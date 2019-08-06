《聲控未來》：了解Siri的人先後離開蘋果，就像搖滾樂團受歡迎的主唱過世

文：詹姆士・弗拉霍斯（James Vlahos）

隨銷售量創新高而來的Siri批評聲浪

時間回到二○一一年十月四日，當時亞馬遜的都卜勒計畫尚未公諸於世，切爾當然也不知道這件事。當時Siri剛發表，切爾說他像是「全世界最快樂的人」[1]。Siri一推出就引發旋風。新的iPhone在一週內就銷售四百萬支，到了年底，總銷售量則達到三千七百萬支。市場分析師表示，新的iPhone之所以熱賣，Siri功不可沒。蘋果在二○一一年第四季的總產品銷售額達到四百六十三億美元，創下當時科技業界歷史新高。切爾覺得，他正站在巨大變革的浪潮上，心想：在人類創造那麼多的軟體裡，Siri是最重要的一個。

Siri一開始廣受好評，大家都讚譽有加。然而，到了二○一二年下半年，負評湧現，因為很多人開始發覺Siri的缺點，有使用者把Siri失言的影片上傳到YouTube，也有評論家撰寫毒舌評論。著名科技記者法拉德．曼裘（Farhad Manjoo）就在Slate上批評道：「蘋果的數位助理推出時炒作得很厲害，信誓旦旦地說會改變一切的一切。[2]」但是因為語言理解能力差勁，Siri「令人深感失望，不過是華而不實的把戲」。

於是蘋果拍攝廣告，請來柔伊．黛絲香奈（Zooey Deschanel）、山謬．傑克森（Samuel L. Jackson）、約翰．馬克維奇（John Malkovich）與馬丁．史柯西斯（Martin Scorsese）為Siri背書，但是有些使用者卻認為這支廣告有不實嫌疑，於是提起集體訴訟，控告蘋果詐欺。蘋果原始共同創辦人史蒂夫．沃茲尼克（Steve Wozniak）也發表批評，他向記者暗示，蘋果買下Siri公司之前，Siri的性能較好 [3]。就連速食店Jack in a Box也拍攝一支廣告調侃虛擬助理的語音辨識技術，影射Siri。

「最近的Jack in the Box餐廳在哪裡？」廣告裡，傑克如此問助理 [4]。

「我找到四家賣襪子的店。」助理回答。

在某種程度上，蘋果率先推出一項野心勃勃卻尚未成熟的科技，當然要付出代價。Siri這個產品是前所未見的全新發明，人們無法拿以前類似的產品比較，因此有很多人都以科幻電影裡成熟的人工智慧來和Siri相比，有些使用者也用人類的標準來衡量Siri的聰明才智和語言技巧。的確，蘋果華麗的行銷手法讓人覺得他們的科技很厲害，再加上Siri的介面很人性化，會說笑話，還會用高明的回答來打臉使用者，讓人們以為Siri擁有深層智慧，因此都用不切實際的高標準來衡量Siri。（之後推出的虛擬助理就比較幸運，沒有遇到這個問題，因為人們可用Siri做為參考，並藉此相比。）

然而Siri出現問題，不能只怪人們期望過高。Siri剛推出沒幾天，使用者就達到數百萬，一個運算平台要處理這麼大的使用量，可說是非常困難。因此，蘋果的人員要日夜輪班，拚命擴展Siri的規模，處理攀升的流量，但系統降速與關閉的情形還是在所難免。

數年後，一些Siri的研發人員向媒體抱怨，Siri的原始軟體有許多程式錯誤，也承受不了那麼大的使用量[5]。也有人批評，Siri的程式碼有基本的結構性問題，讓擴展規模的流程變得複雜，也讓擴充新功能的速度變得很慢。因此有人認為Siri可以慢慢改善，也有人認為Siri必須砍掉重練，兩方爭執不下。有人批評Siri公司把有缺陷的產品賣給蘋果，但是吉特勞斯極力反對這個說法。二○一八年，他在推特（Twitter）上寫道：「簡直就是胡說八道，Siri剛推出時運作良好，但是後來使用量比預期大上很多，因此需要二十四小時輪班擴展Siri的規模，所有的新平台都是如此。」

