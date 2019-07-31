近三萬物種即將因人類而滅絕，而我們無法承受任一物種的消失

文：Jasmine Aguilera

譯：李宓

最新報告指出，過度捕撈、狩獵及土地開發已迫使越來越多的物種瀕臨滅絕。

國際自然保護聯盟（International Union forConservation of Nature，IUCN）所公布的「紅皮書名錄」（Red List report）顯示，在他們調查的10萬5000個物種當中，有27％面臨了滅絕的危機，瀕危物種數量來到2萬8338種。

IUCN也發現，自這份名單上次更新（2018年12月）至今，沒有一個物種的生存情況有改善的跡象。IUCN「紅皮書名錄」負責人克萊格・希爾頓－泰勒（Craig Hilton-Taylor）向《TIME》表示：「情況非但沒有改善，甚至還持續惡化。」

「紅皮書名錄」將他們調查的10萬5732種動植物依數量分成三大類：易危（vulnerable）、瀕危（endangered）、極危（critically endangered）。但除此之外，還有6435種生物被列為「接近受脅」（near-threatened）。

物種危機不只是動植物生態的重大問題，也可能對人類產生有害的影響。希爾頓－泰勒說：「人類存續關鍵，也就是食物、淡水、飲用水和乾淨空氣，全都仰賴生活周遭生態多樣性的平衡。我們沒辦法承受任一物種的消失。」

希爾頓－泰勒表示，科學家過去在更新紅皮書名錄時，往往都會發現有某些物種因保育有成，而得以從高風險類別中移除。但這一次他們發現，名單上的物種要不是維持原樣，就是得移到更高的風險類別。這代表我們現有的保育措施尚不足以彌補我們對生態的破壞。

保護國際組織（Conservation International）氣候變遷生物學家李漢娜（Lee Hannah）告訴《TIME》：「調查結果糟糕透頂，讓人害怕。儘管我們已大有進步，在世界各地蓋了國家公園、野生動植物保護區，還有很多很棒的保育措施，但調查數據也告訴我們，努力顯然還不夠。」

龍紋鱝和琵琶鱝（統稱為Rhino Rays）尤其因過度捕撈而飽受威脅。這兩類生物在中國和亞洲部分地區，經常被拿來做成特色料理：魚翅湯。除此之外，還有七種靈長類動物因為人類的捕獵（為製成食用肉品），而近乎絕種。在日本和墨西哥，淡水魚的數量也因環境汙染、入侵物種威脅和缺乏流動水域，而逐漸降低。IUCN並且指出，就連深海魚類也受深海漁業和油氣產業影響而受到威脅。

在紅皮書名錄更新的兩個月前，跨政府生物多樣性與生態系服務平台（Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services，IPBES）先行公布了一份令人憂心的報告。他們發現，大約有100萬種動植物正面臨滅絕的危機。

IUCN生物多樣性保育小組（IUCN Biodiversity Conservation Group）的全球主任珍・絲瑪特（Jane Smart）在公開聲明中說道：「最新的紅皮書名錄證實了IPBES全球生態多樣性評估的調查結果：大自然正以有史以來從未見過的速度快速凋零。若想阻止這樣的衰退，就必須採取更有決斷性的手段。」

以下是我們對瀕危物種既有的了解。

龍紋鱝和琵琶鱝陷入極危

IUCN的調查顯示，龍紋鱝和琵琶鱝是目前存續最危急的海水魚，共有15個物種列入極危名單，距離絕種只剩最後一步。IUCN共調查了十六種龍紋鱝或琵琶鱝，在這之中，波口鱟頭鱝（Shark Ray）在過去40年的數量，少了整整80％。

IUCN表示，這類魚肉在特定地區販售，魚鰭則銷至世界各地，做成魚翅湯。只不過，大部分龍紋鱝和琵琶鱝其實來自未經核可的沿海漁業，連同其他魚類一起捕撈上岸。未經核可或非法捕撈是全球性問題，隨著國際對海產的需求提升，許多魚類的數量也受到了威脅。

漢娜說：「我們真的必須做得更好，已經有許多鯊魚和鰩魚因為捕撈而瀕臨絕種。我們早就該設立海洋生物保護區，並制定相關保護措施，我們心知肚明，我們來得太遲了。」

龍紋鱝和琵琶鱝出現在印度洋、西太平洋、東大西洋和地中海。世界野生動物基金會（World Wildlife Fund）指出，這類生物的繁殖率很低，使牠們更容易絕種。

Photo Credit: Reuters/達志影像

七種靈長類面臨滅絕危機

狩獵（以製成食用肉）和森林砍伐使靈長類的數量下降。IUCN的調查發現，在中、西非地區，有40％的靈長類正面臨滅絕的危機。

在西非，迦納長尾猴（roloway monkey）也列入了極危名單。IUCN的報告指出，人類為取用這種動物的肉和皮膚而大量捕獵，野生迦納長尾猴的數量只剩下不到兩千隻。此外，紅頂猴（red-capped mangabey monkey）也備受威脅。

IUCN物種生存委員會靈長類小組（IUCN Species Survival Commission Primate Specialist Group）主任羅斯・密特麥爾（Russ Mittermeier）提出了諸項建議，呼籲西非國家應設立更多保護區、改善現有保護區之管理運作，並開辦非洲其他地區越趨盛行的靈長類生態觀光。

日本及墨西哥淡水魚

IUCN指出，在墨西哥和日本，分別有三分之一和二分之一的淡水魚因受到農業和城市汙染及流動河流的匱乏而瀕臨絕種。

希爾頓－泰勒說：「人們經常忽視溼地棲地，認為我們必須把溼地還原成某種比溼地更好的東西。但這麼一來，原本住在上頭的魚和其他生物，就全都得消失。」

任職於世界野生動物基金會的頂尖淡水生態科學家傑夫・奧普曼（Jeff Opperman）表示，全世界有上億人口把淡水魚當做主要的蛋白質來源，而且每年會吃掉1300萬噸的淡水魚。

《地球生命力報告》（Living Planet Index）更指出，1970年代至今，淡水魚種的數量減少了大約83％。

奧普曼告訴《TIME》：「一般大眾絕少知道這個事實，當人們想到滅絕危機時，他們想到的多半是珊瑚礁或熱帶雨林。但事實是，淡水系統才是消退最嚴重的棲域。我想這很可能是因為淡水生物和淡水生態系基本上都藏在地下。」

奧普曼還說，水壩、防洪堤等人造建物阻斷了河道的水流，這是淡水魚數量減少的主要原因。「魚類的繁殖、遷徙經常與水流變化有關。只要水流改變，魚群就會跟著受到影響。」

我們可以怎麼做？

全世界規模最大的幾個保育團體呼籲，我們必須在2030年前，將30％的土地和30％的海洋納入保護區。

漢娜說：「我們都知道，保護物種最有效的方法，就是保護牠們的棲地。而淡水水域就是地表目前最危急的地方。我們必須在機會之窗關上之前趕緊行動，時間只剩下十幾二十年而已……這個目標看似遙不可及，但如果我們想阻止滅絕，目標就必須設在那。」

奧普曼說，談到河川和湖泊系統的生態健康，公司行號和農業扮演了重要的角色。他呼籲消費者，應盡量選擇採取永續商業模式的企業。他說：「這些系統很重要，因此消費者的選擇也很重要，兩者都對河川和湖泊生態有深遠的影響。」

希爾頓－泰勒補充道：「我們有信心，只要朝正確的方向努力，事情就會有轉機。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航