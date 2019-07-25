香港釀更大風暴？3區遊行改期全力聲援「光復元朗」，港警發禁遊行通知

（中央社）元朗西鐵站21日晚間爆發白衣人無差別襲擊乘客事件，導致有香港團體發起27日「光復元朗」遊行；港警今天去信回覆申請人，列舉恐與村民發生暴力衝突等5大理由，反對此次遊行申請。

原訂的7月27日元朗遊行集會，主題是「追究警黑勾結」，當天下午3時出發，起點是水邊村遊樂場，終點為21日爆發無差別襲擊事件的元朗西鐵站。

《香港01》報導，香港警方今天的回覆信件以「禁止公眾集會及反對公眾遊行通知」為題，列出5點理由，主要內容有：

此次遊行目的是針對21日元朗暴力事件，警方有理由相信遊行人士會與村民發生暴力肢體衝突，對遊行人士、村民和其他公眾人士構成危險。 警方要求遊行申請人更改遊行路線及終點，但申請人堅決拒絕，也未能提供後備路線，以及無足夠糾察數量。 集會位置為水邊村遊樂場，未得到康文署批准。遊樂場外行人路面狹窄。 遊行路線途徑青山公路元朗段，是交通主要幹道，行車線中段的輕鐵路軌有高壓電網，可能發生危險。 基於近來集會或遊行後發生嚴重衝突，以及近日社會氣氛，警方有理由相信此次集會或遊行的參與者，可能進行的行為不在申請人可控的範圍。警方附加的條件，也無助於維持公共安全、公共秩序及保護他人的權利和自由的目的。

香港《明報》指出，反對通知書指出，據香港法例第245章「公安條例」第9(1)條、第9(2)條、第14(1)條及第14(2)條，警務處長禁止及反對擬在本週六（27日）下午3時半至晚上11時59分，在元朗區的公眾地方舉行集會及公眾遊行。

而「光復元朗」遊行申請人、隸屬民主派組織「港人自決」成員鍾健平，今天下午收到警方通知，隨後已親自到金鐘，向公眾集會及遊行上訴委員會提交上訴申請，上訴聆訊將在明（26）日下午2時在油麻地梁顯利社區中心舉行。

鍾健平稱，根據經驗，上訴委員會傾向認同警方決定，坦言對上訴毫無信心；但他強調即使遊行遭反對、即時屆時只有他一個人，仍然會於週六按原定時間及路線行走。

周末最大活動，3區活動全取消、共同聲援元朗遊行

「光復元朗」將是本周末的遊行重頭戲，有3區遊行全部延期，將集中火力，把現有的義務救護人員、糾察義工、遊行所需要的一切器材和物資，全數用來支持於27日的元朗光復行動，包括27日的「光復紅土（紅磡、土瓜灣）」，28日「港島西遊行」與「將軍澳反送中大遊行」的主辦方也公開表示，將原定的活動延期，「轉場」集中力量聲援元朗遊行。

香港十八鄉鄉事委員會主席程振明昨日去信元朗警區指揮官李偉文，表示「強烈反對警方向遊行批不反對通知書」，又稱如警方批出不反對通知書，「一切嚴重後果將全部由警方負責」。

不過，香港民主黨主席胡志偉則嚴厲批評警方剝奪市民的和平遊行權利，開了極壞先例，成為以後禁止市民參加遊行集會活動的依據。胡志偉預期，即使警方反對這次遊行，到時仍會有數以萬計市民出席，他指出，警方只要不逃避，勇於問責，是有足夠的警力和情報收集能力去維持當日遊行的秩序，以及保障出席人士的安全，以防止黑社會襲擊市民的情況重演，要求警方必須保障當日參與市民的人身安全，不能逃避責任。

《香港01》報導，由於計劃中的遊行終點元朗西鐵站，比鄰大型商場YOHO MALL，令人擔心7月14日晚沙田新城市廣場的流血衝突會否重演。接近商場大業主新鴻基地產的消息人士透露，吸取了新城市事件的教訓，今次將加強保安工作、前線人員將戴證工作外，更預備了「安全區」，在一旦發生不幸事件時供避難、急救之用。

香港遊行遍地開花，已有多國發出旅遊警告

香港近日抗議活動不斷，抗爭場地轉移到公共場合，有一群香港當地的機師發起將於明（26）日在香港機場接機大廳集會，爭取國際旅客關注香港情勢。

在一封公開信中，香港機師們表示，「安全對我們的飛行工作至為重要。每次穿起制服飛行時，不論外間的環境天氣如何，不論自己的情緒如何，不論機上乘客為何人，我們只有一個職責，就是將乘客安全送到目的地。可是，近個多月的香港，與安全越走越遠。曾經以香港作為亞洲最安全城市而自豪的警隊，多次以不合理的武力對付示威者。」他們表示，政府高層與警隊的暴行罄竹難書，自由民主人權被隨意踐踏，作為生於斯長於斯的香港人，不能再沉默。

而7月27日「光復元朗」以外，7月28日上環也有網友發起「追究開槍大遊行」，抗議上周日（21日）晚上，也就是元朗西鐵暴力事件以前，警方在上環信德中心對出施放催淚彈，又在無預警下連開36槍，聲討警方在上環濫權開槍的責任。

抗議活動直到8月也不停歇，每周都有遊行路線等待批准。香港民間人權陣線已向61間外國駐港領事館發信，呼籲他們對自己的國人發出旅遊警示，避免成為警察和黑勢力濫用暴力的受害者。

目前已有包括美國、英國、日本、澳洲、加拿大、南韓、在內等國向該國旅客發出警示，提醒到訪香港或已在港的國人留意最新消息，避免前往可能有危險的地方，愛爾蘭甚至把香港及澳門的旅遊安全級別，列為「高度警戒」。

而我外交部目前尚未針對香港發出旅遊警示。

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核稿編輯：楊士範



