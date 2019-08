福祿貝爾《人的教育》導讀（下）：教育的本源、使命與十大重點

文:方永泉(國立臺灣師範大學教育學系教授)

肆、福祿貝爾與《人的教育》

如前述,在福祿貝爾及其同僚的努力合作下,學校有了長足的發展,在短短的數年內,學生人數激增到五十名以上。藉著卡伊霍爾學校的辦學經驗,福祿貝爾撰寫了一系列有關人的教育之重要文章以及教育名著《人的教育》(Die Menschenerziehung die Erziehungs; The Education of Man)一書(Fröbel, 1899: xi-xii)。《人的教育》於一八二六年時出版,可以說是福祿貝爾最重要的教育代表作,本書完整地表達了他的「幼兒園哲學」(kindergarten philosophy),而後人如想要深入了解福祿貝爾的教育思想,了解幼兒園建立的基本構想及理論基礎,也一定要透過這本經典名著。

根據古鐵克(G. L. Gutek)的看法,這本書可說反映了哲學觀念論(philosophical idealism)以及福祿貝爾本人在語言學及礦物學方面背景的影響。就在這本書中,福祿貝爾試圖將觀念論、基督教的神祕主義(Christian mysticism)、浪漫主義(romanticism)與科學等不同的因素融入他的教育哲學之中(Gutek, 1991: 232)。

從本書的結構來看,《人的教育》英文版一書的編輯哈利斯(W. T. Harris)認為本書概可分為兩個部份:第一個部分處理的是一般的原理(general principles),並討論了幼兒期及兒童期的人的發展;第二個部分(開始於第60節)則討論了各類教導的學科,並將其分為(一)宗教;(二)自然科學與數學;(三)語言;(四)藝術等四類。哈利斯還認為本書的第一章及第二章(Part I & Ⅱ)包含了本書最菁華的教育原理在內,值得所有教師的讀書團體細細品味。他認為當讀者愈細細咀嚼本書的內容,就愈能增進其思考力量,以及閱讀深刻、艱澀著作的能力(Fröbel , 1899: ix)。

而在章節的安排上,根據筆者手邊一八九九年的英譯版將其分為七章,其中第一章為「導論」(Groundwork of the Whole),第二章為「兒童期的人」(Man in the Period of Earliest Childhood),第三章為「少年期的人」(The Boyhood of Man),第四章為「學生期的人」(Man as a Scholar or Pupil),第五章為「各類的教學科目」(Chief Groups of Subjects of Instruction),第六章為「學校與家庭的關係及與其有關的學科」(Connection between School, and Family and the Subjects of Instruction It Implies),第七章為「結論」(Conclusion)(Fröbel, 1899: xxi-xxv);其下共有一○五節,每節均有名稱並敘述該節的主要內容。而孫祖復譯的中文版(應該也是譯自德文本),則分五章,其中英文版中的第五章及第六章則歸入第四章「學生期的人」中。

至於暖暖書屋此次所出版由李中文先生所譯的《人的教育》則是直接譯自福祿貝爾於一八二六年在卡伊霍爾出版的版本,亦分七章,第一章「概論」,第二章「童年階段」,第三章「少年階段」,第四章「關於教學的內容」,第五章「學校與家庭必須聯合進行的教學課題和方法」,第六章為「由一般課程所衍生的特殊課程分支」,第七章為「結論」。基本上各版本的章節安排大同小異,主要差別在於第四章「學生期的人」是否將其細分為更多的章名而已。相較於德文原版,英譯版本就有所節錄,而暖暖書屋此次發行新版譯本,再加上更符合現代用語的翻譯,當可使讀者更能一窺這本名著之原貌,也可更加細細咀嚼福祿貝爾之原意,例如在本書中有關語言教育的部分,福祿貝爾皆以德文名詞為例來進行說明,此一部分若不具備德文造詣者,譯著實難忠實予以呈現。而這也是新版譯本中頗為可貴之處。

