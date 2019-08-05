余杰《中國乃敵國也》：羅大佑、張惠妹和張懸對中共政權的不同抉擇

文：余杰

羅大佑的「撕美國護照秀」

中共在政治、經濟領域大肆對外擴張，在文化和教育等「軟實力」領域也不甘示弱。

在中共的統戰棋盤中，只要是聽話並為中共說話的藝人、文人，都可以到中國這個龐大的市場來淘金；反之，如果是不聽話且說中共壞話的藝人、文人，就只能望中國興歎，一分錢也賺不到。

在台灣太陽花和香港黃雨傘運動之後，港台藝人與政治之關係，更尖銳地凸顯出來。大部分港台藝人出於切身利益，不願因開罪中共而失去中國市場，不敢對中共倒行逆施的暴政說「不」，亦情有可原——不能要求每一個「藝人」都是「義人」，自由主義者承認並寬容人性的軟弱。

但是，如果港台藝人自覺、自動地媚共、辱罵香港民眾的民主訴求、貶低台灣的民主成就、攻擊美國等西方國家在國際社會捍衛人權價值的努力，就是不可原諒的助紂為虐。出賣靈魂是一筆最容易不過的買賣。成龍、王晶等人，視金錢和權勢為人生最高目標，對香港市民捍衛基本人權和自由的勇氣毫無同理心，也不願理解台灣人民深化民主的努力和奮鬥，更是對中國民眾的維權和抗暴視而不見、聽而不聞。成龍、王晶等藝人聲名顯赫，是青年人效仿的「成功人士」。然而，他們惡劣的言論和行為，顯示出內心的空虛和蒼白。他們好像爬到竹竿頂上騷首弄姿的猴子，以為高高在上被眾人仰望，何等風光，卻不知道通紅的屁股暴露在大家眼中。

在帝國的陰影下，羅大佑、張惠妹和張懸三位家喻戶曉的台灣藝人，對中共政權作出了不同的抉擇。

近年來，羅大佑在中國出盡風頭。每次舉辦演唱會，中國主流媒體均作重點報導，其待遇直追宋祖英之類的「主旋律歌手」。羅大佑倍受禮遇，亦清楚地知道，不能說一句中共不喜歡的話。羅大佑二十年前的歌迷們，今天已晉升為「中產階級」，這些人捨得花上千元買一張音樂會的門票，去聽聽昔日偶像的歌聲，去懷念自己逝去的青春。然唱者聽者，皆物是人非。羅大佑安於享受這昨天的榮光，他的正義感早已隨著青春一起逝去了。

據《中國時報》二○○四年報導，歌手羅大佑在台灣清華大學禮堂舉行演唱會。當演唱會接近尾聲時，羅突然作出驚人之舉：把美國護照當眾撕掉，宣布放棄美國國籍。羅說：「老美習慣當老大，台灣一直被美國牽著走，現在美國要求台灣派兵去伊拉克打仗，我實在看不下去，所以下週我會去AIT撤銷我的美國身份。」羅的這一舉動引起台下聽眾的一陣驚訝聲。羅表示，台灣大選之後，政治處境更加危險，簡直就是美國老大心態下的犧牲者，「這整件事情都是美國總統布希搞出來的，兩岸現在已經對立，我們只要求和平。」

對於羅大佑這個「行為藝術」，我只能深表一笑置之。羅大佑在一九九二年擁有美國國籍時，一定在美國國旗下宣過誓，誓言效忠美國。這一決定是羅大佑自覺自願選擇的，不會有人逼著他加入美國國籍並宣誓。如今，羅大佑背叛十二年前的誓詞，成為美國的「叛徒」，同樣是他個人的選擇。民主國家「可進可退」，美國政府不會懲罰「叛徒」，也不會像中共那樣動用宣傳機器組織鋪天蓋地的文章辱罵之、使之在同胞心目中「臭名昭著」（如同當年對加入日本籍的小山智麗那樣）。也許正是看中美國這一「軟肋」，羅大英雄才敢於如此「大膽」地實施其「反美義舉」。

