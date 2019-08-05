余杰《中國乃敵國也》：柯文哲不是墨綠，而是粉紅

文：余杰

柯文哲且慢崇拜彼岸的獨裁者

我從柯文哲出馬競選台北市長接受媒體訪問的那一刻，就從直覺上不喜歡這個夸夸其談、自信爆棚的醫生。

果然，此後柯文哲的一系列言論，證明了我的直覺沒有錯。有一次，柯文哲接受媒體訪問，盛讚中國前任領導人胡錦濤像華盛頓，「當了十年國家主席就不見了」，退休退得清清白白。此段話受到質疑後，他在接受另一個採訪時，又補充說，他不是推崇胡錦濤，而是對歷史事實作出陳述。

柯文哲說的並非中國政壇的真相，他對中國的瞭解幾乎為零——此前，他作為醫生到中國參加過醫學會議，但那種蜻蜓點水式的訪問，認識不到中國的實情。作為一名此前是醫師的「政治素人」，人們不能要求柯文哲「上知天文，下知地理」；作為新當選的台北市長而非台灣總統，柯文哲未來不會掌舵兩岸關係，台灣民眾也不能要求他一夜之間成為對中國瞭如指掌的「中國通」。但是，把獨裁者比喻為民主先驅，卻是不該犯的常識性錯誤。如此信口開河、顛倒黑白，對柯市長的公共形象傷害極大。

胡錦濤是一個獨裁者，這不是我的個人看法，而是國際媒體的公論。前兩年，胡錦濤在位的時候，據英國《每日鏡報》報導，諸多國際人權組織，如人權觀察、大赦國際、自由之家、記者無國界等，一起評選出全球十大獨裁者。名列前三位的是北韓的金正日，緬甸的丹瑞以及中國的胡錦濤，胡錦濤榮幸地成為「小胡探花」。這份報告在對胡錦濤的評價部分指出，中國每年處決囚犯的數目，比全球其他所有國家加起來還多。中國控制國內的所有傳媒，並有大約三萬名網路員警監控網路用戶。胡錦濤殘酷鎮壓西藏和新疆等地少數民族的反抗，抓捕和關押諾貝爾和平獎得主劉曉波，對外卻微笑內斂，美國《外交政策》雜誌稱之為「變色龍」。

而胡錦濤的「祼退」，絕不是因為他有華盛頓的民主素養和高風亮節，而是因為他的「大內總管」令計劃與薄熙來、周永康、徐才厚結成「新四人幫」，企圖推翻習近平，失敗之後牽連到胡錦濤本人及其家族利益。這才讓胡錦濤不得不放棄效仿江澤民「垂簾聽政」的計劃，徹底退出政壇，以換取習近平不再追究其家族腐敗的承諾。令計劃被習近平整肅，監禁終身，胡錦濤對於這個昔日形影不離的「大秘密」亦只能棄之不顧。

看來，柯文哲及其團隊應當補上一節「中國課」。我有兩個小小的建議。第一，柯文哲可以請王丹給他上一天中國課。王丹曾經在清大講中華人民共和國史，深受學生歡迎。目前，柯文哲要組建市政團隊、日理萬機，要求柯文哲到王丹的課堂上去謙卑地聽課，似乎不現實。那麼，請王丹到柯文哲的辦公室，義務講一天課，王丹一定不會義不容辭。

第二，柯文哲可以買一本我在台灣出版的《河蟹大帝胡錦濤》讀一讀。為了出版這本書，我人已流亡美國，仍然被中國秘密警察威脅有可能成為「第二個江南」。這本我冒著生命危險出版的書，是一本把胡錦濤釘在歷史恥辱柱上的評傳，讀了這本書，就能清楚地知道胡錦濤是何許人也。

