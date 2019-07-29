真正的超限戰：淺論美國對中國「第三次抵銷戰略」

文：Wei-Chieh Huang（Ph.D.）

第三次抵銷戰略（The Third Offset Strategy）雖然鮮少在美國官方文件上形諸文字，但事實上已經悄然起動多時。特別是在2014年起中共逐步發起南海擴張行動和2014年俄羅斯併吞克里米亞以後，美國國防部就開始提出相關概念並且強化第三次抵銷戰略的啟動機制。前美國防部長海格（Chuck Hagel）更公開表示第三次抵銷戰略的主要概念其實和冷戰時期的前瞻戰略（New Look）與抵銷戰略（Offset Strategy）系出同源。

而在第三次抵銷戰略提出之後，美國防部所推動的國防創新構想（Defense Innovation Initiative）也遵循第三次抵銷戰略想定逐步推動，而且繼任的國防部長卡特（Ashton B. Carter）也在任期中庚續推動落實第三次抵銷戰略的政策，顯見第三次抵銷戰略並非虛有其表的政策宣示，而是針對特定戰略競爭對手所推動的國家戰略方針變革。

抵銷戰略實施效果

雖然美國防部尚未將第三次抵銷戰略明定在準則教範中，但從官員公開發言和戰略評估中心（Center for Strategic and Budgetary Assessments:CSBA）所提出的政策建議書中都指出抵銷戰略乃是指透過追求傳統戰力的非對稱優勢強化，藉此抵銷假想敵於數量上的優勢。而其所指稱之非對稱優勢強化除了技術層面之外，廣義而言還包括組織結構和戰略／戰術戰法上的調整變化。

換言之第三次抵銷戰略並非只聚焦在單純的軍事戰略格局，而是形同結合總體戰和國家發展的大戰略方針修正。從過去美國兩次推動抵銷戰略的歷史來看，其主要觸發點都是顯著戰略危機，像是前瞻戰略就是在冷戰核武對抗態勢下應運而生，而抵銷戰略則是在前蘇聯數量優勢狀況下而出現而且兩者的背景環境中的共通點還包括在有限資源下的活動自由限制。

以艾森豪政權推動的前瞻戰略來看，雖然當時美國面對前蘇聯的壓倒性兵力優勢，但因為政經因素影響無法將國家預算大量投注在傳統武力擴軍上，因此才會轉而大力發展核武投射能力，其中包括強化空中加油能力和加速開發使用固體燃料火箭發動機的洲際彈道飛彈，藉此提升對前蘇聯的戰略打擊能力，藉此抵銷其傳統武力之數量優勢。

值得注意的是，前瞻戰略的預算分配並非透過大幅度追加而來，反而是盡可能在現有額度內調整分配比重，因此在前瞻戰略中掌握當時主要核武投射工具的空軍獲得最多預算，海軍次之，而陸軍則是遭到大幅削減。

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而由於強調以核武威力抵銷前蘇聯的傳統武力威脅，除了海空軍大量強化投射載具數量和種類外，連駐歐陸軍營級單位都開始實驗配備戰術核子武器。而在美軍核武優勢備便之後，的確暫時抑制了缺乏戰略報復第二擊能力的前蘇聯發起突擊的企圖，而且在此同時成功地將國防預算所佔國民生產毛額比例從13%降到9%。

更重要的是在美軍獲得核武所提供的不對稱優勢之後，得以更為有效地節約兵力使用。因為只要適時調整核武部署和戰備數量就能夠讓美軍得以在不增加兵力部署的狀況下達到維持區域均勢的目的。而且透過部署核子武器，美國能夠以相對低廉的代價鞏固盟邦獲區域內關鍵國家的合作關係，同時向前蘇聯展現維護同盟關係的決心。

然而藉由核武投射能力所獲得之不對稱作戰優勢，在前蘇聯急起直追強化戰略核武投射能力後就逐漸衰退。而且在1953～1960年間所發生的多次代理戰爭區域衝突中，美國也發現核子武器的使用受到冷戰格局下的諸多限制，這也是原本在第一和第二次臺海危機中原本美軍作戰計畫都將核武攻擊列為選項卻從未使用的主要原因。

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為了重新獲得不對稱作戰優勢，美國則是從1970年代後半開始逐步加強對於戰力投射能力的戰術戰法檢討和裝備籌獲。其中除了修正前瞻戰略對於核子武器的過度依賴之外，更重要的就是強化傳統武器的縱深打擊和航太技術情報獲取能力。

此種對於技術情報的重視和越戰經驗有密不可分的關係，美軍在越戰中開始全面性試圖用技術優勢彌補受到政治考量限制的戰術行動自由。雖然最後結果不如預期，卻也讓美軍體認到技術情報和縱深打擊能力在傳統戰場上所能發揮的戰力乘數。