但是，切爾知道Siri有很多需要改進的地方。蘋果推出的不過是第一個版本，而切爾有詳細的改善計畫，他總體的構想是打造一個人工智慧助理，讓人類憑藉說話就可以連結到數位世界。要實現這個構想，Siri就必須能自由自在地徜徉網路世界，連結到各個第三方網站，而且愈多愈好，才能實現創造者的初衷。

但是蘋果推出的Siri版本，並未如願在網路世界自由徜徉。賈伯斯想確保Siri運作順暢，因此嚴加控管。在蘋果收購前，Siri能連結到四十五個第三方應用程式，而且原本的構想是連結愈來愈多；然而蘋果收購後，Siri卻被綁手綁腳，只能連結到少數蘋果開發的應用程式。這對Siri造成很大的限制，就像是Google搜尋引擎只能顯示自己的網站，看不到網路世界的其他東西。但是切爾並不為此感到擔憂，因為賈伯斯曾說，他也認為長遠看來必須連結到外部的應用程式。iPhone本身就是如此，一開始只能使用蘋果自行開發的應用程式，後來才開放數以千計的外部開發人員發揮。

淪為人工智慧孤兒的Siri與奮起直追的Google

不過賈伯斯過世後，一切都改變了。原本賈伯斯是Siri的啦啦隊長，擁有至高無上的權力，迫使其他高層接受創辦團隊對Siri的願景，在他過世後，管理動盪，許多團隊領導者不滿蘋果對Siri的計畫，不是憤而出走，就是被迫離職。

吉特勞斯是第一個出走的，他在Siri發表三週後就離開了。切爾撐得久一些，但是也在二○一二年六月離職。「我拋棄數百萬金錢，離開我喜歡的人，放棄我愛的計畫，但我就是覺得自己待不下去了，無法和那裡的人共事。」切爾說道。吉特勞斯離職後，路克．茱莉亞（Luc Julia）接任他的職位，但是到了二○一二年十月也離開了。此外，負責監督Siri計畫的理查．威廉森（Richard Williamson）與福斯托，於同年底被迫辭職。如同史丹佛大學未來學家保羅．沙佛（Paul Saffo）對一位記者說的：Siri已經變成「人工智慧孤兒[6]」。

原本的領導團隊相繼離開，情況陷入混亂。新聞網站The Information上有一篇文章寫道，有十幾位Siri前員工表示：「Siri各個團隊變得效率低下，互相爭奪地盤，爭吵不休，每個人心中都對理想的Siri有不同的意見。領導團隊與中階管理者來來去去，都缺乏賈伯斯先生的遠見與影響力。[7]」團隊缺乏一位強而有力的領導者（或至少是一位和切爾有共同願景的領導者），於是蘋果最終並未開放讓Siri自由連結外部應用程式，因此使用者無法透過Siri這個對話介面連結到整個數位世界，Siri的環境大體上保持封閉。

約翰．伯基（John Burkey）於二○一四年至二○一六年間參與Siri的高階開發團隊，他說Siri之所以停滯不前[8]，是因為真正了解Siri軟體的人都離開了，就好像搖滾樂團裡，受歡迎的主唱過世，留下其他團員努力演奏熱門歌曲一樣。有人批評Siri原本的軟體就有缺陷，伯基雖然不這麼認為，但他承認真正了解Siri的人員都出走了，要操作整套軟體系統就變得很麻煩，像是一台用大力膠帶和口香糖黏接的機器。

