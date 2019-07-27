為什麼一定要選喜歡的人？因為幸福快樂的人很少會變成討厭鬼

電影《爆漫王》（Bakuman, 2015）裡，男主角喜歡班上一個女生，每天想著她、畫著她，但自己對於未來卻感到茫然，直到有一天女生跟他說，其實自己也一直偷偷喜歡他，約定彼此都要完成自己的夢想，男主角聽了後才整個人熱血沸騰，決定把所有心力拿去畫漫畫，誓要成為超級新人！

請問，如果是你，當你聽到「最喜歡的人」「也喜歡你」「並希望你能完成夢想」時，你會不會也熱血沸騰、想要衝出去完成一番大事？

「廢話！當然會啊！」很多人衝出來說。

就跟日本《灌籃高手》、《將太的壽司》，或歐美《搖滾青春戀習曲》、《愛是您愛是我》裡面的男生一樣，大家都說了Yes。

那再請問，你願意付出多大的代價？ 「代價？什麼代價？」有人疑惑了。

再想想，「喜歡一個人」是什麼？ 告白、牽手、約會、結婚？

如果只是這樣的話，《灌籃高手》的櫻木花道為什麼狂練投球？《愛是您，愛是我》的搖滾小男孩為什麼狂練打鼓？

《爆漫王》劇照，天馬行空發行

因為，如果你只是單純找一個人陪伴，那的確只要一起出門、牽手、約會即可，但如果你找的對象是你「什麼都不做」就「追不到」的話，那你就必須要去多做點什麼，才能跟對方有所交集。就算你真的找到一個對象很邋遢、日常起居也不用打理、人生也沒有特別要求，可以讓你虛應度日，但你會想過這種最低標的生活嗎？

當然不會，所以我們能給對方什麼呢？

粗淺地想，應該給對方有趣的互動、安心的未來吧？深入地想，社會上各種問題也要想辦法避免，而世界上各種好玩的東西也要設法讓對方體驗吧？ 沒有女生會希望自己老公每天在家隨著政治新聞起舞，出去旅遊時又一直抱怨不好玩、不好吃，從早到晚擺個臭臉的。

因此當面對這種抉擇：「到底要不要選喜歡的人？」「到底要不要追求夢想？」

《愛是您，愛是我》劇照，環球影業發行

男生會有幾種模式：

正面說Yes

「就是要跟喜歡的人在一起！」即使必須排除萬難、即使要每天不斷進步。

因為遇到兩情相悅是人間最大幸福，彼此一起經營、讓生活變好，甚至其中一方還偷偷努力讓生活更好，然後看到對方開心，我們自己也開心。一起出去玩不論哪裡都好玩，每年都有成長、每天都有新發現。這種模式是最理想的感情生活，也是人們剛開始「熱戀」時腦海中出現的未來想像。

此時你內心總是熱情激昂，不論是寫封情書、做愛心早餐，或者像電影裡要上台表演、參加比賽，只要能博得對方一笑，我們通通都願意！而這種戀愛感如果一直延續，那就能促使我們未來在工作、婚姻生活裡繼續認真打拼。

全世界的愛情故事大多是以這種戀情為主軸，因為不論男女老少都會為之感動、都會想起自己曾經年輕過。 但選喜歡的人，你必須付出的代價就是「抉擇」與「時間」。

當其他人的未來可有可無時，你卻必須「找到」未來的方向；當其他人都出去玩、睡飽飽的時候，你卻必須不斷磨練技藝、盡可能學習各種知識；當其他人把婚姻當兒戲時，你卻必須想清楚再想清楚才能做出承諾。

也就是你他媽的不能擺爛了，否則你喜歡的人根本不會選你。

「呃～這樣好像太累了。」有人搖搖頭表示。

Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像

反面說No

很多男生覺得「真愛沒那麼好找啦！」而抱持「加減找個對象將就啦！」「只要能上床、女生好使喚就可以了啦！」的僥倖心理。這種男生並不認為交往或結婚代表什麼，而身邊又不乏「離不開他們」的女生，於是就先將就著用吧。

