樣的情形也發生在陸軍。更甚者，所採購的物品品質比表面的價格低劣許多，都是一些有缺陷的東西，讓人疑惑到底為什麼會發生這樣的事？實在令人感慨。《大學》當中有這麼一句話：「一人貪戾，一國作亂。」雖然這並非專指貪欲或者收賄，但若任憑收賄貪污之人恣意妄為，最終發展成震驚天下的大事，想來只覺得可怕至極。

過去我以為這種進行不當贈賄的實業家只存在海外而不見於日本，然若日本的實業家當中也有如海外這般行為不正之人，實在令人遺憾。也許是因為如此，當三井公司的人也因為涉嫌行賄遭到逮捕的時候，我甚感痛心之至。依我所見，之所以發生這樣的事情，是因為將仁義道德和生產利益分開思考所致。如果生產利益需要根據正道謀取的觀念能夠成為實業家的信念，姑且不論外國人，我們可以自豪地說，日本的實業家當中沒有如此行為偏差之人。即使對方因為利欲薰心，透過暗示自己做了什麼事來要求回報，或者使眼色甚至露骨地以言語表達，也必須斬釘截鐵地回答這是違背正義的行為而加以拒絕。如果能以這樣的決心做生意，勢必不會受到任何引誘。

在此，我痛切地感受到提高實業家人格之必要。假使實業界無法杜絕不正當的行徑，便無法指望國家安全，對此我深以為憂。

相關書摘 ▶ 《論語與算盤》：支那人在秦檜像前撒尿，是基於孟子說的「人性本善」

書籍介紹

本文摘錄自《論語與算盤：改變近代日本運命的商業聖經》，遠足文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：澀澤榮一

譯者：陳心慧

《論語》也能用來拚經濟？

睽違40年取代福澤諭吉登上日幣萬元紙鈔的傳奇人物

——「日本資本主義之父」澀澤榮一

從人生之道到經營之道，被日本企業界奉為商業聖經的經典之作

用「論語」講道德，用「算盤」講經濟，澀澤流思想的集大成之作

澀澤榮一（1840－1931）一生功績顯赫，而在背後支撐著他的行動理念，正是主張「道德和經濟兼顧」的「道德經濟合一論」。他將《論語》作為第一經營哲學，並在書中總結自身的成功經驗，既講精打細算賺錢之術，也講儒家的忠恕之道，強調論語和算盤兩立的重要性。

他希望告訴世人「求利」其實並不違背至聖先師的古訓，可以盡管放手追求「陽光下的利益」，而不必以為與道德有虧。他說：「算盤要靠《論語》來撥動；同時《論語》也要靠算盤才能從事真正的致富活動。」相較於世間認為「無商不奸」、「道德與利益水火不容」，澀澤榮一認為只有秉持著誠信賺取的合理財富，才能使經濟活動長久維持。

Photo Credit: 遠足文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航