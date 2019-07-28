《老人與槍》：擁有絕佳演員陣容，卻淪為「老年型男走秀」版MV

美國電影《老人與槍》改編自《紐約客》專欄作家大衛・格蘭（David Grann）的同名文章。這篇文章講的是美國傳奇搶匪福瑞斯特・塔克（Forrest Tucker，1920－2004）的真人真事，他15歲就因偷腳踏車入獄，之後多次逃獄，逃獄後就繼續行搶被捕，一生幾乎都在坐牢。1980年代，年事已高的福瑞斯特・塔克跟同伴組成「銀髮幫」，犯下一連串銀行搶案，震驚美國，最後以84歲高齡死於監獄。

本片找來82歲的美國傳奇男星勞勃・瑞福飾演福瑞斯特・塔克・勞勃瑞福原本也是傳奇人物，他在1969年以電影《虎豹小霸王》紅遍世界，1980年首次擔任導演，就以處女作《凡夫俗子》拿下奧斯卡最佳導演獎。1984年創立「日舞影展」，是一位集導演、演員、製片、商人、慈善家於一身的美國影壇大人物。

Photo Credit: 《老人與槍》 IMDb

不但如此，電影還找來以《礦工的女兒》奪得1980年奧斯卡影后的西西・史派克擔任福瑞斯特的情人，並以《海邊的曼徹斯特》奧斯卡影帝凱西・艾佛列克飾演警探，以絕佳的演員陣容來拍攝此片。

勞勃瑞福現年82歲，與福瑞斯特過世的年紀相近，兩人也都是加州人，並同樣以文質彬彬、優雅有禮的氣質聞名於世。加上勞勃瑞福於2018年宣布退休，在心境上可說是銓釋福瑞斯特最好的人選，加上其他影帝影后的加持，本片應該是要成為另一部經典，但電影卻拍糟了。

Photo Credit: 《老人與槍》 IMDb

《老人與槍》的電影基調，建立在一個原則。

福瑞斯特・塔克是一個從15歲就開始犯罪的天生罪犯。他原本以輕罪入獄，照理說只要服滿不長的刑期，即可擁有新的人生。但他卻不乖乖坐牢，不斷地逃獄，卻又因為繼續犯罪被捕，選的還是容易被抓的搶銀行，看起來並非智慧型罪犯。依照電影的內容，福瑞斯特似乎享受於罪犯生活，而完全沒有想要過正常人生的意思。

而故事中也帶入了主角三段婚姻中的其中兩段，並以他60多歲「銀髮幫」時期的第三段婚姻為主，試圖透過一段老人的遲暮戀情，來突顯他執意犯罪的原動力，但電影中沒有交代福瑞斯特的犯罪動機。他為什麼熱衷於搶銀行？每次搶銀行必露出笑容？又為何在垂垂老矣時遇到真愛，卻還是選擇搶銀行入獄？

導演把這個懸念從頭擱置到尾，並安排了一個職業倦怠的警探 ，試圖要對比出「人必需要熱衷於終生志業」的態度。但對電影結構來說，任何懸疑點都必須要在結尾給出一個答案，如果不直接給答案，就需要在電影中安插許多細節，讓觀眾心領神會，去體認到「對！他就是非這樣不可」的必然性。

然而，導演似乎抓不到福瑞斯特執意要成為罪犯的理由，所以在許多關鍵的場面，例如銀髮幫討論事情、情人問福瑞斯特的過去，以及警探跟福瑞斯特之間的互動，還有最能呈現內心戲的飛車追逐時勞勃瑞福的表情，全都沒交代或暗示福瑞斯特行搶的動力，使得懸念直到結尾都沒出現。

Photo Credit: 《老人與槍》 IMDb 勞勃瑞福（左）和自編自導本片的大衛羅利。

這樣的作法，使得福瑞斯特這個絕對的主角完全失去重心。因為這就像在看新聞報導中，一個罪犯面無表情聆聽審判那樣的狀況。在沒有記者抽絲剝繭的情況下，讀者完全無法了解罪犯行兇時的想法與動機。

如果本片是紀錄片，看到最後觀眾一定會抱怨到死，因為這是失格的紀錄片。但這部是改編自真實故事的劇情片，一般來說，即使導演、編劇無法知道福瑞斯特內心的想法，但他們必須模擬出甚至是創造出答案，否則劇情片也就不成劇情。

而因為導演不知道福瑞斯特的真正動機，所以全片的步調跟影像調度，就完全像是行屍走肉，觀眾只能看到勞勃瑞福勉力演出幾齣人生最後的風采，但勞勃瑞福在極其薄弱的劇本中，也詮釋不出福瑞斯特的靈魂。光以演技來說，勞勃瑞福在本片的表現就遜於《美國隊長2》。《美國隊長2》裡面勞勃瑞福的角色動機和心境極為明確，所以他的演技展現得出來。但在《老人與槍》中，勞勃瑞福只能用他長年一貫的人格風度來詮釋這個角色，因為劇本並沒有給他足夠的空間，連可以想像的餘地都沒有。

總的來說，《老人與槍》可說是浪費了絕佳的演員陣容，以及勞勃瑞福大概是生涯最後一次嶄露演技的難得時刻。如果要說本片有什麼價值，大概就是觀眾可以把本片當作「老年型男走秀」版的MV來看。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航