老子與韓非不可同傳，胡錦濤沒有資格與華盛頓併列，柯市長務必謹言。

從柯文哲的胡言亂語看黨國教育的後遺症

二二八屠殺以及此後漫長的白色恐怖，讓台灣民眾道路以目、暗夜哭泣。

多年來，台灣的家長都會安排聰明的孩子唸醫科，避免唸可能涉及政治的、相當危險的人文社會科學。當醫生既收入豐厚，又受人尊敬。這就是柯文哲的成長背景。

不過，雖然唸醫科，從幼稚園開始，仍然要接受國民黨水銀瀉地、無所不在的黨化教育。柯文哲後來如睡獅猛醒，棄醫從政，但由於其人文思想的匱乏，諸多公開言論不經意地流露出黨國教育的烙印。柯文哲本人需要「吾每日三省吾身」，公眾更需要對他加強監督與批評。

柯文哲的妻子陳佩琪在網上曬夫妻恩愛，透露一個有趣的細節：選前意見不合，難免爭執，記得柯曾對她說「就算得天下，失去了妳，也是枉然」。

我讚賞那些有美好的家庭生活的公眾人物、政治人物。因為，如果一個人連妻子（或丈夫）都不愛，必然是自私自利、刻薄寡恩之人，如何能無怨無悔地為公眾服務？

柯文哲常在媒體前顯示「怕老婆」之本性，亦如胡適所云，一等人或文明人怕老婆，下等人或野蠻人打老婆。這一次，陳佩琪更透露柯文哲「愛美人不愛江山」的誓言，堪比為了並不美麗的婦人辛普森夫人而放棄英國皇位的愛德華八世。

不過，對於柯文哲對妻子說的這一句話，我不敢苟同。這個說法顯示，柯文哲中了中國儒家專制主義文化之毒害，背後分明就是「家天下」、「打天下」、「坐天下」的權力觀。

在中國源遠流長的專制主義文化中，天下是天子的天下，天下可以從父輩那裡繼承而來，也可以通過戰爭或政變等手段從他人手中爭奪而來。歷史學家薩孟武在《中國政治思想史》中指出，漢代大儒董仲舒的思想被漢武帝所採納，其中重要的一項是，董仲舒認為「春秋大一統之義」為「一統乎天子」，也即「集權於天子」，用董仲舒的原話來說就是「君者權也」。哪個皇帝不喜歡為集權提供合理性解釋的學說呢？

在專制統治者那裡，天下是一家之私產，而非黎民蒼生的天下。日本學者渡邊信一郎在《中國古代的王權與天下秩序》一書中指出，《禮記》中記載，「聖人耐以天下為一家、以中國為一人」，所謂漢家，指的是漢王朝，即漢之天下；所謂晉家，指的是晉王朝，即晉之天下；所謂唐家，指的是唐王朝，即唐之天下。「天下雖然是永恆的、普遍的存在，但領有天下的卻是有限的個別之家。王朝之名這樣的為個別之家所領有的天下，為了與他家所領有的天下相區別，就被賦予了專有名詞。」辛亥革命終結兩千年帝制，但打天下、坐天下仍是梟雄和野心家的最高理想。蔣介石的南京政府和毛澤東的北京政府，本質上都是皇朝。自由主義知識份子儲安平批評中共政權是「黨天下」，立刻遭到殘酷整肅，文革期間人間蒸發，像許多二二八受害者那樣「生不見人、死不見屍」。

只有那些想當皇帝的人，才會有「得天下」的野心。彼岸的習近平政權，宛如習家之天下，習近平的歌星老婆彭麗媛親自上陣，歌唱一首新國歌《江山》，赤裸裸地唱出「打江山，坐江山」的句子，這正是他們一家的寫照：老公公（習仲勳）打江山，老公（習近平）坐江山，媳婦（彭麗媛）唱江山。

在民主制度下，沒有人能「得天下」，天下是天下人的，政治家只是通過選舉暫時從民眾那裡獲得授權，任期一結束，立即恢復平民身份。盼望經過了民主選舉洗禮的柯文哲，牢牢記得這一點。

誰是「兩岸一家親」的發明者？

柯文哲訪問上海，以「兩岸一家親」的說法取悅中共，並以為這是「夢中得句」。其實，柯文哲並不是「兩岸一家親」的發明者。

早在數年前的「海峽論壇」上，當時的中共第四號人物、政協主席俞正聲就為兩岸關係定調說，「關鍵是我們都要從一家人的角度出發，多一點理解，多一點尊重，多一點體諒」。「一家親」這個說法不僅用於兩岸關係，也被北京用於處理西藏、新疆、香港問題。在拉薩街頭，就有一輛巡邏中的、荷槍實彈的裝甲車上貼著「漢藏一家親」的標語，不知是中共在自我解嘲，還是陶醉其中。

