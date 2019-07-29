泛泛之交、知心閨密、暗箭傷人⋯⋯各種「朋友」的英文怎麼說？

在影片裡看到怪咖親戚百百種，當然朋友也有百百種，一起來看看英文中各種朋友的說法！

各種朋友，英文怎麼說？

nodding acquaintance

Nodding是「點頭」的動作，bowing是「低頭、鞠躬」；acquaintance則有「相識的人；了解」的意思，所以nodding acquaintance就是「點頭之交、泛泛之交」。

I have a nodding acquaintance with Sean. I don’t think it’s a good idea to ask him for help.（我跟Sean只是點頭之交。我覺得找他幫忙不太好。）

wingman

Wingman的原意是「僚機駕駛員」，戰鬥機飛行時僚機會跟在主機右翼且落後主機一些，以達到保護主機的功用。在美語中，wingman也可以作為男生泡妞時候的搭擋，幫主角說好話把到妹。

Dude, just come to the party. I could really use a wingman.（老兄啊，你就來參加派對吧。我真的需要一個把妹搭檔。）

bosom buddy / friend / pal

Bosom有「胸；懷；內心」的意思，因此bosom friend有知心朋友的意思。而buddy跟pal在英文口語裡也有「好朋友；夥伴」的意思。

Olga and I grew up together. We have been bosom buddies for as long as I can remember.（我跟Olga是ㄧ起長大的。從我有記憶以來我們就一直是好朋友。）

bestie

Bestie是最好的朋友，或是閨密的意思。

BFF

BFF是Best Friends Forever的縮寫，在外國人的口語中也會常常聽到喔！

soulmate

Soul是「靈魂」的意思，而mate是「同伴；夥伴」的意思，因此soul mate就是人們說的靈魂伴侶，可以說是交往到心靈深處的最好朋友喔！

You are my soulmate. I don’t know what I would do without you.（你是我的知己。我不知道沒有你我要怎麼辦。）



Adam met Ashley last year and knew right away that she was his soulmate.（Adam 去年認識了 Ashley 而且立刻就知道她是他的靈魂伴侶。）

以上我們從不熟的朋友介紹到知心的靈魂伴侶，那壞朋友有哪些種類，又要怎麼說呢？

bad / lousy / terrible friend

Bad, lousy, terrible都有「糟糕的」意思，所以這幾種都是壞朋友的說法。

I feel like such a lousy friend for missing your birthday last week. Can I take you out to dinner to make up for it?（上星期錯過你的生日讓我覺得我真是個糟糕的朋友。我可以請你吃晚餐作為補償嗎？）

toxic friend

Toxic是「有毒的」意思，而toxic friend則跟bad friend類似，泛指各類型壞朋友，包括背叛、讓你當眾出糗、占你便宜等等。

She was a good student in high school, but in college she made some toxic friends and dropped out.（她在高中的時候是個好學生，但大學時她交了些壞朋友而且輟學了。）

fair-weather friend

字面意思是「好天氣朋友」，表示只有在天氣好的時候才是朋友，刮風下雨時就對你置之不理，也就是那種有好處才會出現，在你面臨困難時卻又不肯一起面對的人，類似中文俗稱的「酒肉朋友」。

When I lost my job, I finally found out who my real friends were, and who was just a fair-weather friend.（我失業之後終於知道誰才真的是我朋友，還有誰是酒肉朋友。）

flaky friend

Flaky的原意是「薄片的；成層狀的」，俚語的用法有「古裡古怪」的意思。而flaky friend是指「常常爽約」或是會「突然消失一陣子」的朋友。

I thought Samantha genuinely wanted to hang out, but she just cancelled last minute again. I guess you’re right. She is a flaky friend.（我還以為Samantha真心想要出來碰面，但她又在最後一刻取消了。我想你是對的。她的確是個愛爽約的朋友。）

backstabber

Stab有「刺；戳」意思，而刺你的背的人就是指會暗箭傷人、在背後說你壞話的朋友。

Don’t be a backstabber that says awful things about others.（別當個在背後說人家壞話的人。）

身邊朋友百百種，現在你可以說出幾種呢？學會這些之後，就可以用道地的英文表達各種朋友囉！

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【交友英文】朋友除了「Friend」英文還可以怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航