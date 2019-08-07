麥卡倫何以成為雪莉桶威士忌的佼佼者？「血統、養桶、不過桶」的鑑賞之道

緊鄰麥卡倫的精神莊園Easter Elchies House與斯佩河畔，且從山下遙望遠方，不難發現：一棟如波浪般的唯美建築，巧妙地融入了當地地形，原來此處正是麥卡倫的全新酒廠，並由建築師事務所Rogers Stirk Harbour＋Partners所設計完工。

Photo Credit：Macallan 麥卡倫新酒廠外觀

合計多達38萬個的獨立組件，在山丘上呈現了一座結構複雜的木造屋頂，一旦往內部行去，總數36只、造型相同的蒸餾器，展現出精密且高度對稱的和諧，彷如暗示了麥卡倫威士忌的口感：飽滿、圓融、豐潤。

Photo Credit：Macallan

威士忌風味形塑的關鍵——橡木桶

人們常說「近朱者赤、近墨者黑」，用以形容環境對個性潛移默化的影響。事實上，影響威士忌風味的重要成因同樣在環境，而那個重要因素，正是陳年時的「橡木桶」——威士忌的第一個家。畢竟威士忌酒液在完成蒸餾時仍是無色透明的狀態，真正形塑酒液風味的，木桶因素佔去十之八九；一如人格養成，橡木桶對酒液的影響，不可不謂之大。

雪莉、波本？二分天下

現今的蘇格蘭威士忌，波本桶與雪莉桶各執風味之牛耳，二分天下。波本桶意味著曾用以陳年過美國波本威士忌的橡木桶，然後接著陳年蘇格蘭威士忌，其酒液常呈現偏淡的金黃色，並散發鮮明的花香、奶油、香草、堅果與蜂蜜。

Photo Credit：Macallan 麥卡倫新酒廠內的蒸餾器如藝術品般排列，以及宏偉的木造屋頂。

而雪莉桶，顧名思義採用的是曾經陳放過西班牙雪莉酒的橡木桶，濃郁的香氣與圓潤口感是其特點，而酒液顏色則一如香氣，濃郁而深邃。一旦提及雪莉桶威士忌，麥卡倫毫無疑問地成為了雪莉桶門派中的佼佼者，酒廠除了以正統本位的雪莉桶為號召，另外還有其堅持的三大信念：血統、養桶、不過桶（Matured，not finished），讓麥卡倫成為今日蘇格蘭頂級酒廠的關鍵基石。

正統品味的優異，源自於堅持

所謂的血統，與麥卡倫雪莉桶選用的樹木產地與比例，息息關聯。酒廠嚴選來自西班牙北部的紅橡木（Quercus Robur）與美國中西部的白橡木（Quercus Alba）當成雪莉桶的樹材。生長速度較快的美國白橡木，有著柔和的柑橘、椰子與奶油風味；而生長緩慢、木質具有多氣孔的西班牙紅橡木，則為威士忌帶來了強而有力的酒體、更豐富的柑橘與巧克力風味，還有自然的琥珀酒色。

要知道：渾然天成的自然酒色，正是麥卡倫威士忌成為佼佼者的關鍵之一。雖然蘇格蘭法規允許酒廠使用酒用焦糖為威士忌調色，但麥卡倫不以人工調色，堅持使用頂級橡木桶（且採用使用次數不超過兩次的橡木桶），才得以釀造出完美的自然酒色。如此完全仰賴酒液與橡木桶自然交融出的深邃琥珀酒色，不僅考慮到風味口感，還要確保酒色的一致性，相當嚴苛地考驗著調酒師的調和功力。

Photo Credit：Macallan 麥卡倫製桶廠

更進一步，麥卡倫經典雪莉桶系列包含12年、18年以上的酒款，更是威士忌產業內、極少數全程使用西班牙紅橡木雪莉桶熟成的佳釀，關於「血統」的真義與珍貴，此處值得再書一筆。

而一款製造完成的橡木桶，更必須按照麥卡倫的標準，注入Oloroso雪莉酒「潤桶」18～24個月不等，是為「養桶」。最後的「不過桶（Mature，but not finishing）」，則因麥卡倫堅持始終在單一橡木桶陳年、熟成後才加以勾兌（以酒調酒，以達到特定風味），加上每一只橡木桶使用不超過兩次，最終得到的，正是濃郁的紮實口感，絕非一般的雪莉桶可相比擬。

Photo Credit：Macallan

關於一款麥卡倫威士忌如何誕生，其實就是如斯簡單卻堅持的三個信念：血統、養桶、不過桶。除了煉成今日頂級威士忌的正統品味，一旦想到雪莉桶，你只會想到一個名字：麥卡倫。