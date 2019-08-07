《情緒暴力》：醫學界對體重的狹隘看法，不經意流露出「肥胖羞辱」

文：威爾納・巴滕斯（Werner Bartens）

社會邊緣化：排擠和輕視

被霸凌、恐懼——被拒絕的心理影響

畢業旅行的時候，沒人想和他同房間，當別人選好同伴時，他只是獨自一人，侷促地站在一邊。老師只好出面處理，將他和其他剩下的人安排在同一間房。團體遊戲時，他也被排除在外。當他靠近某一群人時，他們頓時鴉雀無聲或出言排擠。雖然不管在哪個年齡層，被團體排擠都會帶來痛苦的傷害，但被霸凌對幼童的心理更是殘忍。但被排擠不僅會對精神帶來急性壓力，對心理和生理也會帶來長期的負荷。

幼年時期被霸凌會有哪些嚴重的後果，就讓英國心理學家來告訴大家。倫敦大學學院的科學家針對一萬一千多名年齡介於十一至十六歲的雙胞胎研究他們的生理和心理狀態。研究結果顯示，十一歲被霸凌的兒童出現各種焦慮、過度衝動、抑鬱和注意力不集中的比例明顯較高，此外，他們的教育問題也比較多。

「我們從早期的研究得知，遭霸凌的孩子常出現心理問題，但大眾對其因果性所知有限」，這個研究小組負責人尚——巴蒂斯特．平高爾特（Jean-Baptiste Pingault）說道。「但也有可能是因為有些孩子本身就比較敏感，比較不善於應用這種事情。」研究學者將有相同基因的同卵雙胞胎以及異卵雙胞胎也納入分析，試圖更深入地瞭解遺傳、環境因素以及教育的影響。

環境、基因以及在家庭中處理衝突和敵意的經驗對孩子面對霸凌的態度的影響力最明顯。但霸凌被害者會陷入嚴重的心理障礙，並不全然都是對方對被害者的排擠和貶損行為。「這之中存在著一個令人鼓舞的訊息，那就是強化心理抵抗力量很重要」，平高爾特說道。「雖然在大多數情況下，霸凌代表蒙受痛苦，但隨著時間它對心理的影響力會逐漸減弱，遭霸凌被害者會逐漸從不好的經驗中復原。」

除了現行的防霸凌措施以及提高對霸凌風險的認識以外，提早識別哪些孩子特別容易成為霸凌對象也很重要。因為有些孩子即使未被霸凌，但也無法適應大團體生活。他們不喜歡與人接觸，常被歸類為個性孤僻。這些孩童經常是日後遭霸凌的對象。作者認為，這些孩子必須特別加強韌性。唯有如此，當他們真的遭受霸凌時，才能避免長期深受其苦。無抵抗力的人容易受傷，需要特殊的保護，精神病學家朱蒂．西爾伯格（Judy Silberg）和肯尼思．肯德勒（Kenneth Kendler）這麼認為。幸好生理和心理的傷害在幾年後也大多會消逝。

例如，最新研究顯示，十一歲遭霸凌的孩童在兩年後雖然比其他同年齡的孩子更常感到恐懼，但其他情緒障礙已隨著時間逐漸消退。遭霸凌五年後，這些孩子的心理障礙多數已經消失，但這些十六歲的霸凌被害者比較容易發展出偏執思想，且注意力比較容易分散。

根據世界衛生組織WHO的評估，全世界有百分之三十的兒童曾有遭受霸凌或被其他小孩敵視對待過的經驗。多數兒童在事過境遷後順利成長，但部分被害者則演變成施暴者、自殺、在學校製造問題、身心受創或缺乏自信。防止霸凌發生很重要，但識別出哪些人特別容易受到霸凌以及無力承受霸凌的後作用，因此特別需要援助的人，也同樣重要。

專欄：獨行俠



十三歲的卡羅琳總是穿著媽媽織的毛線衣和背心。她對班上同學的穿著時尚毫無興趣，下課時，總是靜靜地坐在角落閱讀。她是個好學生，別人對她有所求的時候，她也願意幫忙。她是班上唯一沒有手機的人，所以也不知道其他同學在WhatsApp和Instagram上愛聊的話題。事實上，她並沒有妨礙到同學，但儘管如此，班上有一位女同學突然開始散播她的壞話。她在班上群組聊天室寫說，卡羅琳衛生習慣很差以及一些其他壞話。過了好幾個星期，卡羅琳一直不知道有關她的不實謠言已經滿天飛，直到霸凌事件透過手機爆發。班上同學必須向她道歉，聊天室版主遭到處罰。但卡羅琳也很快轉學了，因為她已經無法想像，以後該如何天天與這群同學一起上課。