近年來，中共領導人就台灣問題發表講話時，修辭越來越溫文爾雅、娓娓動聽。但聽者切勿信以為真，因為這是「獨裁者的進化」的一部分。裹著糖的毒藥，無論怎麼甜，仍然是毒藥。

俞正聲將台灣人當作「一家人」看待，似乎皇恩浩蕩。台灣人或許可以反問：既然是一家人，何必設置將近兩千枚飛彈來對準台灣？這兩千枚導彈，足以將台灣炸得寸草不生。俞先生，先拆飛彈，再攀親戚吧。

俞正聲家族是近代的名門望族，有多人在國共兩黨、海峽兩岸身居高位。他比柯文哲更有資格說「兩岸一家親」這句話。其堂叔公為中華民國國防部部長俞大維，俞大維的兒子俞揚和娶了蔣經國的女兒蔣孝章，他們的兒子、俞正聲的堂弟俞祖聲是蔣介石的曾外孫和蔣經國的外孫。俞正聲是中共權力核心中與中華民國蔣氏家族最親近的一人，也最適合由他出來對台統戰。

然而，單單就俞正聲家人在共產黨政權下的遭遇來看，大概不會有哪個台灣人願意跟他成為「一家人」。

俞正聲的父親俞啟威，化名為黃敬，是毛澤東夫人江青的前夫。黃敬為中共高幹，當過天津市市長和國務院第一機械部部長。一九五八年，黃敬被毛澤東當眾訓斥，驚嚇過度成精神病，於同年十一月去世（有人說自殺）。

俞正聲的母親范瑾，當過《北京日報》社長、北京市宣傳部長、北京市副市長等要職。「文革」中被打倒，一九六八年被關進監獄，飽受折磨。俞正聲在一次公開報告中說，「（母親）一九七五年回來，出來之後我就感覺她精神上不正常了，老有被迫害的感覺。一直到前年她去世，都拒絕做任何體檢。」

俞正聲的舅舅范文瀾，是中共官方史學的權威。「文革」之初，《人民日報》發表重頭文章〈打倒史學界的東霸天、西霸天〉，矛頭直指范文瀾和翦伯贊兩名史學家。翦伯贊與妻子一道服藥自盡，范文瀾則連續寫信給同事，請他們「站在敵對方面」對自己「大加抨擊」，他感歎說：「人應保晚節，但晚節也不容易保。」毛澤東出面保護，范文瀾還是不堪驚嚇，幾個月後病逝。

俞正聲一家的苦難不止於此，據俞正聲說：「我的妹妹，『文革』開始時是一個高中生，在學校裡被批鬥，後來得了精神分裂症，自殺了。我們親屬在『文革』中死去的，有六、七人。」

俞家死於非命者的名單，並未畫上句號。俞正聲的哥哥俞強聲，是中共國安部負責北美情報的高官，叛逃美國，讓中共在北美的間諜網路瓦解。網上盛傳，中共派遣特務到海外將其暗殺。

由俞家兩代人的悲慘遭際可以清楚地看出，共產黨對自家人的殘忍兇狠，並不亞於對待敵人。所以，千萬不要跟共產黨染上什麼不乾不淨的關係。看到俞家這本血色家譜，誰願意跟他做一家人呢？那些投共、媚共的台灣政客和商賈，其下場會比俞正聲的家人更好嗎？

反對共產黨的暴政，既是推廣普世人權價值的道德使命，亦符合台灣的國家利益和國家安全。柯文哲市長請收起「兩岸一家親」的囈語。

中華文化是吃人不吐骨頭的文化

國民黨台北市議員厲耿桂芳在台北市議會追問柯文哲：「敢不敢說自己是台灣人，也是中國人？」柯回答說：「沒有標準答案，我認為我是中華文化圈的一員」。也在現場備詢的教育局長曾燦金說：「我是中華地區人」；文化局長鍾永豐則說：「我是台灣人，我受中華文化的影響」。

