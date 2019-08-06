《伸出你的手》：在前段班與後段班之間，樂捐金額為何有天壤之别？

文：盧俊義

在前段班與後段班之間

我曾看過一本很好的書，書名叫《耶穌在哈佛的26堂課》。這本書的作者是哈佛大學的教授哈維．考克斯（Harvey Cox），在該書的前言中，有一段話讓我印象非常深刻，也讓我多次省思。

考克斯教授提到，哈佛大學會邀請他去開課的一個重要原因，就是像該校教職員告訴他的：

哈佛不能再忽視這股日益嚴重的窘境：我們為何越來越常聽到內線交易、司法黑幕、醫生注重利潤甚於病患、科學家捏造資料的事情？ 更糟的事，為何某些元凶還是哈佛校友？ 為何這麼多受過良好教育的人做出壞事？ 我們灌輸給學生的教育是否少了什麼？

這段話說白了，就是學生有充分的知識，卻對別人痛苦的生命沒有憐憫的心。這是因為教育中欠缺了宗教素材，才會發生這樣的事。有好的宗教教育當素材，就會幫人重新思考一個基本問題：到底生命的核心價值是什麼？

這也是我們教育的問題所在：到底我們要教學生建構怎樣的生命核心價值？ 我對教育現況有一個感想，就是我們常常把知識教育（特別是科技教育）當作最重要的部分，卻忘記了若沒有好的宗教心靈在人的生命裡，這些科技或是充分的知識常被人拿來當作欺騙的工具，這樣就非常可惜，也不會是我們教育的目的。

在過去，我們的教育把學生分成所謂「前段班」跟「後段班」，更早的時候，甚至把班級名稱譏諷地叫成「升學班」和「放牛班」。這樣的結果，就是社會在無形中「分裂」得越來越大，二者之間彼此的互動也越來越疏遠，這是造成社會問題更加嚴重的主因。

這使我想起一則自己的經歷：

有一次，嘉義國中輔導室的陳俊吉主任邀請我去為學生演講。當時嘉義國中全校都是女生。陳主任特別提醒我，說要聽我演講的對象都是「後段班」的學生，因此，若是我演講時學生比較吵鬧，希望我能夠體諒。我說：「我知道，請放心就是。」

於是，一個禮拜六上午，我騎著腳踏車去該校演講。

果然，當我進入禮堂時，大約聚集了近四百個女生，吵雜的講話聲此起彼落，簡直就像菜市場一樣。大家一看見我穿著牧師服裝進入禮堂，就大叫「耶穌來囉」、「阿們」等這樣嘲諷的話。老師都在學生旁邊一直比著手勢，希望學生們不要講話太大聲，或是要她們安靜下來，但學生顯然不理會老師。

禮貌上就是先由校長介紹我給大家認識，學生熱烈鼓掌，也大聲呼叫，這還是我第一次親眼看到全都是女生（而且是被看成「後段班」學生）的學校生態。被她們這樣熱烈地拍手叫「耶穌，我愛你」，還真的有點受寵若驚。

演講一開始，我就說：「我以前也是後段班的學生。」沒想到這句話一出來，竟然壓住了紛鬧的會場，吵鬧的聲音開始降低下來。

接著，我逐漸描述我以前在後段班讀書的情景，包括有：上課睡覺、考試作弊、同學打架、「泡妞或釣馬子」（意思是指找女朋友）的情形，她們聽了全都安靜下來，我看到站在兩側的老師們都開始微笑，並露出有點訝異的表情，我想他們大概無法相信牧師也會是後段班的學生，也會有這種後段班學生常見的行為吧。

說完這些之後，我告訴她們，學校的課業只要能通過就好，可以利用其他時間多讀些有意思的書，我說這些書的重要性絕對不輸給教科書。於是我開了張書單給學生，告訴她們這些書寫了怎樣的故事。其實這些書都是著名的小說，我告訴她們，讀這些小說，對她們一定很有幫助，至少在生命的看法上會有所不同。

到了結尾時，我提到那時「世界展望會」正好在嘉義市公園推動「飢餓三十」活動。我對學生說：「有誰知道這個活動的，舉手！」結果很多人紛紛舉起手來，也有人大聲喊說：「我有去參加喔！」

我告訴學生，只要每個同學捐出十塊錢，就可以讓非洲那些飢餓的小孩延長生命，多活一個禮拜。我請大家一起來接力救助這些非洲貧困飢餓的小孩，看我們可以延長一個小孩的生命多久。

我真的沒有想到，我演講完後，學生用非常熱烈的掌聲回覆我，她們不斷拍著手，而且拍了很久。然後我走下台，騎著腳踏車離開。

離開校門不久，校長騎著機車追上了我，跟我說：「盧牧師，是不是可以請您再回來學校，因為前段班的同學問說為什麼她們不能聽？ 她們不要上課，也要聽。請您再講一次，就講剛才講的內容，拜託。」就這樣，我又轉回學校去。