因此在核武戰力失去不對稱優勢之後，美國國防部在1981年正式採用抵銷戰略。主要發展重點在於強化美軍監偵（intelligence, surveillance, and reconnaissance : ISR）和指管能力，並且大力推動精確誘導武器和太空軍事運用發展技術。

其結果在1980年代後半開花結果，包括網路通訊（ARPANet）、全球衛星定位系統（GPS）和無人載具技術（RPV）都是在抵銷戰略推動下發展的成果。換言之，現今美軍行之有年的網路中心化作戰（Network-Centric Warfare）可說是抵銷戰略的成果集合。

讓傳統部隊可以借助網路資訊架構克服過去傳統指管通情監偵（C4ISR）垂直架構的侷限，真正做到情資通訊透明化和即時化，避免因為情報闕漏而肇生的各種戰術乃至於戰略失敗。而且讓各部隊之間能夠真正做到相互支援和降低誤擊風險。這樣一來即可在兵力規模無顯著改變的狀況下有效提升戰力，挫折敵之作戰節奏，藉以達成爭取主動的戰略與戰術作為。

從第二次抵銷戰略的實際作為可以發現，透過強化指管通情監偵、聯兵戰力和網路化作戰能力，美軍不僅讓前蘇聯龐大的傳統戰力優勢無以發揮，更重要的是透過戰略防衛機先（SDI）讓前蘇聯在戰略傾斜的狀況下被迫進一步消耗有限國力而無以為繼。除了在國家戰略層念發揮效果之外，第二次抵銷戰略所推動的戰術戰法與戰具變革更在沙漠風暴作戰（ODS）中發揚光大，讓美軍的戰略嚇阻力到達新的高峰。

Photo Credit: Reuters/達志影像 沙漠風暴作戰中的巴格達

換言之，抵銷戰略的核心概念其實源自於業經多次驗證的不對稱戰略概念，也就是如同孫子兵法所言：「以我之實，擊敵之虛。」只不過在抵銷戰略中的虛實概念並非單純以軍事基準衡量，而是包括國家總體戰略實力的消長。而且抵銷戰略的目的在於迫使假想敵已投入的大量資源遭到錯置，成為難以擺脫的戰略沉沒成本，藉此讓美國能夠在現有基礎架構的變革下從不同的角度發揚其作戰優勢。

而其基礎乃是來自於技術研發的創新實力和戰略思想的交互淬煉，也就是說以戰略思想為前驅，配合技術變革所帶來的優勢掌握戰場節奏和爭取主動，打破雙邊對峙的單向戰略態勢。而事實也證明從二戰以來，美國所採用的兩次抵銷戰略都成功地讓主要對手難越雷池一步挑戰其戰略優勢地位。

第三次抵銷戰略的開始

冷戰終結並未讓強權競逐態勢消失，反而讓過去因戰略利益結合的美中同盟合作關係逐漸崩潰。特別是在中共2013年起開始毫不掩飾地藉由美軍檢討降低東亞前進部署兵力的機會而強化對於第一島鏈周邊的控制力時，美軍高司單位其實就已經開始警覺未來雙方對抗的可能性。

加上中共大肆利用自由市場優勢強化技術斷層並且藉機拒斥對於共黨專制不利的內外作為，也讓美國將中共的整體軍力成長不再只單純視為軍隊現代化的過程，而是對於美國亞太戰略利益的具體威脅。

特別是中共透過價購前蘇聯軍事技術為基礎，輔以從間諜或合法商業活動交換條件獲得大量發展成熟的關鍵技術，開始有意識地企圖縮小和美軍的整體代間差距。

為避免美軍失去足以彌補數量和時空縱深差距的不對稱優勢，美國防部開始積極推動所謂的國防革新構想（DII），而時任美國防部長的海格更公開表示國防革新構想是為了確保美國在21世紀的軍事優勢。而推動國防革新構想的目的其實就是為了讓美國軍政高層重新啟動第三次抵銷戰略，而其目的就是以質勝量，確保美軍的整體戰略優勢。

由於美軍在超過十年的中東反恐戰爭中並未將正面對抗列為主要威脅想定，讓中共有機會透過前述方式強化整體作戰能量。因此作為第三次抵銷戰略主體的國防革新構想就特別強調結合美國技術優勢的統合運用，也就是汲取第二次抵銷戰略的實戰經驗，結合美國仍顯駐領先的技術和戰術戰法優勢開闢側翼迂迴戰場，重新讓敵人失去平衡。

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而基於戰略競合原則，推動第三次抵銷戰略不僅要持續強化自身優勢，同時也要積極阻止假想敵透過各種手段獲得技術和戰略優勢的可能性。雖然在歐巴馬政權任其內未有直接作為，但在川普政權上任後對於中共透過產業和學術交流滲透的防堵也就不難理解其原因。

必須強調的是，由於中共善用統戰（銳實力）在和平與戰爭之間的灰色地帶遊走，因此第三次抵銷戰略的主要發展面向併非僅限於傳統軍力或戰術戰法的提升，而是進一步包括傳統戰力的嚇阻效果和對於中共威脅的快速反應能力。換言之，美軍需要透過戰術戰法和交戰原則的修正強化實力展示，藉此牽制中共越來越肆無忌憚的直接行動策略。

