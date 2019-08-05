《論語與算盤》：支那人在秦檜像前撒尿，是基於孟子說的「人性本善」

文：澀澤榮一

看似失敗的成功

說到中國的聖人，首先會想到堯、舜，接下來是禹、湯、文、武、周公、孔子。以現在的話來說，堯、舜、禹、湯、文、武、周公在聖賢之列屬於所謂的成功者，生前就已經可以看到足夠的政績，獲得世人的尊崇。相反地，以現在的角度而言，孔子並不是所謂的成功者。他生前遭受無妄之災，困於陳蔡之郊、飽受艱難，在當時的社會也看不到孔子的功績。然而千年後的今日，比起生前就拿出政績的堯、舜、禹、湯、文、武、周公，反而更多人崇敬乍看之下一生失敗、懷才不遇的孔子。即使同為聖賢，孔子卻獲得了最多的尊崇。

支那的民族氣質非常奇妙，會草率地對待英雄豪傑的墳墓，絲毫不愛惜。我曾經當面詢問精通支那國情的友人白岩氏，也曾閱讀他在《心之花》連載的紀行，知道唯有位於曲阜的孔夫子廟受到支那人的妥善保存，極為莊嚴善美。現在仍有孔子的後裔在世，廣受一般大眾的尊敬。孔子生前沒有像堯、舜、禹、湯、文、武、周公一般，在政治上建立功績，也沒有身居高位，更沒有富甲天下。孔子雖然沒有取得今日所謂的成功，但他絕非失敗，反而這才是真正的成功。

若僅以眼前的事物為根據論斷成功或失敗，那麼在湊川刀折矢盡、英勇戰死的楠正成是失敗者，登上征夷大將軍之位，威震四海的足利尊氏的確是成功者。然而，如今無人崇拜足利尊氏，尊崇楠正成的人卻多不勝數。如此說來，生前是成功者的足利尊氏反而成為永遠的失敗者，生前是失敗者的楠正成才是永遠的成功者。菅原道真和藤原時平也是如此。藤原時平在當時是成功者，相較之下獲罪於太宰府、只能在流放處望月長嘆的菅原道真無疑是當時的失敗者；儘管如此，今日卻無人尊崇藤原時平，而菅原道真則作為天滿大神在全國各地受人祭祀。菅原道真的失敗絕非失敗，而是真正的成功。

從以上事實推論可以清楚知道，世上所謂的成功未必就是成功，世上所謂的失敗也未必就是失敗。公司和其他一般營利事業相同，以取得物質上的成果為目的，一旦失敗，則會殃及出資者和其他相關人士。然而，如果精神上的事業只顧眼前的成功，目光短淺，就會如同汲取社會糟粕般產生弊病，對提升世道人心毫無貢獻，以永遠的失敗告終。例如發行報紙雜誌是以點醒社會為目的，有時為了達成這個目的必須反抗潮流，難免招來意外之禍，陷入所謂失敗的境地，嘗盡痛苦，但這絕非失敗。即使一時之間看起來一敗塗地，但長久下來，努力肯定不會白費。社會因此受益，不必等待千年之後，只要經過十年、二十年，或數十年，其功績一定會被認可。

從事文筆、言論，以及其他精神方面事業的人，若拼命想要在生前獲得所謂的成功，進而阿諛時流、急功近利，將無法有利於社會。因此，無論是什麼樣的精神事業，只會妄下豪語、說大話而無法接觸人生之根本，只會空談而毫無努力作為，百年之後，即使黃河有清澄之日，這些人也必然以失敗告終，無法獲得真正的成功。只要能拚盡全力，精神事業上的失敗絕非失敗。就好像孔子的遺業成為今日世界幾千、幾百萬人安心立命的基礎，必能裨益後世，為提升人心做出貢獻。

盡人事待天命

天究竟是什麼？在我參與的歸一協會等聚會當中，也經常討論這個問題。部分宗教家解釋天是有靈性的動物，是具有人格的靈體，如同人能活動手足一般，不僅能賜與幸福，也能降下不幸；只要祈禱或求助，天就會受其左右而應之。然而，天並不如這些宗教家所想的具有人格，也不會因為祈禱的有無而將幸或不幸加諸於人世。天命是在人們不知不覺當中自然運行的。天原本就不會像魔術師一般，創造出不可思議的奇蹟。

