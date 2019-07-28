與小叔感情不錯的巴基斯坦女孩，為何會被她父親給勒死？

我並不認識瑪麗亞，只能憑小叔的描述，猜測她應該是個活潑的女孩。

瑪麗亞大約20歲年紀，是我那位28歲的小叔——莫殷的眾多年輕女性友人之一。根據莫殷交雜著簡單英語和旁遮普語外加比手畫腳的形容，他與瑪利亞的交情不僅可以互開男女孩之間的曖昧小玩笑，甚至可以做些拍肩、捶臂……等幾近於打情罵俏的小動作。在以「伊斯蘭共和」命名的巴基斯坦（Islamic Republic of Pakistan），外界總以為應該封閉、保守的國度，男女孩之間竟能有如此親暱的交誼，別說都以為伊斯蘭社會男女界線嚴格的非穆斯林不解，就連嫁入巴基斯坦旁遮普省邦多年的我，也是隔岸看花、跌破了眼鏡還是看不清。

瑪麗亞是二姑——盧比娜婆家的鄰居，莫殷因為經常前去探望自己的二姊，因而連帶把盧比娜婆家的大伯、二伯、乃至鄰居都混得挺熟；頗有女人緣的他，光是在那個村子裡，至少有三個可以互相嘻笑怒罵的異性朋友。這是我默默觀察、並在事後向莫殷求證確知的。

我並沒有見過瑪麗亞。

前往瑪麗亞家那天，婆婆早早便開始梳妝、把自己打理得一身白淨；那是只有婆婆欲參加在她的標準裡算是正式、重要的場合時，才會有的「著裝儀式」。

平常總和我分享許多祕密的莫殷，在路上簡單說著發生在瑪麗亞身上的事，大意是瑪麗亞的父親不同意瑪麗亞的婚事，因為男方太窮了，所以瑪麗亞仰藥自盡了。總不讓人看出心跡的婆婆，大部分時間保持沉默，畢竟，她並不認識瑪麗亞。

我們抄捷徑、穿越崎嶇不平的鄉間泥石路，一路顛簸了一個半小時，好不容易才來到盧比娜的村莊，可莫殷卻越過盧比娜的村莊、直驅進入市區、來到大馬路旁的一間學校圍牆外。不一會兒，便看到盧比娜懷裡抱著一個、手上牽著一個出現。原來，她們早已從家裡出發、提早前來會合。

時值夏日炎炎，盧比娜母女三人一陣熱風似地坐上車後，莫殷很快繼續往熱鬧的市集中心駛去，到了市集口，卻又把我們放下，自己開車揚長而去。

盧比娜很快又招了一輛嘟嘟車、談好價錢，然後，我與婆婆、盧比娜一家三口，我們共五個婦孺再次上車，嘟嘟車司機很快便熟門熟路地往市集更深處鑽去，將我們送到隱身於市集後側的一條純住宅小巷。

下車後，盧比娜率先走在前面，往巷口的第一間房子按門鈴去。我仰望眼前那幢十分新穎的屋宇，頗為欣慕，因為，那棟房子在一整排相顯矮舊的建築裡實在氣派，以旁遮普鄉間的水準來看，用豪宅形容也不為過。

傳統旁遮普鄉間的民居，每一道簾後，都有各自的故事｜Photo Credit: 亞瑟蘭提供

僕人很快應門、帶我們穿過約莫六平方公尺的玄關、來到客廳。走進那個現代風格的房子後，我的眼睛更是一亮，這絕對算得上是一棟裝潢講究、窗明几淨的都會型華宅。水晶吊燈、皮沙發、以琉璃台隔離的客廳與廚房……，隨意看去，映入眼簾的設備就有冰箱、冷氣、微波爐……等以此地生活水準而言絕對是奢侈品的電器。

「也難怪瑪麗亞的爸爸嫌男方貧窮了，就連我自己的婆家也沒這等氣派呢。要找到能配上如此人家的男孩，應該不太容易吧？」我為瑪麗亞的愛情感到哀傷，印度寶萊塢電影裡，窮小子愛上富家女的悲劇，一齣齣在我腦海閃過。

前來迎接我們的彷彿是瑪麗亞的母親，她一臉嚴肅、皮笑肉不笑；倒是有位年輕女孩熱情地迎向我，行起當地的擁抱禮，她滿臉喜悅、笑盈盈，從頭到尾我都以為她是瑪麗亞的姊妹之一。

