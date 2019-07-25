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首部中高齡就業專法出爐！「高年級」勞工可簽定期契約重返職場
我們想讓你知道的是
為鼓勵中高齡者及高齡者投入勞動職場，行政院會今拍板《中高齡者及高齡者就業促進法草案》，未來年滿65歲以上的勞工依法得與雇主定立「定期勞動契約」持續就業。
（中央社）行政院會今（25）日通過中高齡者就業專法草案，為促進與保障銀髮族就業，規定雇主可用定期契約僱用65歲以上高齡勞工，若有職場年齡歧視，最高可罰新台幣150萬元。法案後續送立院審議。
台灣面臨少子化及高齡化的人口結構變化，55歲以上勞動力參與率明顯偏低。行政院會今天通過《中高齡者及高齡者就業促進法》草案，以促進在職中高齡者延後退休，保障退休後重返職場的權益，使其享有公平的工作機會。
中高齡勞動力不及日韓，行政院拋5誘因鼓勵重返職場
勞動部次長林明裕上午出席院會後記者會表示，目前台灣中高齡者的勞動參與率不及韓國、日本，台灣僅約62%，韓國與日本是接近65%、70%。台灣在職的65歲以上的勞工數量僅為28萬人，希望透過訂定專法，促進高齡與中高齡者的就業，逐年提升勞參率。
林明裕指出，專法有5個重心，分別是「一彈、一禁、三補助」。「一彈」，是彈性放寬雇主聘用高齡勞工繼續工作，可以用定期契約僱用，增加雙方彈性；「一禁」，是禁止對銀髮人才或高齡者差別對待；「三補貼」，是指政府對失業的中高齡者有相關失業救濟、對在職中高齡者或高齡者有職務再設計補助、對原雇主繼續聘用65歲以上勞工有獎助辦法。
勞動部表示，中高齡者就業主要面臨年齡歧視、體耐力下降、社會刻板印象等問題，因此草案明定禁止年齡歧視、提供穩定就業措施及促進失業者就業，以提升中高齡者勞動參與。高齡人力部分，草案放寬雇主以定期契約僱用65歲以上高齡者，補助繼續留用或僱用退休高齡者，擴大就業促進措施補貼對象，建置退休人才資料庫等，希望能促進高齡者再就業。
根據草案定義，「中高齡者」為年滿45歲至65歲者，「高齡者」為超過65歲者。
為提高雇用誘因，目前勞動部規定，雇主聘用中高齡（45歲至65歲）失業者，每人每月可獲1萬3000元補助，勞動部勞力發展署表示，未來法案通過後，將針對聘僱65歲以上高齡勞工研擬補助辦法。
高齡求職不易，勞動部鬆綁雇主可簽「定期契約」
為支持銀髮族退休後再就業，草案規定雇主可以定期契約僱用65歲以上勞工，不受《勞基法》限制；雇主應依所僱用的中高齡者與高齡者需要，協助提升專業知能，調整職務或改善工作設施，提供友善就業環境。
根據《勞基法》規定，一般連續性工作都是簽不定期契約，只有臨時性、短期性、季節性及特定性工作才可簽定期契約。
《經濟日報》報導，該法通過後，雇主可與65歲以上勞工簽定期契約，究竟是要一年一聘、三個月一聘、或一個月一聘，甚至是否採部分工時制、或月薪制等，由勞資雙方協商。此鬆綁給予雇主聘僱高齡者相當彈性。
勞動部官員表示，目前有雇主回聘退休勞工，改為一年一聘，其實已經違法；但如果硬要求雇主與高齡勞工簽定期契約恐降低雇主的聘僱意願，對高齡勞工而言，也限縮了工作彈性，因此才會做此鬆綁。
禁止年齡歧視！違者最高可罰150萬
草案也明定雇主不得以年齡為由而給予差別待遇，包括招募、分發、考績、升遷、薪資給付、退休、資遣等，若因年齡而有差別待遇，可罰30萬到150萬元罰鍰，且應公布負責人姓名，並限期改善，若未改善應按次處罰。
行政院長蘇貞昌在院會中表示，隨著高齡化及少子女化的人口結構轉變，15至64歲工作人口自2015年達到最高峰後開始逐年減少，為因應未來勞動市場可能出現的勞動力短缺的風險，希望提升各年齡層的勞動參與率。過去有些過早離開職場或退休的中高齡或高齡者，仍有體力、技術、經驗及意願重返職場，要活化這方面的人力資源。
蘇貞昌表示，為促進及提升中高齡及高齡者的勞動參與，以制定專法方式，明文保障其就業權益，一方面使其享有公平的工作機會，同時也讓雇主得以彈性的定期契約方式，讓65歲以上的勞動力能夠再運用。
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核稿編輯：楊之瑜