就算說這是天命、那是天命，終究也不過是人類擅自作主，天毫無所知。人之所以敬畏天命，乃是因為承認存在著人力無所能及的巨大力量，即使盡人力勉強為之，也無法克服一切。故以恭、敬、信對待天，誠如明治天皇的《教育敕語》當中所謂通古今而不謬，施中外而不悖，走上通往長治久安的康莊大道，不以人力而自驕，既不勉強，也不做違背道理之事，小心謹慎，這的確是上策。我認為將天或神或佛解釋成具有人格、會受到感情左右，是非常錯誤的觀念。

無論人是否有意識到，正如四季依序變化，天命運行於百事萬物之中。只有相信必須以恭、敬、信的態度對待天，才能理解「盡人事待天命」這句話包含的真義。那麼，實際處世上，要如何解釋天呢？我認為可以用孔子對天的理解說明。天不是擁有人格的靈性動物，天地與社會之間的因果報應也不是偶然，將其視為是天命，以恭、敬、信的態度對待，才是最穩當的想法。

湖畔的感慨

我曾於大正三年（一九一四）春天旅行支那，五月六日抵達上海，翌日乘火車前往杭州。杭州西湖是著名的景勝，西湖邊上有一塊岳飛的石碑。距離石碑四、五步的地方，則有當時的權臣秦檜的鐵像與之相對。岳飛是宋末的名將，當時宋與金之間經常發生戰爭，由於燕京遭到金奪取，宋只能偏安南方，稱南宋。岳飛奉朝廷之命出征，擊敗金大軍，在即將收復燕京之時，奸臣秦檜收受金的賄賂，召回岳飛。岳飛知道這是奸計，說道：「臣十年之功，廢於一旦，非臣不稱職，權臣秦檜，實誤陛下也。」但岳飛最終還是因讒言被殺。忠誠的岳飛和奸佞的秦檜，今日僅隔數步之遙相望，這是多麼諷刺的事，但也有其巧妙的用意。今日前往瞻仰岳飛石碑的人，幾乎好像是慣例一般，在石碑前揮淚的同時，也會在秦檜像前撒一泡尿才離開。死後忠奸判然，著實令人痛快。

今日的支那人當中，想必有像岳飛這樣的人，也有近乎秦檜之輩。人們在岳飛碑前行禮，秦檜像前撒尿，其實是基於孟子所說的「人性本善」。岳飛通天的赤誠深入人心，千載之後其德行依舊受人景仰；因此人的成敗，不待蓋棺之後無法論定。日本的楠正成與足利尊氏、菅原道真與藤原時平亦是如此。見到岳飛的石碑後，更讓我感慨萬千。

相關書摘 ▶ 《論語與算盤》：東洋君子自古鄙視金錢，但孔子可沒忘了經費的重要

書籍介紹

本文摘錄自《論語與算盤：改變近代日本運命的商業聖經》，遠足文化出版

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作者：澀澤榮一

譯者：陳心慧

《論語》也能用來拚經濟？

睽違40年取代福澤諭吉登上日幣萬元紙鈔的傳奇人物

——「日本資本主義之父」澀澤榮一

從人生之道到經營之道，被日本企業界奉為商業聖經的經典之作

用「論語」講道德，用「算盤」講經濟，澀澤流思想的集大成之作

澀澤榮一（1840－1931）一生功績顯赫，而在背後支撐著他的行動理念，正是主張「道德和經濟兼顧」的「道德經濟合一論」。他將《論語》作為第一經營哲學，並在書中總結自身的成功經驗，既講精打細算賺錢之術，也講儒家的忠恕之道，強調論語和算盤兩立的重要性。

他希望告訴世人「求利」其實並不違背至聖先師的古訓，可以盡管放手追求「陽光下的利益」，而不必以為與道德有虧。他說：「算盤要靠《論語》來撥動；同時《論語》也要靠算盤才能從事真正的致富活動。」相較於世間認為「無商不奸」、「道德與利益水火不容」，澀澤榮一認為只有秉持著誠信賺取的合理財富，才能使經濟活動長久維持。

Photo Credit: 遠足文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航