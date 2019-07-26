香港網友在台刊登「致謝信」，「重奪香港」為何要從《南京條約》談起？

（中央社）香港網民今（26）日首度在台媒刊登廣告，訴求「保衛台灣 重奪香港」，感謝台灣人對香港的尊重及保存南京條約正本，盼台灣能在港人以死相搏時挺身而出。

《自由時報》26日的頭版下方刊出廣告，大標題為「保衛台灣 重奪香港」，小標題則為「向為香港人保存『南京條約』的台灣人致謝」。

刊登廣告的單位是standwithhk.org，根據該網站，他們是一群關心香港的普通港人，現實中彼此未必都認識，但因為對香港的愛而團結一致。

文中說，1842年清朝與英國簽訂的《南京條約》的正本由台灣人繼承至今，法理上是《南京條約》的繼承者；台灣為香港人保管這重要的歷史文件，掌握了《南京條約》這條香港命運的根源，「雖然你們不妄談功勞恩德，但我們反而感受到台灣人尊重香港人對香港的主權」。

相比之下，中國政府為了奪取香港無所不用其極，不惜威脅毀滅香港逼迫英國交出香港主權與治權，最終成功威逼英國簽下《中英聯合聲明》，把與中共政權毫無歷史交集的的香港交給了北京政府手上，香港淪陷自此開始。

文中細數，香港主權移交中共後的問題，包括：不公平的選舉制度讓議會失去代議功能；北京濫用基本法解釋權破壞香港法治；每年單向決定從中國向香港殖民5萬人，消耗香港的公共資源至極限；北京方面還羞辱港人，恐嚇武力鎮壓或斷水斷糧斷能源。

此外，港人曾引以為傲的皇家警察，「被洗腦成只懂得無差別開槍的軍隊」；北京肆意綁架奉公守法的香港市民，不斷清洗香港的文化、語言、文明與歷史，竭力奪走港人自由。

文中說，中國政府既不尊重《南京條約》，也不尊重《中英聯合聲明》，中國已經嚴重違反《中英聯合聲明》的莊嚴承諾，而其外交部發言人曾稱中英聯合聲明是一份「歷史文件」。香港人曾經天真相信中國政府會信守承諾，結果現在得付出沉重代價。

這封信告訴台灣人在內的文明世界所有人，「不要相信中國政府的任何承諾，不要相信他們簽署的任何協議」，「他們會不斷以承諾欺騙更多人，建立更巨大的霸權－－你們必須當心」。

這篇聲明說，藉由略述港人慘痛的教訓，希望台灣人接納港人勸諫，引以為戒。文中最後表示「祝福台灣人能好好保衛你們的國家，把你們的民主、自由承傳下去。假如香港人以死相搏，浴血奮戰而敗，我們希冀台灣會與文明世界的所有人挺身而出，重光香港」。

反送中後，香港人訴求中國違反《中英聯合聲明》，要求英國支持

刊登此廣告的團體24日已在英國7家媒體刊登英文廣告，主訴求是向英國明確指出中國持續違反《中英聯合聲明》，爭取國際支持香港。

他們也在網站上發起連署，致信給英國首相，指出中國破壞1984年的《中英聯合聲明》，香港的基本言論自由和民主法治都遭受攻擊，而英國有「法律、歷史和道德責任」確保中英聯合聲明落實。

信中要求英國國會對壓制香港人權自由的人制裁，並在脫歐後任何與香港和中國有關的條款加入人權、公民自由及民主的條款，連署信強調「英國必須支持香港」。

香港人爭取權利，關170年前的《南京條約》什麼事？

《東網》報導，香港之所以割讓給英國統治，是因為3個條約，清朝在1842年第一次鴉片戰爭後簽訂《南京條約》、1860年英法聯軍後的《北京條約》和1898年中英簽署的《展拓香港界址專條》以及其後一系列租借條款。

中央研究院近代史研究所副研究員林泉忠曾於《上報》撰文討論香港的本土意識如何興起，他表示，2014年經歷了普選失敗及「雨傘運動」後，香港的年輕世代開始積極呼喚本土主義。但林泉忠也提到，1842年，中英簽署《南京條約》後，此後150多年間，香港開埠，脫離中國，成為英國殖民地，並在英國自由放任的治港理念下，以及透過與本土菁英合作的柔性統治模式下，在政治、經濟、社會與文化上開始有別於中國大陸，塑造了「香港共同體」的雛形。

民進黨幕僚張勝涵則在臉書表示，《南京條約》是香港受到英國統治的開始，也是香港之所以成為今天所認知的香港的起點。文中提到《南京條約》的正本保存在台灣，這裡隱含著挑戰中國統治香港的正當性與合法性的意味，因為中國並沒有正本（注：目前兩份正本，一份在英國政府手裡，一份由中華民國外交部寄存於國立故宮博物院）。更重要的是，《南京條約》其實是約定清國永久割讓香港島給英國，所以這篇聲明以保衛「保衛台灣 重奪香港」為訴求，明白指出中國政府就是在「奪取」香港。

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核稿編輯：楊之瑜