「家裡發生了這樣的事情，怎還能笑得如此開心呢？」

儘管我心裡狐疑，卻沒有向任何人問出口。雖說大家都是穆斯林，但，別說不同的伊斯蘭國度有不同民俗，彼此對宗教信仰的實踐方式有別，即使同樣在巴基斯坦，也是有城鄉差距、家教嚴謹差異的；因此，對於自己暫時看不清楚的事情，我通常就是保持沉默。

待我們被引進客房後，婆婆和那位頗有母儀之姿的女主人開始輕聲閒聊。反應比較奇怪、不僅無厘頭甚至頗顯不合禮數的，是盧比娜與她的11歲女兒；她們突然釋放出來的情感，是個無比熱情、開心乃至於興奮，幾乎是以參加喜事的心情來到這個家庭，這實在讓我感到困惑。

我以為我們是來參加一場類似告別式的祈禱會，即使會場顯然不在這個家裡，甚至也不見有人忙進忙出，但至少不該是如此一派優閒呀！這場祈禱會的「前奏」氣氛，實在詭異。

我一直以為是瑪利亞的姊妹的少女主，她在引我們進門、並開上冷氣後，緊接著在客房與廚房間進進出出；她陸續端來各式早餐，烤餅、馬鈴薯佐花椰菜、飲品、乃至飯後甜點。

事實上，我們才剛從家裡結束早餐出門，雖說各家早餐時間並不一定，但無論如何當時並不是我們的早餐時間，可婆婆卻也不推辭，她很快開始動手、並示意我一起行動。多年以來，身為家族夢幻社交寵物的我，只要陪婆婆出門便只能像隻貴賓狗般跟著搖擺，因此，不管當時肚腹再怎麼飽撐，我還是勉強吃了幾口，以順「主」意。

終於，飯後甜點也結束了，我以為這總該起身前往祈禱會場了，但是，沒有，我一直以為是瑪麗亞姊妹的這位少女主，她在收拾完餐點後，很快又回到客房、貼到我的身邊來。她開始嘰哩呱啦對我講不停，從她畢業的學校、她現在的工作，乃至於她未來的理想與人生態度……等等，幾乎無所不聊。由於口音問題，加上她的英文程度實在不錯，許多艱深用語與當地專有詞我並沒有聽懂，便只能滿口稱讚「Masha Allah~ Masha Allah~ 」（你真是太棒了，你真是太棒了）。

然而，正所謂「大人就是矯情」，誇讚她既能幹又有主見、絕對是巴基斯坦現代女性典範的同時，我腦海裡想著的卻是：在巴基斯坦旁遮普這樣的鄉間裡，娶到妳的男人應該會很辛苦吧？

我當時的邏輯來自於另一個印度旁遮普故事。一位印度男性友人，婚配對象也是極有個人主見的新德里都會女子，自信而自主，以女性主義角度切入，可說是印度新女性代表。當初陪同友人的父親去「相親」時，那印度女孩滔滔不絕、急於表現自己的模樣，與眼前的巴基斯坦女孩有著85％的相似度，而在我們當初的眼裡，能娶到這樣的新女性，是多麼理想的天賜良緣呀。未料，他們結婚兩年多來，友人處處只能以自我折損來滿足太座的意願與需求，從家庭、事業、乃至個人自尊……如今已經進入自殘階段。

當然，以上邏輯純屬個人經驗，絕對無法代表全面性的社會現象。

在「以伊斯蘭共和」命名的巴基斯坦旁遮普鄉間，大大小小村莊都有一個以上的清真寺，情景與台灣三步一小廟、五步一大廟頗類似｜Photo Credit: 亞瑟蘭提供

「妳結婚了嗎？」我終於好奇提問，想知道她的另一半會是什麼樣的人。但見她突然一臉尷尬，說著「還沒有，看真主的安排，也看妳的想法。」「相信真主會幫妳找到一個好丈夫的。」我語帶勉勵。

在被動地聽這女孩幾近疲勞轟炸的好一番論述後，婆婆終於授意我們該離開了。離開前，婆婆要我與女孩拍照留念，而女孩也開心、大方地擺了好幾個姿勢，每拍一張照片，都要拉大鏡頭看仔細，直拍到她自己覺得滿意為止。

我們在一番熱烈的擁抱禮後，才終於離開這個大戶人家；走出那扇雕花鐵門時，我不免納悶：這應該是我參加過最奇怪的一場祈禱會了。

走出巷口，盧比娜很快又招來一輛嘟嘟車，一上車便以一種自己幹了一樁好事的興奮神情說著：「芭比（嫂子之意），很棒的人家！對吧？很優秀的女孩！是吧？」就連盧比娜已經漸漸懂事的女兒也在旁邊應和著：「漂亮、漂亮。好棒的人家、好棒的人家。」