蘋果努力解決Siri問題的同時，其他競爭對手也沒有遊手好閒，其中一個就是Google。Google並沒有像蘋果那樣發表單一產品，然後大肆宣揚，而是選擇一步步推出不同的對話式人工智慧功能，然後慢慢改良，這樣的方法比較低調，產品也不會受到太多檢驗。二○○八年，Google就推出一個iPhone 的應用程式，讓使用者可以用語音搜尋，說出要搜尋的字詞，程式即可搜尋，不需要打字。雖然搜尋結果仍是以傳統方式條列顯示在螢幕上給使用者觀看，但是透過這個科技，Google可以累積珍貴的語音處理經驗。

二○一二年，Google推出類似虛擬助理的服務，名為「Google即時資訊」（GoogleNow）。這個程式能依照個人需求並參考使用情境，提供使用者各種資訊，像是運動賽事比分、行事曆提醒事項、天氣預報或行車路線等。Google即時資訊甚至還可以預測使用者想問什麼，並事先提供資訊。例如，Google即時資訊看到行事曆上顯示你今天在市區和人有約，而且交通不是很順暢，就會提醒你要提早幾分鐘出發。透過Google即時資訊，使用者可用打字或講話來搜尋網頁、撥打電話、寄發電子郵件、選播歌曲或詢問路線。

Google雖然沒有大肆宣揚，但也表明這項產品是很大的進展，Google的科技研發方向不再只是讓使用者在搜尋框裡輸入字詞，而是讓使用者能自然和程式對話。Google即時資訊不是一體適用的服務，只提供千篇一律的內容，Google表示這是一個個人化的助理。Google即時資訊也顯示，Google對語音科技愈來愈感興趣。Google工程副總裁史考特．霍夫曼（Scott Huffman）向記者表示，人類能和電腦順利對話，「還是史上頭一遭。 [9]」

穩紮穩打的微軟Cortana

另一方面，微軟也開始體認到運算的未來在於對話，並且躍躍欲試。率先領航將這個願景化為現實的人是賴瑞．赫克（Larry Heck），他是對話式人工智慧大師，和切爾一樣都曾待過史丹佛國際研究院。早在二○○九年Siri尚未問世時，赫克就與人共同組織團隊，著手打造虛擬助理。他們構想的人工智慧比Siri更厲害，能夠模擬人類行政助理的能力，針對每個使用者個別的需求，掌握各種詳細資訊，包含行事曆與聯絡人等細節。而且微軟和蘋果不一樣，有自己的搜尋引擎——Bing。Bing的功能強大，微軟可用以提升人工智慧助理的問答能力。

儘管起步順利，但是微軟並未跟上蘋果和Google的腳步，快速推出實際的產品。微軟高層史特凡．韋茲（Stefan Weitz）於二○一三年接受CNET訪談時解釋，微軟想要先韜光養晦，等自家助理的能力超越Siri或Google即時資訊後再推出，因為他認為，Siri和Google即時資訊的能力還太有限。「我們的產品不只是循序漸進地改良原有科技，而是要徹底革故鼎新，唯有達到這個標準，才會正式推出。」韋茲說道 [10]。最終，在二○一四年四月間，微軟終於宣布發表自家的虛擬助理： Cortana。

Cortana上市後得到科技記者禮貌性讚揚，但是也僅止於此。蘋果在二○一一年率先推出這個未成熟的科技，的確因此受到批評，但同時也受到稱讚，畢竟它是開路先鋒。但是微軟到了二○一四年才發表智慧型手機虛擬助理，此時大家已經不覺得這是前所未有的創舉，反而覺得微軟在模仿別人。CNN科技版頭條就寫出這樣的觀感：「這是Cortana，微軟的Siri [11]。」儘管如此，Cortana仍然得到一些正面評價，微軟高層聽了肯定會開心擊掌。許多評論者認為，Cortana其實有條件和其他的語音助理競爭。Engadget上有一位評論家就寫道： Cortana「結合Google即時資訊的實用性，以及Siri的魅力 [12]。」