另李譯令人印象深刻之處,尚有一些經典名句的重新翻譯,以福祿貝爾最為人所熟知的墓誌銘來說,一般中文的說法都是:「來吧!讓我們為兒童而活!」英譯其實卻是「Come, Let Us Live with Our Children」(來吧!讓我們與兒童一起生活),而本書譯者李中文則直接從德文「Kommt, laßt uns unseren Kindern leben!」將這句譯為「來吧!讓我們的孩子為我們注入生命吧!」此一翻譯似乎蘊含有更深刻的意涵,亦更貼近福祿貝爾的原意。

伍、福祿貝爾論教育的本源、使命和基本原理

惟筆者在此也要提醒讀者,閱讀本書並不容易,雖然《人的教育》是幼兒教育的經典,但卻有其深刻的哲學及思辨的意味在內,讀者絕不可等閒視之。為了幫助讀者更快地掌握本書的理路,筆者試在接下來的部分摘錄出本書一些重要的內容,並依照本書的順序進行說明。不過限於筆者的能力,仍以英譯版本為主,而讀者則可參照李中文的新譯版本,相信當可有更多的收穫。

第一章是《人的教育》全書的導論,福祿貝爾在此章闡述了教育的本源、使命和普遍原理,也就是他的基本教育觀。首先他論述了永恆或普遍法則與人性及教育的關係。在福祿貝爾的著作中,生命統一(life-unity)的原則可說是其心中最重要的原理。從這個角度來看,教育變成為生命統一(unification)的過程,他就將其教育方法稱為「發展的,或是一種為了生命各個層面得以統一的人性陶冶」(human culture)。首先他提到,人世間有一永恆法則(eternal law)存在,此一法則又奠基於無所不在的、自覺的永恆統一體(eternal Unity),此一統一體便是神。神是所有事物的來源,所有生靈也都因神而存在,因其神聖的流出(divine effluence)而生存,神或神性(Göttliches)便是每一事物的本質(essence),也是教育的本源。

福祿貝爾又提到了人的特性,他認為人生活在這個世上,有其命運(destiny)及生命任務(life-work)。人作為一種思考的、具智慧的存有,教育是必要的。綜觀福祿貝爾在第一章中所提的,他提到關於教育的重點可歸納為下列幾點:

(一)教育的使命就在引導他進入自我意識(self-consciousness),能夠純粹地、完美地、自由地展現其內在的神聖統一的法則,並且教導他進入這種境界的方法與方式。

(二)福祿貝爾說明了何為「教育科學」(本書譯為教育學)(Erziehungswissenschaft;science of education)、「教育理論」(本書譯為教育學說)(Erziehungslehre;theory of education)以及「教育實踐」(本書譯為教育術)(Erziehungskunst;practice of education)的意義。他認為教育應包括了教育自我與教育他人,教育應該培養個人的自我意識、自由意志與自我決定的能力,讓人可以出於自願地去遵循神聖的法則,並且在自己的生命中實踐神聖的法則。

(三)福祿貝爾認為教育應該引導人清楚自身,進而能與「自然」和平共處,達到與神合而為一的境界。

(四)在教育的方法上,他主張教育應以最內在的事物(innermost)之考量為基礎。事物的本質是要透過人的內在靈魂在外在的表象中來認知。故所有的教育、教導與訓練等工作,包括自由成長的生命,都開始於人和事物的外在表象(outer manifestations),由外而內,最後形成有關內在的判斷。

理想教育的性質應該是原則上「被動的」教育。福祿貝爾以為,教育必然是被動的(passive)、遵循的(following),其作用在護衛與保護神聖的法則,而非命令的(prescriptive)、至高無上的 (categorical)、干預的(interfering)。他認為,這種「被動的」教育應該有下列的特徵:教育必須適應年輕人的狀況,必須適應他的性向、力量與方式。福祿貝爾的這種說法,也呼應了盧梭的「遵循自然」甚至「返回自然」的教育學說。

(五)福祿貝爾還特別強調教育對於「發展」的重視。他認為在教育中,我們不能失去人類身上純粹、確實與穩定的進步發展,這種「發展」就是人身上神聖本性的自由與自發地展現。這正是人的一生所有教育的最終目標。