學校、協會中的霸凌

操場上的兩個孩子正在猜拳，其中一個贏了，所以他可以先挑選他那一組的足球隊員。大家都知道這個遊戲的規則：猜贏的先挑隊友。當然囉，最快、最好，甚至有時候是最有人緣的孩子會先被挑走，然後陸續平均分配在兩隊裡頭，所以一開始還不會有什麼大問題。

但突然間情況變得尷尬又傷人，至少對那些遲遲未被挑走的孩子來說。後來只剩下那些顯然大家都不想與他們同組的怪咖、運動白癡、四眼田雞或大胖子。這時其中一位隊長可能還會不討喜地迸出這句話「這兩個遜咖也是你們那一隊的」或「胖子也是你們的」。

肢體不協調或是體重超重的小朋友經常是別人戲弄的對象。許多孩童在學校常因腰圍過大或體型龐大被其他同學嘲笑、排擠和毆打。運動的時候以及沒有大人在旁、下課或休閒時，這種情況特別嚴重。

上述範例中對女孩們造成更大傷害的老師，真的太過份了。但學校一些立意良好、鼓勵學生減肥的計畫也大多效果不彰。事實證明，當全班一起參加這類計畫時，有些孩子特別容易遭到嘲笑和排擠。而這類計畫的背後採取的原則大多是：教育和羞辱。那些體重超標的學生很快就被歸類於缺乏自律，又自暴自棄的那一組，要不是這樣，他們不會讓體重失控。他們缺乏恆心和毅力，所以不僅影響到美觀，道德方面也應該受到譴責。

但這種選人的方式，不僅對那些上體育課時總是最後才被挑走的孩子而言是一種羞辱，對那些表現中等的孩子們也是一種精神折磨。他們和其他孩子一起滿心期待，千萬不要剩最後幾個才被選走啊！我會是第二個或第三個嗎？還是會等到最後呢？

這是一種很奇怪的排擠方式，因為畢竟你們還站在一起，但突然間別人就只針對你的運動能力來評斷你，衡量著這個人對團隊究竟是助力還是阻力，而且答案立刻分曉。這種習慣於等級制度、排名、由上而下的行為模式，似乎從人類小時候就開始了。

位於食物鏈最上方者、團體中的第一名或老是前幾個就「被選走」的人或許完全無法體會這種被拒絕的負面感覺。但對於其他人而言，他們永遠記得那個痛苦的回憶，雖然滿懷希望地向前推擠，表現出熱情的模樣、願意為團隊贏球的渴望表情——但卻苦等到最後，小小心靈初嚐到失敗的滋味。

專欄：不想玩躲避球



「你們女生跑步的時候大腿為什麼會搖晃？」，玩躲避球時，一個女生躲過球的時候，一個男孩問大夥兒這個問題。上體育課時，當同學們男女混合分組打躲避球時，他起頭開了粗俗的玩笑。凱倫．杜夫（Karen Duve）在她的小說「這不是情歌」中描述了這個情景，並提及這種貶謫的玩笑可能會對女孩們的身心造成什麼影響：「當事人當然不會因為男孩子對女性結締組織的特性有所質疑，就突然間失去自信，或立刻對自己的外表和價值失去信心。但久而久之，這個信心會一點一點地流失」，杜夫寫道。這種被上下打量的眼神和由此導致對身體的蔑視，許多女生或許都有切身的經驗，但男性也不在少數。特別是在青少年時期，當四肢活動不協調、手腳像木偶般僵硬、身體部位似乎各有主張，但偏偏就是不合拍時，女孩和男孩們才開始意識到必須習慣自己不斷變化的身體。



他們都還沒真正認識自己，又該如何自信地對待自己和自己的身體呢？很少人一開始就能成功，因此在這個階段，同學的嘲笑和挖苦會暫時對當事人心理造成很大的傷害。雖然同學們的嘲笑並不一定都是惡意的，但長期下來也可能會深植在記憶中。