這種模式很容易發生在拜金女生身上，這裡並不是說那種「特別奢侈、每天討禮物」的拜金，而是女生「把人生重心依賴在男生財力」的拜金，因為男生有閒錢，所以女生只要跟著他，就有餐廳吃、就有汽車坐、還有一些上層生活的花花世界。

在這種模式裡，男生要的是「女生聽話、不要鬧」，但不會鬧的女生要麻是很狀況內，知道自己想從中獲得什麼；要麻是很老派思維、一切以男生為天。現代拜金女卻除了拜金還要面子、還要名份、還要安全感、還要男生和顏悅色，還要很多東西，但她又不是男生最有感覺的對象，所以男生怎麼樣也做不到，因此多數拜金女生總是感情失利。

男生想說：「No，我不愛妳，妳別跟我要求這麼多。」但又願不正面跟女生說，因為不想當壞人，所以希望女生能自己領會出這段感情的「深意」，希望女生乖乖地當一個地陪。男生當然會給這女生一些甜頭、一些物質、一些婚姻、一些小孩，但你還要他給出什麼熱情澎湃、熱戀對待，就通通是不可能的事。

市面上最常見的感情問題多半就是這種「男生不愛，但始終不甩」的狀態。

而女生即使被男生傷了一次又一次，卻仍做著「總有一天他會全心愛我」的美夢，於是每天在網路上，一下寫說「這次真的該放手了」，隔天又寫「終於感受到他的用心了」。心智長期在不確定的戀情與恐懼間震盪，最後女生腦子就壞了，變成路上那些中年怪女人，也許是每天抱著一隻小狗喃喃自語、也許是穿著詭異在巷口繞來繞去，然後又跑去學佛。

而到底是在學什麼佛？ 不就是因為「男人不愛」，希望佛祖給一個人間解釋嗎？

不就是因為「好逸惡勞」，所以才耗費這麼多時間在貪戀男生的免費供養嗎？

這類拜金女生就是知道「自己百分百賺不到這些錢、又擔心找不到下一個這樣等級的男人、又不想放手這些花花世界」，所以不願主動離去，留下來每天在臉書感謝老公或男友，分享一些專情小品再tag對方名字，而男生絕對不會讓這些貼文公開顯示，甚至感情狀態都仍寫著單身。

如果男生肯狠狠地甩了她們，或許對她們才是好的，因為她們還有機會在往後遇到真正喜歡自己的對象，但男生就是抱著「食之無味、棄之可惜」的僥倖態度，而讓女生成為這類抉擇的犧牲品。

而這些男生必須付出的代價是「爛尾」與「時間」。請注意，真正的花花公子是悠遊人間、享受交歡，但這些僥倖公子則是載浮載沉、享受被鬧。

因為如果女生每天擺出一種「假順從、真賴金」的迎合臉，三天兩頭就tag你，不論是「狂曬餐廳」還是「炫耀哀傷」，這都通通不可能達到「幫夫、旺夫」的效果，男生看到就煩，還要三天兩頭回應這些女生的情緒起伏就更煩。

所以就人生的尺度來看，這類男生也許曾樂過幾次，但總體來說卻是乏善可陳，不但錯過了追求真愛的機會，還製造了許多怪女人。

Photo Credit: Depositphotos

正面說No

這世界上有沒有男生會在面臨「最喜歡的女生」也喜歡自己時，卻大聲說No的？

超乎你我的想像，答案是：有。

有些男生寧可放棄條件好的女生、放棄有可能光明的未來，去選一條安全平穩的路，原因是，追求夢想或好生活「太累了」！

如果你想跟最喜歡的女生交往，好歹你自己不能亂糟糟吧？好歹你家裡不能一團亂吧？好歹你要切割很多過往的陋習或不對的人吧？好歹你應該努力向上、去讓彼此更好吧？這其實也不是「對方條件有多好」或「自己夢想有多大」的問題，而是當你跟一個人交往，你本來就該有的自我要求，你不該給對方一個「擺爛的感情」。

