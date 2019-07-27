從太子黨到「六四屠夫」，小結李鵬的可憎人生

作為上兩個世代中共元老，李鵬的名字漸漸顯得模糊。

這兩日以91歲高齡走完人生的中共前總理，過往政治路再被提出檢驗，而其中最具爭議無非「六四血腥屠殺」與「三峽大壩工程」。然則若想全局評論李鵬一生，也許我們仍該從他的背景、崛起、爭議乃至人品風格等面觀照。當然中國人所謂的「蓋棺論定」往往並不如此，惟以短文粗略勾勒曾經的中國國務院掌舵、仍是可能。

烈士後代，受教陶行知、周恩來曾收養

先說說在中共官場始終重要的家世背景，李鵬本人和他作風高調、威福使喚的子女一樣，崛起都受庇蔭於父執。李鵬的父親李碩勛乃中共革命烈士。原籍四川的李碩勛在湖南念書，1927年8月參加了歷史上著名的「南昌暴動」，後來轉戰廣東軍委書記、從而潛入海南島，於1931年被捕遭處決於海南島海口。而李碩勛被殺當耳，他的太太趙君陶正帶著只三歲的李鵬寓居香港，趙腹中更還懷有身孕。

此後的發展係趙君陶隨即遷居上海，由中共黨國大老、也是趙君陶胞兄趙世炎好友吳玉章，出手照顧母子，並將李鵬安排到著名學者陶行知家裡受教，其後還請在重慶密切連結了鼎鼎大名的周恩來，而李鵬此生轉折也就從此飛揚。

承續前揭，周恩來於1939年在重慶收留李鵬，這是李鵬後來一輩子拿來說嘴且受人矚目經歷。兩年後13歲的李鵬展開在中共老巢延安的生活和就學。

共產黨起步和電業相關連結

1945終戰那年，17歲的李鵬加入中國共產黨，他在連串國共內戰中隨著共軍經過冀察、流向東北，並在這時開始了和電業緊密相綁的一生，那時的李鵬只是個基層技術員、未滿20歲。

後來李鵬以特殊家世故，在1948年獲選送至莫斯科動力學院求學六年，1955年回國後十幾年間，李鵬從東北吉林起跑，輾轉北京十數年間都身負電業相關政府部門，直至1979年李鵬終於殺進中國國務院任電力工業部副部長，並於1982年中共「十二大」任中共中央委員，這是他進官加爵、飛揚中南海起始，隔年李鵬隨即出任國務院副總理。

中央政治局委員與出掌中央外事小組

1985年李鵬堂皇升座、晉身最頂端的中共中央政治局委員，彼時他57歲。隔年立馬遭遇他從政生涯第一個為人詬病爭議，1986年時鄧小平下令並拍板著名的香港大亞灣核電廠工程，這是一個牽涉面向廣泛、影響深遠的計畫，號稱電力專業的李鵬受命執行，從而身捲其中罵聲不斷。

1987年，六四屠夫的政壇之旅來到最高峰，踵繼趙紫陽出掌中國國務院總理，旋接手原由李先念領銜的中央外事小組。這時的李鵬很似晚他一輩、後來管治國務、自命多重兼修的王岐山。從副總理起李鵬伸手交通、教育乃至比較本業相關的能源事項，到了總理大位甚至親辦中國外交事務，在當時中央政治局五名常委中明確分管。

當時的中央外事小組成員不眾，不是體制內決策機關但實質操盤影舞。小組成員除了副手吳學謙，比較有名的還有後來的外交部長錢其琛，和港澳辦頭子、掐住香港咽喉的姬鵬飛等。持平而論，曾在副總理任上自稱「學徒工」的李鵬，能力上無法勝任這龐大國家系列中央公職，非僅龍羊峽壩上對抗黃河決堤不利，重中之重的外交事務更遠超過平庸無奇的李鵬頭腦掌握。我們或許可以歸類他的崛起落點於中共中央喜歡提拔政二代，特別是烈士遺孤的傳統，早年的李鵬雖不出眾然謙恭有禮，加以劉瀾波提拔和人生運勢轉折、終而能夠入主中南海紫光閣。

前排由左至右：胡錦濤、朱鎔基、江澤民、李鵬｜Photo Credit: AP/達志影像

厥為人生關鍵的天安門夜

除了人生掠影，要談李鵬當然無法略過他在1989年天安門學運中主張鎮壓的歷史。當年一錘定音決議對青年學子開槍的鄧小平，在中央政治局常委投票中、獲得最堅定的支持就來自李鵬。李鵬本人在天安門學運正當風火之際接見與抨擊學生的嘴臉，透過西方媒體一手留影在在印證他強硬主張血腥的立場。這讓世人永難忘懷的傷痛史冊存心，後來更也發展出所謂《李鵬六四日記》出版與否後續漣漪。

