國民黨要監察院調查走私菸案，總統府：國安局、總統府機要人員都沒訂菸

國安局人員涉嫌利用總統出訪之便，超額購買華航免稅菸品，國民黨立法院黨團今（26）日要求監察院主動調查。隨著免稅菸案越燒越旺，總統府也在今日下午開記者會強調，訂購菸品的人員，沒有總統府跟國安會的政務與機要人員，涉及案件的相關商品，也沒有進入總統府跟總統寓所。

國民黨團向監察院告發，要求主動調查

（中央社）國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，國民黨立法院黨團今日向監察院告發，建請監察院主動介入調查政府行政部門有無監督疏失或瀆職。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗，副書記長林奕華、許毓仁、童惠珍，立委費鴻泰、林德福、李彥秀、林麗蟬，以及加入國民黨團運作的無黨籍立委陳玉珍，在黨團記者室共同召開記者會，質疑「華航報告遮遮掩掩、綠營權貴見不得光」。

在黨團記者會上，國民黨立委持續連日來的質疑，認為國安局私菸案恐涉及《貪污治罪條例》、《刑法》、《懲治走私條例》、《菸酒管理法》等罪，而且也影響國安，必須追究責任。

出席記者會的李彥秀和林麗蟬發言時提及，整件事情到目前為止，國人仍然看不到真相，建議立法院應召開臨時會，成立跨黨派調閱小組，把私菸案查清楚。

不過，對於李彥秀和林麗蟬認為立法院應召開臨時會釐清國安局私菸案，部分國民黨立委私下不表認同，擔心國民黨立委席次不如民進黨立委，召開臨時會只會被綠營主導。

關於是否主張立法院召開臨時會，曾銘宗受訪表示，「黨團還沒有作成決定」。

國民黨團記者會結束後，包括曾銘宗、許毓仁、費鴻泰、林德福、林麗蟬、陳玉珍等人隨即自立法院步行前往監察院告發私菸案。國民黨團向監察院提出陳訴書，要求監察院即刻派員介入調查國安局私菸案，避免官官相護而讓真相遭淹沒。

陳訴書中，黨團也要求，鑑於華航高層交通部及交通部民航局為華航主管機關及最大股東，交通部應即追究華航的責任，依法究責；並建請監察院主動介入調查政府行政部門有無監督疏失或瀆職的情事，以杜絕類似敗壞官箴事件再度發生。

將於下週接任民進黨立法院黨團書記長的李俊俋說，全案的調查分為行政調查與司法調查，行政調查由行政機關處理，包括國安局、交通部、金管會等，司法調查則由台北地檢署處理中。他說，立法院沒有調查權，只有文件調閱權，「開臨時會要幹嘛？作秀比賽？」政府已展現最大決心，對此長期以來的陋習全面徹查、改善，也希望查快一點。

總統府：總統府跟國安會的政務與機要人員沒訂購菸

（中央社）針對國安人員涉嫌利用總統出訪勤務之便超買菸品，總統府下午也二度召開記者會對外說明。

有關菸品走私案，總統府發言人黃重諺今天表示，內部調查顯示，沒有總統府跟國安會的政務與機要人員訂購菸品。

相關人員的第二波懲處，司法責任部分，尊重檢調單位偵查，侍衛室督導不周部分，侍衛長已經自請處分調職。至於其他高階幹部責任已經在研擬相關處分，將會盡快提出。

國安局後續人事機制檢討部分，黃重諺說，將由國安局新任局長邱國正進行，蔡總統也要求邱國正要在一週內提出檢討。

有關國民黨質疑永和官邸警衛室主任林國欽涉入本案，且與總統府秘書長陳菊關係匪淺，黃重諺回應，「陳秘書長並不認識這個人」，有人散播謠言指林國欽是陳菊的親信，這些無中生有的造謠抹黑，都將報警準備提告。

黃重諺也表示，根據總統府內部調查，本案訂購菸品的人員，沒有總統府跟國安會的政務與機要人員；涉及本案的相關商品，沒有進入總統府跟總統寓所。

載菸的貨車是總統府貨車？總統府：派車是由侍衛室特勤人員統籌

對於傳出運載走私菸品的5輛貨車是總統府車輛，黃重諺說明22日接機勤務車輛的調度，跟車載物品的實際狀況時指出，特勤勤務車隊的編組、調度、派遣，都是侍衛室依據維安特勤需要統一調度，且由特勤人員駕駛。

黃重諺說，當天的5輛貨車，其中兩輛是向總統府交通科調借的公務車，負責裝載特勤人員行李與勤務裝備，另外3輛則是裝載涉及本案的菸品。

他說，22日遭到攔查的5部車輛，都是由關務署帶回調查，侍衛室借調的2部府方車輛，因為查驗後確認沒有違法物品，隨後歸還總統府交通科，沒有所謂的「總統府5部車輛未經查驗放回」。

黃重諺強調，特勤車輛派遣程序，是由侍衛室特勤人員統籌勤務進行調用，沒有所謂總統府交通科派車的問題。

他表示，相關內部調查發現，利用元首出訪超量訂購大量免稅菸品，歷經多個時期，積習已久，確實導致多數勤員缺乏法治概念，已要求相關單位落實法治教育，絕不能再犯。

不過，媒體詢問，歷經多個時期是從哪位總統任內開始，前總統陳水扁已否認他任內有此狀況。黃重諺則回應，根據現在的訪查進度，確實橫跨歷屆侍衛室，他不清楚陳水扁有說過什麼，但錯的事情，就應該去面對改正。

《新頭殼》報導，對於國民黨質疑總統府用「超買」一詞是要模糊「走私」的焦點，黃重諺說，這樣說法才像是模糊焦點，這個令人遺憾案件本質很清楚，就是利用總統出訪時間來超買免稅菸品。

《中央社》報導，而蔡總統今天前往台中市大雅區參訪「車王電子公司」，會後接受媒體提問，關於私菸案以「超買」定義，以及各單位究責的問題。

蔡總統表示，「超買」是一個事實的描述，就法律面而言，是否有違法，違反什麼樣的法律，應該負什麼責任，這是司法機關的責任。私菸案已進入調查階段，她也下令各單位配合司法調查，許多未釐清的問題，希望各部會持續督導。

蔡總統指出，新的國安局長邱國正馬上要上任，希望他到任後積極處理現在的種種問題外，更能強化國安部門的整合，也能夠讓軍心穩定。

華航記者會沒提供過去資料，交通部不滿意

《自由時報》報導，而針對昨日，華航在交通部要求下召開記者會，交通部次長王國材表示，交通部長林佳龍及他都對華航昨日說明無法接受。包含何時開始華航與國安局有這種合作，當時做出該決定的董事長、總經理是誰，才會讓這種做法成為華航SOP，華航都沒有說明。

此外，王國材說，前天華航向他說明時，就只提到因2013年電腦系統更新找不到資料，當時已有要求能找到多少資料都要把它找出；而謝世謙昨日已經能講出20年前就有這種做法，就代表一定有關資訊，昨天記者會卻只提出2014年以後的資料，令他非常失望。

王國材強調，華航今說明完全沒讓真相大白，若謝世謙認為這樣就能讓事件結束，那他若提出請辭，交通部與航發會一定會尊重他意願並同意請辭。若謝世謙無積極調查也沒有提出請辭，交通部與航發會仍會要他負起責任。

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核稿編輯：楊之瑜



