川普、安倍、蔡英文都在服用的「排外政治特效藥」

文：雁默

人，就是自帶偏見的動物，所以只要是討論「人」的歷史，絕無可能客觀，現代普選民主制度所產生的國家領導人，往往也都是某一種或多種偏見的勝利者。要論在政治裡無往不利的偏見，「排外偏見」恐怕就是吸票冠軍，在野者以仇恨動員排外的方式奪權，執政者以同一種方式鞏固權力，例子多不勝數。

當下的國際政治，在權力嬗替的當口鮮少不排外的。美國的川普，正在將種族主義當作特效藥，回春他的支持度；日本的安倍，才對韓國發動科技戰展現民族自信與對外強硬形象，並成功地為所屬政黨獲得勝選；韓國的文在寅，當然也以相同的排外手段回應日本，以累積下一次選舉的能量。台灣的蔡英文，毫無懸念地用各種方式，煽動選民的排外意識拚連任，而香港的林鄭月娥，也正在排外情緒高漲的民粹浪潮中掙扎求生。

上述地區，不過是全球排外風潮的一部份。

對政客而言，選民的排外偏見極為好用，成本低，效果高，見效快。傳說中的邱吉爾名言——對民主的最佳反駁，就是和一個選民談話五分鐘——暗示在這五分鐘內，你會聽到各種偏見所顯示的無知。而在他的時代，最好用的工具就是民族主義排外。

我們身處的時代，不只是貿易保護主義大行其道，在這個表層下，排外偏見是滋生各種保護主義土壤。種族保護主義，科技保護主義，政體保護主義，思想保護主義，居民保護主義，環境保護主義，內裡都有程度不一的排外成分，究其實，也都是偏見：他們在攻擊我們，弱化我們，侵蝕我們，統戰我們，傷害我們，排擠我們，偷竊我們，他們不是我們。

大抵，這就是排外政見的基本論調與說服文本，此類說帖，可不需要悖離事實，只需要強調部份事實即可。

川普與「有色四人幫」的對決，是誰得利？

在美國本土以外的排外戰爭裡，川普上次選前的政見宏圖，並沒有得到足堪連任的成效，尤其在規模最大的中國戰場上遭遇挫敗，而朝鮮問題，伊朗問題亦皆無戰利品可供炫耀。印度戰場，東盟戰場，也沒馴服了哪個國家，接下來的歐洲戰場，日韓戰場，恐怕也很難取得壓倒性勝利，頂多維持「體面退兵」。

這個時候的川普，支持度已逐漸被民主黨競爭對手超越，他別無選擇，只能回防自己最熟悉的本土戰場。

在美國戰場裡，川普再度祭出種族主義，痛擊民主黨的弱點——年輕好戰卻無謀略的「有色四人幫」，並快速取得成效。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 川普日前發言直指（由左至右）Ayanna Pressley、Ilhan Omar、Rashida Tlaib、Alexandria Ocasio-Cortez四位議員，要他們「不高興（美國），隨時可以離開」

川普的說詞可風靡了不少傳統美國人——有色人種就是「外人」，搞「平權民粹」的外人，搞「社會主義」的外人，她們偷竊了美國價值，她們只想佔白人便宜，她們寄生在偉大的美國傳統下破壞美國傳統，她們不高興，隨時可以離開。

事實上，找「有色四人幫」下手，川普算得精準，因為對傳統美國人來說，這些自由左派的「幼仔」，根本不知天高地厚，理想主義衝腦，在自由派的保護下自由過頭，甚至敢在美國本土以社會主義挑戰自由主義，連民主黨資深政要都頭痛不已。

「他們得了便宜還賣乖」，這就是積蓄在保守美國選民心理已久的排外情緒。許多中下階的白人，在民主黨主政下的各種平權運動裡不但喪失了社會優勢，連種族自尊都不保，川普是唯一能抗擊這股「自由妖風」的政治領袖。如果對外掀戰是重振「美國偉大」的「自信之戰」，那麼重振白人自信的種族戰場就是聖戰。

川普在海外沒得到的勝利，必須在本土戰場補足。民主黨則不得不全黨保護「有色四人幫」，被迫陷入川普設定的優勢戰場。

科技焦慮下的安倍與「韓國魂」

經濟問題雖然是日本歷次選舉的重心，但日本的外貿建立在高端技術，鄰居韓國的科技崛起則一再挑戰日本的「技術自信」，科技焦慮感很容易形成民族情緒。

對安倍政權而言，川普的「排外戰爭」是一種啟發，也是一種掩護，日本可以選擇在自由貿易的理念下自立自強，也可以選擇以貿易保護的手段壓抑韓國崛起，安倍在選舉時刻選了後者，因為美國已經幹過同樣的事，追隨者相對就不突兀，美國也沒有說教的正當性。

