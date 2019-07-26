美國時隔16年重啟聯邦死刑，死刑藥物來源仍引發討論

美國司法部24日表示恢復16年來暫停執行的死刑政策，並立即排定5名聯邦死刑於今年底明年初執行。專家表示，川普一直是堅定的死刑支持者，司法部這樣的政策並不令人驚訝。雖然民意調查顯示美國反對死刑的比例逐漸增加，但多數美國人仍傾向在某些情況下支持死刑，這表明，川普政府宣布恢復死刑不太可能引發重大的政治浪潮。

（中央社）美國司法部24日表示，將恢復16年來暫停執行的死刑政策，允許聯邦政府處死死刑犯，並立即排定5名聯邦死刑犯的伏法日期。

司法部長巴爾（William Barr）表示：「國會參眾兩院已通過立法、並由總統簽署，明確授權執行死刑。」

美國聯邦政府上次執行死刑是在2003年。司法部官員指出，自此之後，由於針對過去使用的注射處決藥物的訴訟一再拖延，聯邦政府無法繼續實行死刑。去年全美處死25人，都是由州當局執行。

《路透社》報導，目前美國有62名聯邦死刑犯，包括2013年波士頓馬拉松爆炸案主嫌查納耶夫（Dzhokhar Tsarnaev）。

司法部表示，已排定5名聯邦死囚的伏法日期，6週內將執行完畢，這些人都會以單一藥物「戊巴比妥」（pentobarbital）處死。

這5名死刑犯包括白人至上主義者丹尼爾．路易斯．李（Daniel Lewis Lee）在內，他因殺害包括一名8歲女童在內的一家3口而被定罪。丹尼爾．路易斯．李將是首位伏法的人，時間訂在今年12月9日。

萊茲蒙德・米歇爾（Lezmond Mitchell）：2001年殺死了一名63歲的女子和她9歲的孫女。

威斯利・普奇（Wesley Ira Purkey）：1998年強暴並謀殺了一名16歲的女孩並殺死了一名患有小兒麻痺症的80歲婦女。

阿爾弗雷德·布爾喬亞（Alfred Bourgeois）：2002年猥褻自己兩歲的女兒，並將女兒毆打致死。

達斯丁・霍根（Dustin Lee Honken）：在1993年槍殺了5人，包括兩名兒童。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人哈克（Farhan Haq）說，古特瑞斯認為死刑在任何地方都不能發生。

根據民意調查，1990年代以來，美國民眾對死刑的支持已下降。歐洲聯盟國家都已廢除死刑。

《BBC》報導，一直以來，美國官方對於死刑的態度反覆。1972年，美國聯邦最高法院的一項決定，取消當時所有的死刑法規，無論在州法院或聯邦法院都不能判決死刑。1976年最高法院的另一項判決，讓部分州恢復死刑，並於1988年通過立法，使聯邦法院再次能夠判處死刑。

而根據死刑信息中心（DPIC）收集的數據，1988年至2018年期間有78人在聯邦案件中被判處死刑，但此後只有3人被處決。

《衛報》報導，距今最近的一次死刑執行案件發生在2003年，死刑犯為一名波斯灣戰爭海軍退役將領路易斯瓊斯（Louis Jones Jr），他在1995年綁架、強暴並謀殺一名年輕女兵而被判處死刑。

據DPIC稱，美國有30個州目前允許死刑，但其中有4個州的州長已經暫停執行死刑。20個州廢除或推翻了死刑。新罕布什爾州在今年5月廢除死刑，是美國最近一個廢除死刑的州。

川普堅定支持死刑，美國多數人也有條件支持死刑

《BBC》報導，死刑信息中心執行長羅伯特・鄧納姆（Robert Dunham）表示，司法部發布的決定並不令人意外。「總統川普一直是堅定的死刑支持者，還曾呼籲將販毒者、謀殺警察者納入判處死刑範圍。所以他恢復執行死刑並不令人驚訝，最令人驚訝的是它花了這麼長的時間。」他說。

《中央社》報導，國際特赦組織（Amnesty International）今年4月發布的2018年年度報告也顯示，2018年全球死刑處決人數幾乎減少1/3，但美國2018年執行死刑的數量卻增加。

《BBC》報導，民意調查顯示美國反對死刑的比例逐漸增加，尤其不少反對者認為，死刑經常伴隨不公正的審判。《衛報》報導，民主黨參議員科里・布克（Cory Booker）就表示，「從過去的歷史，我們已經很清楚，死刑不僅無效、不道德，還充滿了對有色人種、低收入民眾和精神病患的偏見。」而密西根州和賓州的研究人員在2014年進行的一項研究發現，在美國被判處死刑的所有被告中至少有4.1％是無辜的。

《BBC》報導，然而，大多數美國人仍然表示，他們傾向在某些情況下支持死刑，這表明，雖然川普政府宣布恢復死刑將引起一些激進分子的批評，但不太可能引發重大的政治浪潮。

《國家廣播公司》報導，死刑信息中心（DPIC）總監Robert Dunham表示，聯邦政府現在要面對的是，他們要像其他單位一樣走體制流程，還是要像那些積極追求執行死刑的州政府或國家一樣地走體制外路線。他認為「看起來聯邦政府想要當個體制外的角色。」他指出，如果要執行死刑，聯邦政府需要進行修法流程，他認為會遇到法律挑戰，也懷疑這個流程是否能在12月執行死刑前完成。

藥廠與死刑劃清界線，無藥可用，讓美國死刑數量大減

《BBC》報導，1998年至2018年期間，美國死刑判決數量下降了85％，但這或許與藥廠拒絕提供死刑用藥有關。《蘋果日報》2014年報導，歐盟2011年開始限制出口死刑用藥物至美國，導致尚未廢除死刑的32州必須重新尋找藥物來源，並嘗試不同的混合藥物。 《中央社》報導，2016年，美國藥廠龍頭輝瑞（Pfizer）宣布，將嚴禁自家藥物被用於執行死刑，這代表，美國聯邦政府批准、可使用其藥物行刑的約25家製藥廠，全都反對自家藥物被用於死刑。

藥廠的抵制導致美國各州執行死刑的案例明顯減少。《自由時報》報導，為了持續執行死刑，部分州試圖向外國進口未獲FDA許可的死刑藥品，有的州則向規範寬鬆的「調製藥局」進貨，即在家庭式的實驗室製造少量藥劑的地方小型藥房，其藥品的效果與純度通常較差。2014年，在奧克拉荷馬州、俄亥俄州相繼發生死刑犯被注射由三種藥物混合成的複合性藥物後，痛苦死亡的案例。

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核稿編輯：楊之瑜