我這才漸漸恍然大悟：「所以，剛剛那不是瑪麗亞的家？」

真相大白後，我給自己翻了個大白眼。原來，剛剛竟是去給莫殷找媳婦的！事前並沒有人告訴我有這個行程呀！

我頓時啞口。

原本應和著大家說「這女孩子漂亮、這女孩子很棒」的我，雖然頗為讚賞這位在地女青，心裡卻也十分明白，她與我那教育程度不高的婆家女眷們、十句話裡有四句是粗口的公公、乃至於野漢性格的小叔莫殷，絕對是個扞格不入。

因此，當大家追問我是否贊同這女孩與莫殷的婚事時，我並不表態，只讓心中自有定見的婆婆去做主，這件事當然就不了了之了。我後來聽說，女孩在五個月後找到適當對象結婚了，可想而知，在講究門當戶對的此地，那肯定是一場華麗而夢幻的婚禮。

就在大家一邊討論這位女孩的同時，莫殷也踩著油門、一路緩開，我們總算來到盧比娜的家。在重新整理心情後，這才要去真正的瑪麗亞家。

相較於南亞次大陸許多貧瘠地區，放眼綠油油的旁遮普平原，算是相對富庶的大地｜Photo Credit: 亞瑟蘭提供

瑪麗亞的家，原來就在盧比娜家轉角的巷子裡，走路甚至不用一分鐘。

一掀開旁遮普傳統矮房建築、磚牆木門上的布簾，映入眼的，是完全「符合本地民俗」的畫面：庭院空地上，一群穿著素淨白衣的穆斯林女人，或盤坐在塑膠蓆上，或蹲坐在矮木椅上；或端著塑膠盤沉默飲食，或低語嘁嘁嗾嗾，表情或茫然、或哀戚。

一見我們踏入門檻，立即有人迎向前、引我們入座，在盧比娜的介紹下知道，這次真的是瑪麗亞的姊妹了。

瑪麗亞共有七個姊妹，其中四個已婚，她們這家的基因好純呀，幾個姊妹全都白白嫩嫩、圓潤可愛，排成一列，一看就是一家子。

矮屋一角，幾個男人守著爐灶，其中一個很快端來餐盤，要我們和大家一起坐下吃飯。

在我所熟知的印巴世界裡，某些民俗與傳統台灣頗為相似，眼下便是：喪禮結束後，喪家備有餐飲款待前來弔喪的賓客。

瑪麗亞的母親也很快從人群中鑽出，向我們幾個新來弔喪的訪客致意；她讓瑪麗亞的姊姊拿出手機、給我看瑪麗亞的照片。出乎意料之外的是，照片中的瑪麗亞不僅盛裝打扮、脂粉亮麗，而且滿臉開心、並不嬌羞，待嫁女兒心的喜悅躍然臉上。

盧比娜在一旁為我解說：這是瑪麗亞去年的訂婚照，對象是個遠親表哥，原本他們再過幾天就要結婚了，沒想到瑪麗亞卻在昨晚心臟病發、死掉了。

我望著盧比娜真情流露的哀嘆表情，看得茫然。她怎能把謊言說得如此自然？她怎能如此毫不做作地說著顛倒的是非？

莫殷已經說過了，瑪麗亞是飲藥自盡的呀！

但見，瑪麗亞的姊妹們全都應和著盧比娜，大家為這場來不及舉行的婚禮同感遺憾。

我頓時明白，當下的情勢明顯，真相是不能公召於世的。

但我還是一頭霧水，莫殷明明說著瑪麗亞的父親不同意婚事，那又怎會有訂婚儀式呢？

看著眼前那群泰然自若的村婦，望著眼下這庭院裡的一片祥靜，儼然大家參加的只是一場再平常不過的喪禮。

我們前後停留不超過五分鐘，便很快離去，當瑪麗亞的姊姊掀開門簾送我們出去時，我不禁回頭望看眼前的一切，我不禁懷疑，到底有多少人知道事情的真相？還是，他們其實全部都知道，但大家都配合演出？

