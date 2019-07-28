村上春樹推薦的名古屋怪奇美食：抹茶紅豆義大利麵

文：張維中

喫茶MOUNTAIN

愛知縣名古屋市昭和區滝川町47-86 ｜ TIME 9:00-21:30／週一休

這兩年因為工作所需，常往來東京和名古屋之間，發現名古屋有個獨一無二的特徵。就是常把別人家東西拿來，改良變成自己的名產菜色。

像是名古屋知名的炸雞翅專門店「世界的阿山哥」，就是從台灣學來再改良的。此外，還有兩個跟台灣有關的食物，分別是台灣拉麵和台灣拌麵。這兩樣都是從名古屋發源，在台灣卻吃不到的食物。上回去名古屋時，當地朋友的「心願」就是希望我嘗嘗他們自豪的台灣拉麵。他們想知道，我這個台灣人吃了以後作何感想。

我的結論是，當初發明的人應該是想要做成台南擔仔麵卻沒成功吧。用料其實差不多，加了點辣，但吃起來仍是日本湯麵。至於台灣拌麵，大概也是當初立志想要成為炸醬麵卻半路出家的。這兩種麵，姑且不論有沒有台灣兩個字，都算是相貌端正、內在美好的麵。

名古屋有另外兩款名物也是麵，但光是外貌就很讓人匪夷所思。一種是番茄義大利燴麵，淋上的番茄醬汁跟燴飯勾芡一樣濃稠，像賭氣一樣纏著麵條不放。

另一種更怪，是在「喫茶MOUNTAIN（マウンテン）」這間咖啡館賣的「甜味抹茶小倉紅豆義大利麵」。你沒聽錯，它是甜的義大利麵。而且，還是村上春樹的推薦！村上春樹在十多年前出版的遊記隨筆《地球的行走方式》一書中曾提過這個食物，近來則在跟讀者交流的網站上又盛讚，說那簡直可稱為一種「傳統技藝」的存在。

Photo Credit: 原點出版社

為此，不久前我再訪名古屋時，特別冒著大雨找到那間偏僻的喫茶店。二話不說，一入座就指定了那道麵。當麵端上桌的剎那，目睹那顏色與食材的組合，還真愣了一下。綠油油的麵條，繞了一圈的鮮奶油，中間則放上一大坨紅豆泥。怎麼想都該是鹹味的青醬義大利麵卻配上甜品，能吃嗎？

一邊讚嘆村上大叔一於常人的品味，一邊半信半疑的吃下口，才回神過來那綠麵條跟淋上的青醬都是抹茶口味。徹徹底底就當作一道甜品來吃，其實口味也不賴。只不過最好兩人分食一盤才不顯膩。

照片傳到了網路上的家族聊天室。姊姊們怎麼樣都覺得難以入口。倒是媽媽看過以後，淡定地回說：「名古屋人一定也愛吃米苔目。甜鹹都好味。」一語道破了眾人迷思。

Photo Credit: 原點出版社

書籍介紹

本文摘錄自《日本小鎮時光：從尾道出發，繞行日本最愛的山城、海濱、小鎮》，原點出版

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作者：張維中

推開日本另一道門，張維中從尾道出發，繞行日本最愛的山城、海濱、小鎮。

許多年來，身邊的日本同事與朋友總是會問我：「為什麼台灣人那麼愛來日本？難道都玩不膩嗎？」

確實很難會膩！一旦你來過日本旅遊以後，就會忍不住想舊地重遊。舊地重遊過後，又會興起去沒到過的地方探索。幾個大都會完成攻略了，接著等在你前方的，還有許許多多藏在大景點之間的山城、海濱與小鎮。有如推開日本的另一道門，鑽進後花園，踏進地方小城。

日本之所以擁有源源不絕的魅力，正是除了主角般的大城市以外，還有更多配角似的小城市存在著。主流之外的地方，更貼近風土民情，讓人看見真實的日常生活。小鎮風情多半是靜謐的，是慢節奏的，於是你沿著時光的軌跡緩步，一邊享受遠離塵囂的自由自在，一邊體會未曾感受過的日本另一面。

Photo Credit: 原點出版社

本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航