在凱倫．杜夫的小說中，老師是女孩們久久無法忘卻痛苦經驗的幫兇之一，因為她的行為對女孩們帶來二次傷害。老師在下一堂課帶了一個體重計到教室，每個同學必須量體重。然後她出了一些數學題目，其中包括：「五位體重最重同學的平均體重是多少？」

肥胖羞辱

就連醫生也有偏見和特定喜好，他們並非對所有人一視同仁。這對病患而言不是好消息，而且也有違俗稱醫師誓詞的希波克拉底誓詞，但反正現在也沒有醫生會以此立誓了。診間裡也是很人性化的，醫生會對某些病患比較好。對於不討喜的病患，醫生會盡快轉診給同樣不受歡迎的醫生或用其他方式快速但彬彬有禮地將他們送出診間或醫院。許多醫生並未與病患保持必要的專業距離，這對病患而言並非好事。

例如：許多醫生不喜歡肥胖的病患，外科醫生對於腹腔的那一環肥肉更是敬謝不敏，因為那會阻礙他們開刀時觸及患處。內科醫生總愛將超重和肥胖與糖尿病、動脈粥狀硬化等各種危險疾病連結，常將渾圓的病患歸類於缺乏自律、不僅無法管好自己的身材，就連自己的人生也無能為力的人。因此，近幾年來，美國的心理學家開始討論對肥胖者的公開或潛意識歧視會造成什麼後果的議題。這種行為可能會對當事人帶來生理和心理的嚴重後果。

所謂的「肥胖羞辱（Fat Shaming）」就是在肥胖者或甚至身材不夠精實者身上貼上不合理的標籤：他們一定是太懶惰、安逸、好逸惡勞、邋遢、渾身散發可怕的臭味。此外，他們也缺乏動力。肥胖、糖尿病、愚蠢——是對那些因疾病和外表而受辱者最惡意的描述。

「醫學界不尊重肥胖者的行為會讓病患感到羞辱，即便這些行為出於好意，或許可以刺激病患，迫使他們改變他們的生活方式」，美國康乃狄克學院的心理學家瓊安．克里斯勒（Joan Chrisler）說道，「但這對病患而言是很大的壓力，可能會導致病患太遲或根本未能採取醫療協助。」

但即使肥胖者能及時就醫，也不一定能得到適當的治療，且通常不會得到和正常體重者相同的治療。肥胖者常被排除於醫學研究之外，因此例如：藥物正確劑量的研究成果就不適用於肥胖病患。最近的研究顯示，這種現象可能帶來的負面後果：抗生素以及治療癌症的化學療法的處方劑量對肥胖病患而言通常都太低了，無法達到成功治療的有效劑量。

就連醫療診間對待肥胖者的態度也與正常體重病患大相徑庭。「研究成果顯示，肥胖病患之所以會減肥，常只是因為正常體重者更快被安排接受電腦斷層攝影、血液檢查或物理治療」，克里斯勒說道。「如果相同病症的病患只因為不同的體重而有不同的檢查和治療，這是不道德的，甚至有可能是錯誤的治療。」

因此，肥胖者的疾病可能會有被輕忽的危險，因為所有的不適很快被歸咎於病患的體型，其他的檢查全被擺在一旁，而問題真正的原因也不會再被探究。最近一個針對三百份屍體解剖的分析報告顯示，肥胖者的疾病被忽視的比例高於正常體重者的1.65倍。其中包括肺癌、慢性炎症性腸病以及心臟病等嚴重疾病。

大多數的肥胖者對於在就醫時因體重而遭受不平等對待的感受非常靈敏，他們不僅在醫療診間和醫院有過類似的經歷，在許多情況下也曾遭受過他人鄙視的眼神和羞辱的對待。「這種態度會從小動作流露出來，例如：醫生或護理人員不願意碰觸肥胖病患或是在病患檔案中記錄重量時，不經意的搖頭動作」，克里斯勒說道。「久而久之，這種態度逐漸造成當事人的負擔，也加深了他們被烙下印記的羞辱感。」

醫學對體重的狹隘看法常只將肥胖視為一種疾病，並認定立即減肥就是唯一的治療方法。心理學家莫林．麥克修（Maureen McHugh）認為這種看法有待重新思考。此外，克里斯勒和麥克修都認為，並無研究數據證明體重多少才算太高，且絕對是不健康的。許多分析結果則主張稍微圓潤的體型是健康的，所以輕微超重應更名為理想體重。此外，這種狹隘的看法反而讓醫生對於其他可能導致疾病的因素視若無睹，如：基因、飲食習慣、壓力和貧窮等。單方面的歸咎於體重也是導致近來肥胖成為學校霸凌事件最常見原因的始作俑者。