二○一四年秋季，在兩位競爭者的角逐下，Siri陷入泥淖，但是還不至於太過淒慘。蘋果不再擁有「先發」優勢，競爭對手迎頭趕上，公司管理階層內鬥持續上演，而且隔年有許多優秀的對話式人工智慧專家相繼出走。儘管如此，事情還是有正面的發展，Siri已經脫離早期亂象叢生的階段，並且日益成熟，現在可以處理數百萬使用者的需求，而且轉型為機器學習系統。根據一位蘋果高層的說法，Siri進行一次大腦移植。只要iPhone銷量持續突破新高，並創造巨大利潤，Siri仍是虛擬助理的主流。

蘋果之所以能占有語音運算龍頭地位，是因為那時候要使用語音運算科技，就必須透過智慧型手機。然而，亞馬遜在二○一四年十一月發表智慧型居家音響裝置Echo，突然出現一個全新的裝置類別，打破智慧型手機獨占語音運算科技的情形。此外，原本對智慧型手機來說，語音助理不過只是附加功能，但Echo 這個裝置的設計理念就是「人工智慧優先」，因此語音助理不是附加功能，而是整個產品的核心特色。

根據伯基表示，亞馬遜這麼做，讓蘋果看在眼裡很不是滋味。他說，蘋果「一開始傲慢輕視，但後來演變成慌張失措 [13]。」

臉書的虛擬助理M與Messenger上的聊天機器人

Alexa與Siri問世時都引起轟動，但是直到二○一六年上半年，這些科技巨頭才很湊巧地同時高聲宣布，運算的未來在於對話。

二○一六年一月三日，臉書執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）為本年訂下基調，宣布要打造人工智慧助理，就像電影《鋼鐵人》（Iron Man）裡的賈維斯（Jarvis）那樣。祖克柏在臉書上貼文說道 [14]：「我會先教它辨識我講話的聲音，並透過它操控家裡的一切，包含音樂、照明、溫度等。」這個仿賈維斯的助理也會學習臉部辨識技術，祖克柏的朋友造訪，按門鈴時，它可以自動開門。此外。祖克柏還有一個一歲的女兒，名叫麥克絲（Max），賈維斯也可以監控女兒的房間，若是女兒需要照顧，就會通知祖克柏。

後來祖克柏花費一百至一百五十個小時才做出一個助理原型，這個助理就如同當初構想的，可以進行一般居家智慧管理，但是有時候會出包，例如，祖克柏坐下來要看電視時，它卻關掉祖克柏妻子居家辦公室的燈，而且有時候祖克柏的指令必須重複四次，賈維斯才會執行 [15]。但賈維斯有一個功能，是其他聊天機器人同好望塵莫及的。有一次在一場頒獎典禮上，祖克柏遇到摩根．費里曼（Morgan Freeman），並且說服費里曼幫他錄音，這樣賈維斯就可以用費里曼的聲音片段說話。（有人脈真好。）網路上有一支影片專門介紹這個系統的功能，影片裡，賈維斯用費里曼的聲音大喊：「開火啦！」同一時間，聲控的T恤大砲從衣櫥裡射出一件T恤給祖克柏穿。

賈維斯雖然是祖克柏的私人計畫，但也顯現出祖克柏對於對話運算興致勃勃，臉書也是如此。二○一五年八月，臉書開始進行虛擬助理測試，助理名叫M，可以透過文字訊息溝通，beta 版有數千位使用者參與測試。M的能力強大，就像是盡責的助理，東奔西跑，滿足嚴格老闆各式各樣的指示。一位有幸參與測試的使用者請M幫他訂了機票、找到有線電視費用的折扣、寫歌、寄送原創繪圖，並且訂了一杯南瓜肉桂拿鐵送到辦公桌，一邊工作，一邊喝 [16]。

臉書並沒有在一瞬間發明出比Siri和Cortana先進數百倍的人工智慧，其實使用者給M的指示，有時是人類團隊在背後處理的。這不是說臉書作弊，而是臉書的電腦科學家在訓練M，讓M學習人類助理的做事方法，包含使用的語言與做出的行動等。