再者，對於文在寅一再以民族主義跟日本過不去，並在朝鮮問題上排擠日本參與，戰略焦慮感也可激發民族情緒，安倍以「反孤立」的概念強調外交與國家安全的重要性，以平衡日本民眾對經濟問題的過度在意。

現代日本人的民族情緒與政治熱情，遠不能與韓國比擬，安倍使用比美國更細膩的手法往韓國的痛點招呼，意在將科技、國安、外交、經濟四把火合而為一，點燃韓國民族情緒，以刺激日本民眾的民族主義與參政熱情。

作為右翼，安倍圖的是在選舉中一舉達到三分之二修憲席次，不過，選舉結果執政黨雖然順利過半，卻沒有跨過修憲門檻。主要原因，還是在於日本年輕選民的政治冷感，以及文在寅的相對自制。同樣都懂選舉，文在寅顯然不想在此時刻為安倍的排外戰術加分，刺激投票率，而會等到自己（政黨）面臨選舉時，才會揮出排外重拳，增強民族主義能量以吸票。

Photo Credit:AP/達志影像

由於經濟政策沒有獲得成功，影響了文在寅的支持度，因此2020年的國會選舉執政的共同民主黨選情吃緊。文在寅增強兩韓問題參與感的表現，使得共同民主黨在2018年地方選舉中大勝，卻也是弱化日本參與感的主因。因此安倍這次出重手，對文在寅而言未必是利空，而可能讓他得以將經濟問題轉移到「日本打壓」，或是訴諸科技民族主義，加碼歷史仇日情結，大玩「排外牌」回補支持度。

「韓國魂」必然是2020年4月選舉的議題主軸。

就像日本不能沒有「朝鮮威脅」以操弄地緣政治「出口轉內銷」，韓國也不能沒有「日本威脅」玩同樣的把戲。與（某個）鄰居維持一定程度的緊張關係，是普選民主國家不能說的秘密，卻也是公開的秘密。只要選民不關心政治，並保有排外偏見，這張牌就永遠有效。

蔡英文與她的「中華民國台灣」

台灣政客玩「排外牌」已經將近30年，「外來政權」、「省籍情結」、「一邊一國」、「親中賣台」，都是自詡為「本土政權」，「台灣派」政客過去無往不利的選舉法門，直到去年「九合一」選舉，「老台派」陳菊還在高呼「台灣女兒被欺負」吸票，卻慘遭滑鐵盧。

選民的「排外偏見」毫無可能消失，但只要懂得轉移民眾的注意力，排外主張也會遭到淡化，甚至出現反效果。韓國去年的地方選舉就呈現與台灣類似的狀況，長期「親美抗朝」的保守政黨被選民認為無能於解決實質問題，而遭到拋棄。

不過，也不能低估排外手段的有效性，畢竟轉移選民注意力可不容易。由於排外概念非常簡單而「便利」，倘若轉移注意的議題不夠簡單，成本不夠低，要避開排外偏見非常困難。一般迴避排外花招的議題是經濟訴求，但解釋經濟議題永遠比排外號召更複雜困難，除非它確實貼近庶民真實生活感受，否則失敗率不低。

現下，蔡英文正拉著美國在台灣內部樹立各種「排外指標」，許多西方媒體也蹭起「反中熱」與「反送中熱」，將民眾的排外偏見最大化。但是，過往綠營的「排外牌」已出現鈍化，因此「台派」蔡英文企圖染指「中華民國派」，以擴大排外思想隊伍，打造出一個「中華民國台灣」新工具，概念就是「台獨，華獨一家親」。

由於在野的國民黨始終在「中國」與「中華民國」間迷航，又擺脫不了親美的基因，所以沒有正面對抗綠營「排外牌」的能力，只能想辦法避開。在沒有找到迴避之法前，亦只能躲在近期新一波的「中華民國熱」裡懷舊取暖。但這招牌靠不住，一遇上香港事件，就只能蹭進排外風潮裡，作勢自己也排外。

Photo Credit: 中央社

美國，韓國，台灣都將於2020年選舉，排外風也將進入高潮，在勾引選民偏見的說帖上雖大為不同，但手法是一致的——反正都是別人的錯。

這是無法根除的普選民主弊病，因為人就是自帶偏見的動物，在基於情感的選舉活動上，要對抗「排外偏見」，也只能是另一種偏見，而非客觀理性。政治人物想若找到另外一種堪稱強大的偏見，邱吉爾已經指出答案了:

找一些選民談上五分鐘，答案就會浮現。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航