中共對於宰制亞太地區的企圖可說完全符合薄富爾（Andre Beaufre）的直接行動模式。就是在目標具有巨大重要性且又蓄積足夠資源可供使用的狀況下，就進行一次令假想敵挫手不及的快速行動造成既有事實，並且利用承平時期難以輕啟戰端的考量作為狀況緩衝器。而要解決這個問題就必須透過美軍的實力展示而非曠日廢時的外交折衝才能有效控制，這也就是現行彈性反應戰略搬上檯面的主因。

而且第三次抵銷戰略特別重視和盟國的合作關係，也就是並非先由美軍推動實驗後才鼓勵盟國加入，而是在某些項目中和盟國採取齊頭並進的發展模式，並且善用各盟國的獨特強項作為第三次抵銷戰略的加力器，讓第三次抵銷戰略的發展節奏能夠進一步加快。藉此擾亂中共的發展節奏並且重新強化在前蘇聯崩潰後逐漸離散的盟國圍堵防線。

而且在第三次抵銷戰略終還擷取了第一次抵銷戰略的核武嚇阻概念，利用美軍多年來累積的核武製造和投射能力作為平戰混合時期的紅線抑制器。這對於只擁有最低限度戰略核武威懾能力的中共來說，美軍的核武威懾力非但無法忽視，而且對於中共的傳統戰力攻擊手段也形成了一定程度的目標限制。

舉例來說，原本在過去美國未退出中程飛彈條約時，中共不斷強化中程彈道飛彈發射能量用於威脅第一與第二島鏈的美軍前進部署據點，而美軍缺乏同等攻擊手段。但在美軍解除條約限制後，若是在第一、第二島鏈重新部署中程彈道飛彈的話，對於中共的戰略縱深威脅將不可同日而語。屆時中共將可能被迫將大量資源投入反彈道飛彈系統部署，喪失原本的戰略主動，此種作為也可納入第三次抵銷戰略的廣義行動。

除了戰術戰法和戰略行動調整之外，第三次抵銷戰略當然對於戰具技術的發展也著墨甚深。特別是和確保海空優勢息息相關的整合防空與彈道飛彈防衛（IAMD）系統更突顯出第三次抵銷戰略沿襲第二次抵銷戰略的脈絡，藉由加速整合和強化原有的防空系統，讓美軍即便在遠離本土的前進作戰區也能夠擁有不容小覷的局部反飛彈能力。

Photo Credit: US Navy / Handout

這代表美軍已經能夠把在過去僅停留在紙上作業或概念試驗階段的戰具概念逐步落實，讓共軍原本寄望的不對稱打擊戰力效果大幅降低。值得注意的是，整合防空與彈道飛彈防衛系統並沒有全盤採用新系統，而是以現有神盾系統和陸基防空系統為基礎，配合新戰術戰法和技術整合一起達成。

這樣一來可以大幅降低換裝全新系統的成本，再者更可以讓使用同級裝備的盟國在和美軍整合時能夠更為迅速。加上逐步完成配備的海軍整合火控防空（NIFC-CA）系統，讓美軍和盟國的火力運用不再受限於單位性能，而是能夠以戰區規模加以調節運用。換言之，美軍能夠用縱深打擊和協同火力讓共軍的數量優勢無法有效發揮，進而在不增加部署規模的前提下，以厚植在民間的科技研發基礎加速依戰術戰法需求的新戰具問世速度。

綜上所述，美國推動至今的第三次抵銷戰略已經不是紙上談兵，而是在數年內就會全面落實的對抗戰略。而且美軍依恃在第三次抵銷戰略下的軍事革新並非僅此而已，而是朝更具威脅性的方向全速推進。

其中最重要的就是確保在共軍的反介入作戰環境中確保現有縱深打擊能力不受影響，而具體作為就是全球監偵打擊（GSS）系統的構建和運轉。最引人注意的要點就是強調現役衛星失能後的局部替代運作能力，讓共軍耗費巨資建立的反衛星能量成為用途高度受限的沉沒成本。

另外強調美軍應發展新一代具有具外投射能力的智慧型水雷，用低成本降低共軍運用艦隊的靈活性。這一點可說是許多國內所謂的軍事研究者在批判建立水雷運用能量時的反證，也說明了美國推動第三次抵銷戰略並非只仰賴全新高科技，而是更強調整合現有裝備和針對假想敵弱點的攻擊準備。

美國的第三次抵銷戰略雖然並非萬靈丹，但可以確認的是在美中對峙態勢常態化的當下，第三次抵銷戰略的主要目標可說呼之欲出。當然美國的戰略利益並非僅限於印太地區，但從建軍速度和擴張態勢來看，美國軍政高層推動第三次抵銷戰略的目的自是不言可喻。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