M是一個長遠的研究計畫，並沒有在短期內推出產品。臉書的人工智慧與通訊產品經理凱末．艾爾．穆賈希德（Kemal El Moujahid）就說 [17]：「這個實驗想觀察使用者會詢問什麼問題，以及他們會如何詢問這些問題。」但是二○一六年四月，臉書召開年度開發者大會，祖克柏演講時卻宣布臉書即將推出一些對話式人工智慧科技。祖克柏率先表明，生活中遇到要向商家詢問事情時，沒有人喜歡親自打電話，也不會有人喜歡每用一個服務或每和一個商家接觸，就要另外安裝一個應用程式。「我們覺得和商家傳訊息，應該和向朋友傳訊息一樣輕鬆簡單。」祖克柏說。

接著，祖克柏向大家揭露一項新技術，這項技術讓開發人員能設計出迷你聊天機器人，在網路上自動回答顧客的問題並提供資訊。這些聊天機器人安裝在臉書的通訊軟體Messenger上，使用者只要把聊天機器人加入好友，就可以開始對話。祖克柏還展示傳訊息詢問CNN的聊天機器人，即可得知關於最高法院大法官提名或是關於茲卡病毒的消息。隨後，他透過免付費電話花店的聊天機器人訂購一束愛的擁抱（Love’s Embrace）花束。「我覺得有點諷刺。」祖克柏說：「現在要向免付費電話花店訂花，不需要再打電話了（－八○○是美國免付費電話的前幾個號碼，免付費電話花店就是以此命名）。」

註釋

[1] 切爾的這段話及本書之後引用他所說的話，除非另外註明，否則均出自切爾與本書作者的訪談，訪談日期為二○一八年四月十九日和二十三日。

[2] Farhad Manjoo, "SiriIs a Gimmick and a Tease," Slate, November 15, 2012.

[3] Bryan Fitzgerald, ”‘Woz’ gallops in to a horse’s rescue,” Albany Times Union, June 13, 2012.

[4] Yukari Iwatani Kane, Haunted Empire: Apple After Steve Jobs (New York: HarperCollins, 2014), 154.

[5] Aaron Tilley and Kevin McLaughlin, “The Seven-Year Itch: How Apple’s Marriage to SiriTurned Sour,” The Information, March14, 2018.

[6] Bosker, “SiriRising.”

[7] Tilley and McLaughlin, “The Seven-Year Itch.”

[8] 伯基與本書作者的訪談，訪談日期為於二○一八年六月十九日。

[9] Megan Garber, “Sorry, Siri: How GoogleIs Planning to Be Your New Personal Assistant,” The Atlantic, April 29, 2013.

[10] Dan Farber, “Microsoft’s Bing seeks enlightenment with Satori,” CNET, July 30, 2013.

[11] Adrian Covert, “Meet Cortana, Microsoft’s Siri,” CNN Tech, April 2, 2014.

[12] Chris Velazco, “Living with Cortana, Windows 10’s thoughtful, flaky assistant,” Engadget, July 30, 2015.

[13] 伯基與本書作者的訪談。

[14] Mark Zuckerberg, “Building Jarvis,” Facebook blog, December 19, 2016.

[15] Daniel Terdiman, “At Home With Mark Zuckerberg And Jarvis, The AI Assistant He Built For His Family,” Fast Company,December 19, 2016.

[16] Alex Kantrowitz, “Facebook Reveals The Secrets Behind ‘M,’ Its Artificial Intelligence Bot,” BuzzFeed, November 19, 2015.

[17] 穆賈希德與本書作者的訪談，訪談日期為二○一七年九月二十九日。

書籍介紹

本文摘錄自《聲控未來：引爆購物、搜尋、導航、語音助理的下一波兆元商機》，商周出版

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作者：詹姆士・弗拉霍斯（James Vlahos）

譯者：孔令新

「出一張嘴」就能做到一切的時代即將來臨，

聲控將取代觸控，語音裝置將取代智慧型手機！

當搜尋只能提供一個答案，搜尋排名與關鍵字廣告該何去何從？

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Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航