(六)良好的教育往往帶有某些對立的成份在內。福祿貝爾認為良好教育具有所謂的「對立律」(law of opposites)。教育本身必須遵循法則,但不能流於專制。我們必須注意到,良好的教育即便是帶有必然性,也應該要能喚起自由;即便含有法則的成分,也應該能引發學生的自我決定;即便有外在的強迫力量,但也應培養受教者內在的自由意志;即便有時有著外在的恨意,但也要以能引發內在的愛為主。不良的教育則反是。而為了避免後者,所有的指令必須適應學生的本性與需求,並且獲得他們的合作。

(七)因此所有真正的教育都是兩面的,它包括了給與及獲得,統一與分裂,命令與遵循、主動與被動、積極介入但又給予空間、給予束縛但又能適時退讓。而在教師與學生、在要求與服從之間,還是有一不可見的第三者在統治著,這第三者就是「權利律」(law of right)。它是種「正確的」(the right)、「最好的」(the best)的觀念,它不是任意受到環境中的各項因素所制約的。這第三者應該一直表現在教師的行為與觀念中,教師也必須一再地強調它。

(八)教育應該符應精神發展的法則(law of spiritual development)。福祿貝爾主張教學(instruction)的普遍公式是:做這件事,然後觀察從你的行動這個案例中,會產生些什麼,以及它會導引你獲得怎樣的知識。同樣的,適用於一般生活及每個人的格言則是:就是要透過你行動的外在表現,觀察你內在存有及本性的要件,在外在世界中展現你精神上的本質與生命。(本書的翻譯是:呈現出你的精神本質,亦即在行動時完全透過外在呈現出你的生命,將內在的生命彰顯於外,並察看你的本質所要求的是甚麼及其樣貌為何。)

至於達成此項格言的方法則是:教育者和教師,應該要使得個殊者普遍化,使普遍者個殊化(筆者在這裡的理解是,使每個人身上的普遍神性都能突顯出來,使神性能在個人身上展現出來),並且在生命中能夠闡發此兩者;他應該使得外在內在化,使得內在外在化(to make the internal external, make the external internal),並且能展示此兩者必然的統一性。他應該能在無限者的影響下,思考有限者,在有限者的影響下,思考無限者。他應該能看到並知覺到神聖的本質,並且了解它也是人性的;他一方面能夠將人的本性追溯至神,另方面也能尋求在生命過程中同時將兩者──神性與人性展現出來。福祿貝爾因而認為,在有限者上顯現無限者,可謂教育的唯一目標。

對筆者而言,「外在內在化,內在外在化」可以說是理解福祿貝爾人的教育的關鍵性語句,人的教育就是在這種「將外在的事物內化,將內在的本性(或神性)開展於外」不斷地辯證發展而來,而在闡述接下來不同階段的人的教育時,福祿貝爾幾乎都是採此一原則來進行論述。

(九)在教育過程中,每個人都應該被看待為神聖精神(Divine Spirit)之人類形式。每個人都是愛的祝福(pledge of the love)、和神十分親近,這都是出自神的恩典與神的恩賜(gift)。也的確,在早期的基督教觀點中,他們的孩子都是以此方式來看待,從他們所給予孩子的名字就可看出。即便是一個孩子,每個人都應該視為是人性中的重要一員;因此作為一個保衛者,父母必須向神、向孩子、向整個人性負責。

(十)父母應該從兒童的必然性關連來看待他,從他與人性的現在、過去與未來發展的關係來看,以使兒童的教育能和人性及種族的關係更加緊密。人應該被看待為與神、與自然、與整體人性有關──神是unity,自然是diversity,人性則是individuality,人性之中包括了現在、過去及未來。

基本上,福祿貝爾相信,人性發展是不斷地在延續著的,所以每一個下一代都必須經過人性發展與陶冶(human development and culture)的過程,這不是一味模仿或抄襲得來的,而是必須透過實際的生活(living),再加上自發性的自我活動(spontaneous self-activity)得來的。