看來，此三人都國民黨教育出來的「乖乖牌」，蔣介石當年聲嘶力竭掀起「中華文化復興運動」算是沒有白搞。

國民黨敗退台灣之後，發現三民主義對人民毫無吸引力，就打起「中華文化」這張最後的底牌：既然彼岸的共產黨是「黃俄」，是中華文化的戕害者；那麼，只有國民黨才是正統的中華文化傳承人。國民黨在真槍實彈的戰場上被共產黨打敗了，但國民黨在吟詩作賦的文化戰場上卻可以打敗中共，為中國人保有一方「文化樂土」和「世外桃源」。於是，台灣到處是「四維八德」、「仁愛信義」的街道名，台灣居民個個被規訓得彬彬有禮、道貌岸然。多年以後，經歷過血雨腥風的文革的中國遊客到台灣，這才驚呼：「中華文化原來在台灣。」

然而，這種「中華文化最高級」的「真理」，如同五彩斑斕的肥皂泡一般，並非事實和真相。中華文化從來不是儒家《四書五經》中記載的那麼冠冕堂皇、義正詞嚴，中華文化用魯迅的話來說就是「吃人」，用柏楊的話來說就是「醬缸」，用劉曉波的話來說就是「蒙汗藥」。

很多中國人（包括很多台灣人）都有兩種似是而非的錯誤觀念。第一，中共與中國是可以分開的：中共固然壞，但中國是好的，只要去掉中共，中國就正本清源、容光煥發了。這是一種極其虛妄的想法。沒有中國，就沒有中共，中國是中共的溫床。同樣是共產黨，中共比其他國家的共產黨邪惡得多，也長命得多（它有可能成為世界上執政時間最長的共產黨）。

第二，中共與中國文化是可分開來看的：中共是壞的，但中國文化是好的，一旦外來的馬列主義意識形態被清除，中國文化就能發揚光大乃至拯救世界。這也是一種極其虛妄的想法。中共就是一朵在中華文化土壤上開出的「惡之花」，毛澤東讀的中國古書多於馬列著作，毛澤東瘋狂而變態的想法大都從中國古書中汲取而來。毛澤東批判孔子，卻癡迷法家，對秦始皇、朱元璋等暴君讚不絕口、亦步亦趨。

什麼是中華文化？中華文化不是什麼好東西，它就是謊言、是暴力和偶像崇拜。正是中華文化對台灣社會的侵蝕，才出現「柯文哲現象」這一怪胎；正是中華文化對中國社會的侵蝕，才出現「習近平崇拜」這一怪胎。中華文化將中國、香港和台灣以及凡是有華人聚集的地方，都變成大染坊、鱷魚潭、「動物農莊」和「悲慘世界」。

相關書摘 ▶ 余杰《中國乃敵國也》：羅大佑、張惠妹和張懸對中共政權的不同抉擇

書籍介紹

本文摘錄自《中國乃敵國也：台灣與中國關係新解讀》，前衛出版

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作者：余杰

揭密中國虛幻的「一帶一路」以及習近平的「天朝夢」。

中華民國已是過時圖騰，從國民黨黨員錯誤的黨史觀看蔣介石也會哭泣。

評香港出版自由淪陷的四個手段——香港銅鑼灣書店系列綁架失蹤事件。

余杰，美籍華裔作家。他長期批判中國專制政權與習近平的帝制集權，並支持中國各地的獨立運動與台灣獨立運動，二○○四年與劉曉波等共同起草中國年度人權報告，並多次入選「最具影響力的百名華人公共知識份子」名單，但於二○一○年十月起遭到中國公安非法軟禁數月，二○一二年出走美國，成為流亡海外的華裔知識份子。

本書為余杰針對台灣國際政治與中國政權發展的評論合集。從美中貿易解析談到中國是世界的毒瘤；再表明中華民國已是過去式，並暢談右獨才是台灣未來的活路。余杰用字犀利猛烈，觀察入裡。他以自身經歷與明確的洞見讓民主自由的台灣人知道，中國乃敵國也！

Photo Credit: 前衛出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航