《李鵬日記》的恩怨情仇

2003年，交卸總理大印的李鵬開始撰寫日記。從所謂《眾志繪宏圖：李鵬三峽日記》開始一連六本，內容從核電、人大、經濟發展到外交經歷，十足自吹自擂的不符客觀。而其中最有爭議並具宮廷色彩的無非就是《李鵬六四日記》。

這本六四紀影出版前就招來中南海中央辦公廳嚴重關切，包括鄧小平和陳雲等最頂級大老家族後代強烈反彈，本欲香港印行兩萬本也遭中央派人扣押、賠償工本費了事。而非常有趣的是，計畫出版這本日記的正是趙紫陽總理的秘書鮑彤其公子鮑樸。雖然六四日記出版最後折腰，但2009年、六四20週年時鮑樸仍然在書市推出趙紫陽錄音回憶錄《改革歷程》，饒引各方目光。

史冊昭昭，上天難逃

由是觀之可明一個不難道理，權勢滔天主宰當時十二億人口的四川橋牌佬，和他麾下的李鵬一樣在乎歷史評價、一樣怕被世人唾棄。《李鵬六四日記》只是其一，從媒體管控、網路屏蔽再至六四屠夫們的太子黨後人，每每塗脂抹粉，這種欲想逃遁審判之心態昭然，也從此我們可以說李鵬人生最重要事件、最大敗筆就是天安門那夜主張殺害自己國家年輕學子。

貪瀆、低劣、浮華著名的李鵬子女

延此而論談談上揭六四屠夫後代。以李鵬為例，他的二子一女庸俗低劣、能力不堪，但借特權飛黃騰達腰纏滿貫。李鵬諸子循其電業相關脈絡入行，在前總理老爸操盤下「發大財」，長子李小鵬主宰曾於美國、現在香港上市的華能集團，市值數百億人民幣。李鵬授意下，李小鵬更曾「由商轉政」出任山西副省長，這個派任角力上達時任國家主席的胡錦濤，後來李小鵬更令人咋舌的貪污了中國「南水北調」計畫中6500萬美元現金。

再又以全身名牌珠光寶氣著稱的李鵬女兒李小琳，她當年連大學都考不上，卻在李鵬安排下進入北京清華大學攻讀碩士。在中國網民間風評極差的李小琳，同樣以電力事業成百億富豪，在「中國電力」任執行長的「電力女王」甚至上過美國《財富》雜誌全球最有影響力50位女性企業家，她自我感覺超良好的一再公開宣稱，「成功」來自努力和天分，李小琳更且還是中共此刻正施行「社會評比制」的發想人，或者我們可說她就是那極驕縱、虛榮、拜金、無知且獨裁於一身的太子黨代表。復又李鵬一再闖禍為人笑柄，名列「京城四少」的幼子李小勇那更是令人搖頭的不值一提。

權錢並具的太子黨政治

說這些不是八卦視角的隱私開示，而是從李鵬家族貪瀆腐敗以發微，明瞭中共高層澤被子孫的特權雨露均霑。這不只是李鵬個人讓人不齒的公益轉私產，我們放眼當今中國政壇高端，幾乎各個尋根其後都能找出父執高官身影，從習近平父親、王岐山岳父、乃至江澤民所謂的「烈士後代」背景，還有名列「京城四少」的陳希同公子、喬石公子等等，列舉不盡。這些太子黨每個都曾少說數十億身家的大富豪，他們遠離社會主義，身涉各類國營事業重要職務、或者在香港某個外資掛上漂亮董事頭銜，無非權錢都要、欺民致富，這就是當今的中國。

小結六四屠夫此生

六四殺人兇手已萎，血案仍未平反，吾人回顧李鵬此生不得不然的著眼天安門和他一系列特權貪瀆。從資質能力上看，小江澤民兩歲、當年一度不服鄧小平欽點江的李鵬，才氣確實遠遜上海江老；再從政壇浮沉以論，李鵬和死對頭朱鎔基過招、退休後爭鬥下任「中國影帝」溫家寶總理，再再一丘之貉的令人作噁，他們爭的不是千秋而是權力、能帶來超大筆財富的政治權力。

人的一生成敗定鑑因素很多，環境、個性、智慧都或是決勝變因，李鵬斯人以超平凡頭腦生在特殊家庭，幼時惡浪運籌卻獲周恩來收養，這是老天賜予的揮灑天機，但他步步高升後選擇了大把鈔票、選擇鞏固私慾的威權，更在關鍵天安門夜做出恥辱抉擇，這是李鵬可憎人生的代表作，毋庸再辯。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航