那什麼情況下男生會不去選真正喜歡的人呢？ 其實不是太懶的人，因為太懶的人連談戀愛都懶得談，而是為了道義，俗稱「負責」。

比方一夜情後，女生發現懷孕了，跑來找男生負責，男生想說好吧，那就結婚吧，此時的婚姻很可能就沒有感情基礎。即使外面還有更喜歡的女生，但男生卻想著：「小孩不能沒有爸爸、小孩不能叫別人爸爸」之類的理由而娶了不愛的人。

又比方男生原本有女友，後來遇到更喜歡的女生，但覺得：「不能當壞人啊！女友跟我這麼久了也該給個名份啊！」於是留下來結婚，那往後這種感情也只能說是「像家人般」的親情，而不是愛情。

這跟前面的僥倖男生不一樣，僥倖男生是覺得對象「食之無味」，但還是放著加減吃。而道義男生則是「跟吃不吃無關」，反正我沒離開。因為我沒離開，所以我有道義，而且還附贈了「現成的老婆、小孩」，完全不用去調整自己或追求什麼。

相反地，如果要跟新的對象從頭開始，那又要重新適應了吧？那又要想辦法討好對方了吧？如果對方條件很好，那我自己也要變得更好吧？而且還要想辦法跟原本女友解釋吧？那可能會被打吧？「算了！真麻煩！一切照舊！」這種男生於是選了輕鬆的對象，即使沒什麼愛、即使日常沒有火花、即使往後沒有夢想。

而這些男生必須付出的代價就是「終生鬱鬱寡歡」與「不幸福家庭」。

Photo Credit: Depositphotos

因為，追到真愛的男生很快樂，花花公子也很快樂，僥倖公子也蠻快樂的（只是身邊有個拜金瓶），但道義公子就快樂不起來了，因為人生完全被綁在道義對象旁邊。僥倖公子跑出去玩，頂多是身旁的拜金女孩難過、上網發洩，但道義公子如果跑出去玩，身旁對象可是會大抓狂的，因為這些女生根本不知道自己是「被道義」的對象啊！

這些女生以為：

「你難道不是因為喜歡我，所以才跟我一起養小孩嗎？」

「你難道不是因為愛我，所以才選擇跟我結婚嗎？」

「我怎麼可能知道你是因為『覺得追求真愛太麻煩』才選我的！」

被道義的女生知道真相後都會崩潰、大吵大鬧。

但即使沒有被發現，這些道義男生每天看這世界也已經都不順眼了，因為其他人追到真愛，可能天天都很快樂、可能覺得世界一切都很好玩、可能人生充滿無限可能，但對他們自己來說，人生除了「達成了道義」以外，再也沒什麼值得高興的了。

不論去好玩的地方、吃到好吃的東西，都會觸景傷情，想起過去喜歡的對象「不知身在何方」就更感觸良多；不論看到各種愛情電影、夢想故事，心裡也會覺得：「媽的！那些通通都再也不屬於我、跟我無關了啊！」

年輕時因為道義的衝動而讓往後六、七十年的人生都在冷眼看世界、都在等待蒙主寵召，而最讓人可恨的是，身旁的黃臉婆居然什麼都不知道！他們的太太只傻傻地想：「老公越來越沉熟了，話越來越少了、笑容也越來不見了，呵呵呵！」

這些女生會感受到男生在不開心，但不知道在不開心什麼。然後彼此做任何事情越來越沒勁，出去玩也不好玩了、生活在一起也無感了。而小孩最後也感受到爸媽之間根本沒愛了，覺得一切都很虛假，最後價值觀也異常了。

古代人講道義負責，是因為女生地位低下，如果被弄大肚子就很難嫁人，即使嫁出去也不會被尊重，所以孩子的爸要負責娶她回家，這樣至少是同血緣，也不會引來什麼異樣眼光。但現代女生可以有很多選擇，如果男生僅僅是為了「道義」而讓這女生失去其他選擇的機會，損失最大的其實是女生。