除了被撕毀的美國護照之外，羅大佑還擁有台灣護照和香港永久居留身份。我不知道他是否會繼續撕毀這兩種身份證，轉而申請中國國籍。以羅大佑的聰明，他不會不明白台灣問題的根本癥結並不在美國而在於中國：中共政權對台灣人民選擇自己生活方式的權利漠視和輕蔑，基於自身的獨裁性質，中共從不承認台灣的實際存在和民主成就，並以武力威脅恐嚇台灣人民。看看中國的「強國論壇」之類的網站，對台灣喊打喊殺、乃至「血洗台灣」的聲音浩如煙海。尊敬的羅大佑為什麼不敢對這些瘋狂的聲音「說不」呢？

原因很簡單：羅大佑深知其市場在中國，在中國可以輕而易舉地策劃幾十場萬人演唱，財源滾滾。這位昔日以叛逆風格走紅的校園歌手，如今變成聰明絕頂、「屁股決定腦袋」的商人。一九八九年天安門慘案之後，羅一度參與抗議活動，並寫下幾首感人至深的歌曲。據說，羅大佑曾宣布，只要中共統治大陸，就不會踏上大陸的土地。不到十年時間，他就自食其言。金錢的誘惑實在太大——昔日作為音樂家和知識份子的羅大佑可以抵抗金錢的誘惑，今日作為商人和名流的羅大佑只能匍匐於金錢之下。

羅大佑的「反美秀」更是裝模作樣。美國在台海對峙中傾向於保護台灣，固然有其國家利益以及維持亞太地區戰略穩定的考量，同時也是出於道義考量和捍衛民主價值——當年美洲十三個殖民地與母國大英帝國的關係，與今日台灣同中國的關係十分相似。美國是以推廣民主制度為己任的超級大國，不會放任大的獨裁政權消滅小的民主政權。半個多世紀以來，沒有美國的呵護，不可能有台灣的安全與民主成就。

當年若非懾於美國第七艦隊的威力，毛澤東早已實現「宜將剩勇追窮寇」的夢想。在毛澤東的帝國格局中，台灣連「特別行政區」的待遇也無法享有——據說，毛已經內定由舒同擔任中共台灣省委書記，一班奔赴台灣的幹部已組建完畢。那樣，也許羅大佑僅僅因為歌唱幾句「靡靡之音」，就會被送進勞改營。

今天羅大佑對美國的態度，在台灣諸多名人之中並非少數。如李敖、陳映真等昔日的異議知識份子，若非美國對蔣氏政權再三約束，早已被送上斷頭台。他們卻專以罵美國和讚中共為己任。這讓我想起「農夫和蛇」的故事。仇恨恩人，諂媚敵人，不是崇高品質。

羅大佑、李敖、陳映真等曾經的台灣異議人士，我尊重他們此前對台灣威權政府的批評，但不能認同他們的激情反美和柔情媚共。昔日，他們沒有在中共治下生活過，兩岸資訊互相封鎖，對彼岸產生過美好的想像，可以諒解；今日，要想知道彼岸的實際情況已非難事，他們仍不肯正視現實，故意蒙住眼睛，生活在謊言的世界裡，就無法讓人原諒。

對於美國出兵伊拉克，羅大佑表示「實在看不下去」；但對於一個用坦克和機槍鎮壓請願學生的政權、一個讓愛滋病病毒肆意氾濫的政權、一個聽任無數奴隸勞工在礦難中喪生的政權，他卻從來不會「看不下去」。與俠骨丹心、為天安門死難學生舉辦義演的梅豔芳相比，向權貴獻媚的羅大佑讓人齒冷。

當年那個單純真誠的羅大佑已經死了。今天留下的這副有形無神的軀殼，既不會對天安門母親表示同情，也不會關心中國飽受蹂躪的工農大眾的命運。羅大佑已淪為中國政府歌舞昇平、虛假繁榮的點綴。