「肥胖當然是和攝取太多食物有關，攝取比人體所需的食物還多」，蘇黎世大學的內分泌科醫生菲力斯．包伊敘萊（Felix Beuschlein）說道。「但食慾太好以及大腦飽足感的延遲則與基因有關。有些人的食慾就是比其他人好，沒有人可以準確地說出有多少比例是因為遺傳因素使然。將他們的飲食行為和因此造成的肥胖全歸咎於缺乏自律和意志薄弱，這位內分泌專家認為，這樣的結論太過於草率。

肥胖者因為體重而受辱，以醫學角度來看也是不公平的。這不僅太不厚道，也會讓人心理受傷。心理學家莫林．麥克修也認為「肥胖羞辱會嚴重影響當事人的心理健康，進而又會導致生理疾病。」醫學教育還有很多著墨的空間，醫生、護理人員和心理學家在學習過程中應盡早接觸與肥胖者的工作，並深入瞭解開放或隱藏性歧視可能帶來的危險。科學家一致認為：治療首要針對心理和身體健康，而不是在於體重。

專欄：針對體重數字的羞辱



胖子不僅不受醫學界青睞，在朋友圈中也常被拿來開玩笑，雖然這些玩笑並無惡意，但當事人不見得覺得有趣。就連在職場，肥胖者也常感受到敵意和歧視。他們甚至比較難找到工作，也常被視為能力不足。舉例來說：兩個擁有相同學歷和成績的應徵者，他們的履歷相當，都很適合應徵的職務。其中一人身材修長、精瘦，平常喜歡參加鐵人三項的活動。另一位則身高182公分，體重130公斤，表示平常喜歡看影集。誰會被錄取？



研究成果顯示，體型修長的應徵者錄取機率高於肥胖者。一個人如果生活在食物豐饒的國家，還能維持修長和精壯的身材，就表示他具備諸如：禁慾、紀律和企圖心的優點。反之，肥胖者則被視為懶惰和無紀律者。而這種對待身體的表現也會轉移到工作和企圖心表現上，雖然根據截至目前為止的研究成果來看並無支持這種假設的證據。相反地：鐵人三項愛好者可能會因練習而體力耗盡，對工作的投入還不及下班後就呆坐著看電視的其他同事。

書籍介紹

本文摘錄自《情緒暴力》，商周出版

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作者：威爾納・巴滕斯（Werner Bartens）

譯者：黃慧珍、張淑惠

當家人對你情緒勒索，當伴侶試圖對你進行情感操控，

當同事刻意忽略你的存在，當朋友成了能量吸血鬼，吸光了你的正面能量……

小心，你正受到「情緒暴力」的精神虐待！

漠視、疏遠、索求關注、被動攻擊、惡作劇、挑毛病、情緒勒索、造謠、排擠、挖苦、嘲諷、貶低、侮辱、霸凌、脅迫、情感操控、精神虐待……

「情緒暴力」其實已存在你的生活當中！

情緒勒索：「你不答應，我們就分手！」

煽動罪惡感：「我需要你時，你永遠都不在！」

冷嘲熱諷：「你不是大學畢業嗎？怎麼連這點事都做不好。」

辨識人際關係中看不見的軟暴力，讓自己的生活不再受人擺布。

只要有「人」的地方就會發生「情緒暴力」。

面對人際關係中的軟暴力，該怎麼做才能不再被傷害？

情緒暴力就像一種慢性毒藥，

緩慢地侵蝕著我們與同事、朋友、家人、伴侶間的關係。

無論是職場、學校、家庭或親密關係中，都可能出現情緒暴力；

而且往往發生在不經意間，讓人難以防範。

情緒暴力被醫界喻為「看不見的棍棒」，

不只可使被害者身心同時受創，

更可能讓其日後深陷在憂鬱和恐懼的陰影中。

早期發現並遏止才是面對情緒暴力的最佳防護方式。

那又該如何在這類攻擊行為剛出現苗頭時就做好防備呢？

本書作者將情緒暴力分為五大類型：

忽視與不理睬 情緒勒索 能量吸血鬼 情感操控 精神上的毀滅性痛苦

幫助讀者辨識何為情緒暴力，並學會如何保護自己，不再被負面情緒綁架。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航