當我進入禮堂時，果然，氣氛完全不同。前段班的學生和後段班的學生很不一樣，大家都安安靜靜地坐在椅子上，有幾位學生拿著書本在閱讀，而班級導師則是聚集在一起，輕聲地彼此交談。

校長上台介紹我給同學認識，說我就是剛才對後段班同學演講的牧師，既然大家說要聽，就用熱烈的掌聲來歡迎。

我是個前段班和後段班都讀過的人，所以我一上台，就用了跟剛才差不多的開場白：「我以前也是前段班的學生。」但這一次，學生並沒有多少反應。

我接著說：「可是我們以前聽演講，不會帶書本來看，而是會專心聽，因為有人來演講，表示那是課本以外的內容，應該會增添許多知識。」有幾位原本低頭看書的同學，聽到我這樣說就抬頭看向我，也有人默默把手中的書本收了起來。

我告訴她們，過去我在前段班時，我和同學們是怎樣讀書、做筆記︙︙等等，然後我話鋒一轉，說：「其實，學校的課業，只要能通過就好，因為很多都是讀了以後不會用到，甚至是根本用不到的東西……」當我講到這裡時，突然發現老師們不再聚集在一起低聲說話了，而是紛紛露出驚訝的眼神，專注地看著我。同學們也是一副驚訝的表情。

我繼續跟同學說，讀書，就要讀好書，我另外列出一張書單，告訴她們看這些書所得到的東西比看那些教科書好多了，也才不會浪費我們青春的生命，這對我們以後遇到事情、要思考問題時，一定有所幫助。

接著，我同樣問學生，是否知道「世界展望會」正在嘉義舉辦「飢餓三十」的活動？ 結果只有八個學生表示知道，但沒有任何學生去參加。我把在後段班講的話重複敘述一次，希望同學們能捐助非洲苦難的小孩。

說完，我也是在學生的掌聲中走下台，然後騎腳踏車回家。

隔兩個禮拜後，學校輔導室的陳主任打電話給我，說：「盧牧師，我們感到相當奇怪，短短兩個禮拜，後段班學生不到四百個，已經捐出了一萬八千多元，但前段班學生有四百二十多個，卻只有捐出八百多元。怎麼落差會這樣大？」

我跟陳主任說：

這很正常，因為我們的教育是在教競爭，並不是在教分享和愛。因為有競爭，所以一定要打敗對手，甚至還會不擇手段，只為了要贏過競爭的對手，不會去注意別人的困境，否則就會輸了。但若是有分享，就會有愛，而有愛的地方，就會知道要對苦難的生命生出憐憫的心。



這些後段班的學生，因為自己被前段班學生瞧不起，也被老師當作「麻煩」，甚至是被放棄不管。因此，她們心中有一股說不出且帶有怨恨的心境。但現在聽到有人比她們活在更悲慘的環境中，她們善良的心靈就生出一股憐憫的心，就好像我們常聽到的「同病相憐」的心境，就決定出錢幫助。

我想起耶穌曾說過這樣的話：「以仁慈待人的人多麼有福啊；上帝也要以仁慈帶他們！」（馬太福音5:7）也有這樣的兩段話：「濟助窮人等於借錢給上主；他的善行，上主要償還。」（箴言19:17）「慷慨把食物分給窮人的，必然蒙福。」（箴言22:9）

我們常說要「教改」，其實，真正好的教育，不一定要靠制度改革，而是培養我們的孩子對生命有憐憫的心。有這樣的心境，會幫助社會增添和諧的力量，也會使我們彼此之間減少仇恨。更重要的是，有好的宗教素材在教育裡，孩子的誠實、憐憫之心就會在生命裡生根、茁壯。

書籍介紹

本文摘錄自《伸出你的手：為生命灌注愛與意義的33堂課》，啟示出版

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作者：盧俊義

在別人的生命足跡裡，探尋屬於自己的美好價值。

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擁有40多年牧會經驗的盧牧師，長年在醫院、學校、監獄、感化院擔任心靈導師，這樣的經歷，讓他看見了社會中一般人看不到的角落，也讓他有著講不完的動人故事。

本書收錄了盧牧師親身經歷，以及他深有觸動的故事。透過這些人物，盧牧師帶領我們一同來檢視生命的真正價值，省思要留下怎樣的精神饋贈給孩子，以及知道去愛那些生命有欠缺的人。

在這本書中，我們可以看到深愛著癌末妻子的卡車司機，以溫柔的歌聲安慰病痛中的親人，感動加護病房的人一起合唱的故事；有盧牧師幫忙陳情，讓眾人鄙視的受刑人終於得到回家的機票，可以親自向家人下跪祈求原諒的故事；甚至有盧牧師在國外因為沒人會發現，而陷入「要不要逃票」的軟弱心路歷程……

書中沒有嚴肅的說教，只有真誠的分享和深刻的啟發。期待透過這些人的故事，帶領你自然地貼近他們的足跡，找到點亮生命價值的那道光。

Photo Credit: 啟示出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航