張惠妹是一位不怕封殺的台灣人

與軟骨頭的羅大佑相比，台灣有原住民血統的歌星張惠妹的骨頭要硬得多。

有一次，張惠妹應邀在中國杭州為「冰力先鋒樂隊選拔賽」表演，作壓軸嘉賓。但是，在張惠妹抵達杭州的第二天下午，有關方面取消她的演出部分。有消息透露，此決定乃是由中共浙江省省委書記親自作出的。

無獨有偶，歌手蔡依林傳出將到浙江一所大學舉行校園歌友會，也被浙江當局封殺。看來，如今不僅是中國的弱勢群體需要維權，港台明星亦需要維權。

香港《太陽報》報導說，台灣大選後的局勢引發中國網友反彈，將張惠妹列入「深綠藝人」名單。張惠妹因在陳水扁的總統就職典禮上領唱中華民國國歌，遭到中國有關部門封殺。粗估張惠妹在被封殺期間損失達數千萬元，人氣亦受打擊。

中共不僅痛恨台獨，也不容忍中華民國的存在。然而，中華民國先於中華人民共和國而存在，這是不可改變的歷史事實；中華民國仍然存在於台灣，這也是一個不可改變的現狀。難道一個生長在台灣的居民承認自己是中華民國國民，是不可饒恕的原罪嗎？那麼，中國非得要讓台灣民眾選擇「台灣共和國」來效忠嗎？

中共對陳水扁恨之入骨。陳水扁代表台灣的本土力量，即「分離主義」勢力。陳水扁挑戰國共已經形成默契的若干底線，讓中國視之為眼中釘、肉中刺。在中國看來，敵人的朋友就是敵人。因此，凡是跟陳水扁有關的人物，都成了中共的敵人。而受邀在陳水扁就職典禮上唱歌的張惠妹，即便與陳水扁並無多麼深厚的淵源關係，也被劃入「陳水扁集團」之中。

張惠妹被封殺實在是冤枉。阿妹並非「綠色藝人」，阿妹在陳水扁就職典禮上演唱的乃是中華民國國歌，這難道是不可容忍的罪過嗎？阿妹不是一名喜歡政治的歌手，只是因為她能夠代表台灣原住民群體和草根階層，陳水扁才邀請她在總統就職典禮上演出。

然而，中共政權睚眥必報，你做過它不喜歡的事情，它會記恨你一輩子——阿妹很快就付出代價了。她的被封殺，讓其他諸多明星無不心驚膽戰、如履薄冰——如果你想去大得超過你想像的中國市場分得一杯羹，焉能得罪中共當局？

辱罵張惠妹的，是中國的普通網友；封殺張惠妹的，則是中共當局。兩者在此合流。這也表明天安門屠殺之後，中共的民族主義宣傳和教育已初見成效。

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書籍介紹

本文摘錄自《中國乃敵國也：台灣與中國關係新解讀》，前衛出版

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作者：余杰

揭密中國虛幻的「一帶一路」以及習近平的「天朝夢」。

中華民國已是過時圖騰，從國民黨黨員錯誤的黨史觀看蔣介石也會哭泣。

評香港出版自由淪陷的四個手段——香港銅鑼灣書店系列綁架失蹤事件。

余杰，美籍華裔作家。他長期批判中國專制政權與習近平的帝制集權，並支持中國各地的獨立運動與台灣獨立運動，二○○四年與劉曉波等共同起草中國年度人權報告，並多次入選「最具影響力的百名華人公共知識份子」名單，但於二○一○年十月起遭到中國公安非法軟禁數月，二○一二年出走美國，成為流亡海外的華裔知識份子。

本書為余杰針對台灣國際政治與中國政權發展的評論合集。從美中貿易解析談到中國是世界的毒瘤；再表明中華民國已是過去式，並暢談右獨才是台灣未來的活路。余杰用字犀利猛烈，觀察入裡。他以自身經歷與明確的洞見讓民主自由的台灣人知道，中國乃敵國也！

Photo Credit: 前衛出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航