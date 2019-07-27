【圖輯】喬治亞山谷中的父權村莊，有一群努力活出自己的母親

位在高加索山區的喬治亞共和國，過去在國際新聞上並不常見，但該地長期以來的政治環境與族群矛盾，以及深受俄羅斯威脅的外交壓力，都讓這個國度的生存顯得格外辛苦，包括這裡的女性，也有很多不為人知的故事。

阿契絲薇莉（Leila Achishvili）是一名離婚婦女，她有兩個兒子死於敘利亞內戰，目前她自食其力照顧自己，並努力在這個父權主導的社會中獨立自主。

阿契絲薇莉（中）為投宿的旅客製作晚餐｜Photo Credit: Reuters/達志影像

她住在喬治亞東北部的潘基希山谷（Pankisi），一個名為喬科羅（Jokolo）的小村莊，這裡的風氣極端保守，人口結構以穆斯林為主，在這個基督教盛行的國家格外顯眼。

「我很開心目前沒有婚姻的束縛，我覺得相當自由，可以做自己想做的任何事。我可以開車，還能經營自己的旅館。」53歲的阿契絲薇莉非常滿意當下的生活。

她從2016年開始經營自己的事業，在不受到傳統男性家庭成員干擾的情況下維持生計，並照顧她的另一個女兒。「我想支持女兒的一切，讓她能有機會出國留學，在這個小村落，她不會有未來。」

阿契絲薇莉的16歲女兒瑪莉亞姆｜Photo Credit: Reuters/達志影像

其實潘基希山谷往北不遠的地方，就是俄羅斯的車臣共和國，因此這裡有非常多的車臣人。

阿契絲薇莉說，她成年時的夢想是成為一名演員，結果一位從車臣來的商人愛上了她，就這樣半拖半拐把她「綁架」回去當妻子。「我當時有不同的計劃，想去學更多東西或工作，而不是結婚。」回憶起那段往事的她說。

在阿契絲薇莉離開她的車臣丈夫之前，兩人育有兩個兒子，後來前夫與兩個兒子移居奧地利，她便與父子三人失去了聯繫。後來，她透過朋友得知兩個兒子被伊斯蘭激進組織吸收，並在敘利亞內戰中陣亡。

「當我知道兒子過世時，我癱軟在地，完全走不動、站不起。」阿契絲薇莉如是說。

Photo Credit: Reuters/達志影像

敘利亞內戰不僅讓阿契絲薇莉心碎，還有很多潘基希山谷的母親也深受影響，蘇馬雅（Sumaya，化名）就是其中之一，她的丈夫在敘利亞被殺，便一人獨撫養四個孩子，這讓她飽受當地父權社會的異樣眼光。

蘇馬雅開設了一間健身房，也是當地女性少數可以前往的公共場合之一。

雖然當地女性還是不太敢到這裡健身，但阿契絲薇莉說想和16歲的女兒瑪莉亞姆（Mariam Kebadze）一起去，因為女性在眾人面前運動，並不是什麼可恥的事。

正在健身房的阿契絲薇莉｜Photo Credit: Reuters/達志影像

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航