因為男生自己想玩道義遊戲，那當然自己就要去承擔後來的心情，但女生如果進入道義婚姻，那既沒有得到真愛，也沒享受到什麼熱情體貼或越來越好的生活，只得到一位「擺臭臉」的老公，每天如喪考妣般的「上下班接送」。說不定男生還到處跟朋友訴說自己的「真正心情」而讓老婆活在《楚門的世界》，那這樣的道義對女生有一丁點好處嗎？

完全沒有啊！

所以，如果拿測謊機去各個婚姻現場詢問男生真實心意的話，市面上可能一半以上的婚事要崩解，但這其實是婚前兩個人都該認知到的，開口問問對方真實想法也好過什麼都不問。

反面說Yes

那有沒有男生心裡說Yes，表現的卻像是說No的？

也有，通常是在有旁人禁止的情況，類似《羅密歐與茱麗葉》情境，必須靠彼此心意相通，偷偷去做各種準備而不能講出來，但這當然也是希望能有情人終成眷屬，以及進入上述第一種「兩情相悅」的熱情觸發狀態。不過這種模式在現代的感情故事裡很罕見，比較容易見於政治領域，所以不多延伸。

讓我們回顧一下：

「因為道義而綁住彼此」最後只導致一輩子也沒有任何人開心，不論你有多少抱負，都會因為想到：「就算成功又如何呢？我又能跟誰分享呢？」而流於怨懟跟自我放棄，甚至如果哪天真相外流了，你們還得翻天覆地的大吵一番，更別說有小孩，小孩只會覺得：「媽的！你們倆結個鬼婚啊！我恨不得你們早早離了，說不定還能讓媽媽快樂個幾天～」。

「亂選一個人將就著用」既浪費時間又負面影響工作跟生活，最後還製造出許多怪女人，對全社會都有所虧欠，得不償失。

「選擇最愛與追逐夢想」看起來是最冒險、最困難的路線，但卻是收穫最多、快樂最大的人生。



因為跟喜歡的人在一起時，光「看到對方」、「感受到對方在身旁」我們就能開心，更別說如果因此而激發熱情、完成許多夢想那就更棒了！也只有在這條路上，未來的可能性是無限的。

跟喜歡的人在一起，我們總是希望對方開心，看到對方開心，我們自己也開心，然後希望全世界都開心！

《搖滾青春戀習曲》劇照，傳影互動發行

後記

上述各種類型的人我們日常多少都看過。許多女生朋友每天反覆上演各種感情宣言跟遺言，她們都希望自己的另一半能看到然後「大徹大悟」，回來給她們摸摸頭、秀秀一下，但她們的另一半似乎從來沒看到，或者早已把這些女生動態給噤聲了。

當你把這些案例跟各種電影劇情一比對就會覺得：「當然只有電影裡的這一種選擇能選啊！」

是不是很奇怪？

這些不開心的怨偶也都一起看著這些感人的電影，女生邊看邊希望男生能「領悟」片中的真諦，男生則邊看邊滑手機跟其他女生聊天。

有些人會問：「為什麼一定要選喜歡的人？」

是，是可以不選喜歡的人，但是選擇不喜歡的人，通常人生都會搞砸、變成令人反感的人，馬路上那些令人討厭的人「通常」是人生搞砸的人。很少聽到又幸福、又快樂的人變成奧客或討厭鬼的，因為討厭的人需要由「偏離軌道的人生」所養成，所以當你選擇不喜歡的人，你最多，成為一個還算中庸的人，但要變成多好卻是不太可能了。

文章前面的圖是《爆漫王》電影，超好看！熱血沸騰，令人淚流滿面，而且裡面有許多畫日本漫畫的流程，那些漫畫技術跟做法不存在於台灣，所以非常新鮮，最近MOD上有。

中間的圖是《愛是你，愛是我》（Love Actually, 2003），小男孩為了吸引喜歡的女生注意，而跑去學打鼓。而封底圖是《搖滾青春戀習曲》（Sing Street, 2016），男生為了吸引女生的注意，而去搞樂團，這部片也超級好看，都是這樣一個簡單的主軸：

為了喜歡的人，不管衝刺什麼我們都願意！

那這一次，選擇喜歡的人吧～

本文經作者授權刊登，原文發表於華華咖啡廳

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航