我們很快回到盧比娜的家，稍作停留後，隨即返家。而就在返途的那一個多小時路程上，莫殷告訴我關於瑪麗亞死因的第三個版本。

當我們在盧比娜家裡私敘時，盧比娜終於說出真相：瑪麗亞交太多男朋友了，而由於訂婚對象家窮，要求更多的嫁妝作為彌補、遲遲不肯迎娶入門，瑪麗亞父親一方面負擔不起更多的嫁妝，一方面認為瑪麗亞濫交男友有辱家族顏面，在諸多壓力下，最後親手將瑪麗亞勒死……

這是再明白不過的一樁「榮譽謀殺」……已經是2018年夏天的事了，在那個艷陽高照的同一天裡，我造訪了兩個家庭，同樣是待嫁的女兒，各自的命運卻是大大的不同。

國際航班的飛機電影院，播映以呼籲停止「榮譽謀殺」為主軸的印度寶萊塢電影：《Dhadak》｜Photo Credit: 亞瑟蘭提供

在台灣，我們偶爾可以看到「榮譽謀殺」的新聞，許多人對於此類事件至今無法理解，事實卻是，能躍上國際新聞、被列入統計數字的，還是少數，不說比婆家更偏僻的其他省邦之窮鄉僻壤，光是婆家所在、還算富庶的旁遮普村莊乃至自己家族裡，我就近身見識過兩樁，像瑪麗亞這樣不明不白的故事，到底有多少？沒有人知道。「榮譽謀殺」事件之頻繁，難以想像。

一年後的夏天（2019），由於在我的婆家、在小叔莫殷身上，發生了另一件不可思議的事，這才讓我終於寫下瑪麗亞的故事。

在我的婆家發生了什麼事呢？

同樣是已經說定的婚事，不同的是，小叔莫殷即將迎娶進門的女孩，是婚仲介紹的，婆家不嫌棄他們家貧，也不要求任何嫁妝，莫殷在看過女孩精心妝容的照片後，只憑三張照片便也同意婚事、希望與她共度一生，然而，就在婚禮即將舉行的前幾天，女孩被起底不僅與其他男孩有過關係，甚至有裸照被上傳到臉書任人傳閱著。

在台灣，「裸照被上傳到臉書又怎樣？」這似乎是一個再平常不過的價值觀，很多女孩甚至是自願上傳裸照的。可即使在台灣，「自願上傳」與「被上傳」兩者之間也有著極大差異與不同的複雜背景，更別說在巴基斯坦旁遮普這樣民風保守的小鄉間了。

雖我曾極力爭取這門婚事的如常進行，雖我相信「有過去的女孩」也不一定就壞，遺憾的是，就連當初極力促成婚事、一意孤行、最後又倉促退婚的婆婆也無奈地對我說著：「妳住在台灣，生活在這裡的是我們！」

是啊！我在台灣的那一套，在婆家所在的旁遮普鄉間根本用不上，而婆家謹守的此地價值，在台灣卻有可能被視為異端，我如何能要求住在此地的他們套用並不常在此地的我的價值觀呢？

總之，婆家最後是以我這個外國大嫂不同意婚事為由臨時退婚的，而我卻連這名女孩都沒見過。

瑪麗亞因為「交太多男朋友」，被自己的父親「榮譽謀殺」了，那麼，這名由於不雅照被上傳到臉書因而無緣與我成為妯娌的女孩，在她父親向我們索求大約台幣一萬元的賠償費用後，又會是怎樣的未來呢？

我無力追究瑪麗亞事件，即使再經過她的家門也沒去問候；我也無心追蹤被婆家退婚的女孩之故事，畢竟，對此地的人而言，這只不過是各式婚姻故事的其中一小樁。約莫十年前，我們自己家有個表舅一家四口死於榮譽謀殺時（被不接受自由戀愛的女方家族兄弟下手），當初驚天動地的家族悲傷，如今也早灰飛煙滅，不再有人提起，再怎麼天大地大的事，日子都得過下去。

而我，我能做什麼呢？令人無奈而無望的是，除了把我所知道的故事寫出來以外，我什麼也不能。每個人的能力有限，就讓有作為的人道主義者去吶喊吧！

德不孤，必有鄰，2018年印度寶萊塢便拍了一部《Dhadak》（中譯：跳動的心），以浪漫愛情為上半場主軸，以榮譽謀殺的畫面為無言結局，片尾字幕加註：在過去十五年，光是印度就有三萬人死於榮譽謀殺，包括男人、女人與小孩。

男人、女人與小孩……這說的不正是表舅一家四口，而表舅的故事還是屬於巴基斯坦的，並不包括在印度數字哪！

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航