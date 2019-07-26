歐洲熱浪襲擊：德、法、荷高溫飆破40度，鐵軌膨脹、核電廠停工

歐洲7月21日以來受到今年第二波熱浪襲擊，德國、法國及荷蘭等地氣溫都破攝氏40度，巴黎甚至飆出72年來最高的42.6度。高溫不只造成人們不適，由於建築、公共建設設計當初並沒有考慮到如此高溫，歐洲出現鐵軌膨脹影響交通、河水水溫過高無法冷卻核反應爐等問題。專家建議，歐洲國家必須接受極端氣候可能成為「常態」的現實，並提出應變措施，因應極端天氣事件。

（中央社）歐洲熱浪來襲，暑氣逼人，德國、法國、英國及荷蘭25日氣溫均創新高，法國首都巴黎飆到攝氏42.6度，打破1947年寫下的紀錄。科學家表示，隨著地球發燒，這種現象正變得更常見。

《路透社》報導，在法國首都巴黎，下午3時左右氣溫達到攝氏42.6度，刷新1947年7月出現的40.4度紀錄。

德國則連續第2天創高溫紀錄，今天在西北部林根鎮（Lingen）測到攝氏41.5度。

英國氣象局（Met Office）引用在倫敦希斯羅機場測到的溫度指出，英國寫下7月最高溫攝氏36.9度。

荷蘭氣象局（KNMI）表示，荷蘭南部氣溫上升到攝氏40.7度，這是有紀錄以來首次突破40度，也打破剛剛在前一天創下的39.3度全國紀錄。本週之前，荷蘭全國最高溫38.6度已保持75年之久。

氣候科學家說，由於溫室氣體排放導致全球暖化，這類熱浪正變得更常見。

英國牛津大學（University of Oxford）環境變化研究所（Environmental Change Institute）教授郝斯坦（Karsten Haustein）說：「今年7月成為史上最熱7月的機率為40%至50%。這波熱浪與氣候變遷預測一致。」

瑞丁大學（University of Reading）資深研究員殷奈斯（Peter Inness）指出：「不管是全球或歐洲各地，最近好幾年夏天都出現非常高的氣溫，這與我們預期人為導致的全球暖化結果非常相符。」

《轉角國際》報導，當前壟罩西歐的超級熱浪，始於2019年7月21日，也是繼6月底後、今年歐洲的第二波嚴重熱浪。各國氣象局表示，熱浪的成因是因為北方高壓在西歐上空形成「阻塞高氣壓」，阻擋了涼水的西風與水氣路線，並讓伊比利半島與北非撒哈拉沙漠的熱空氣趁虛而入，進而形成了極端乾燥與炙熱的異常天氣。

河水熱到無法冷卻反應爐，法國、德國核電縮減

高溫熱浪不僅歐洲居民感到不適，《CNN》報導，雖然與世界其他地區相比，華氏100度（約攝氏37度）左右的溫度並不高，但已經遠高於歐洲大部分地區的平均溫度，而許多建築、公共建設當初規劃、設計時並未考慮到如此高溫。

（中央社）法國電網營運公司電力傳輸網絡（RTE）的數據顯示，法國核電廠24日發電量減少約5.2十億瓦（GW）或8%。格林威治時間25日8時40分（台北時間25日下午4時40分），法國有6座核反應爐發電量縮減，另有2座反應爐暫停運轉。

負責法國58座核反應爐運轉的法國電力集團（EDF）表示，由於隆河（Rhone River）水溫高且流速低，他們將布傑（Bugey）、聖艾班（St-Alban）和特利卡斯汀（Tricastin）的核電廠降低發電，恐怕今天過後才恢復正常。

法國電力集團還說，因南部加倫河（Garonne River）水溫過高，發電量2600百萬瓦（MW）的戈費契（Golfech）核電廠2座反應爐暫停供電。

核電滿足法國75%以上電力所需。23日法國核電可供應量占全國可發電量比例，較24日減少1.4個百分點至65.3%。

德國電力公用事業公司意昂（E.ON）旗下核電公司PreussenElektra也表示，由於威塞河（Weser River）水溫過高，25日可能讓格隆德（Grohnde）核電廠的反應爐暫停運轉。

德國的PreussenElektra則發布聲明說，發電量1430 MW的格隆德核電廠預計25日中午起至28日暫停運轉。若氣候改變可能調整計畫。

火車鐵軌受熱膨脹，連高溫電纜都故障

《CNN》報導，部分火車鐵軌承受不住高溫，發生鐵軌膨脹、彎曲的情況。考量到出軌的風險，部分歐洲國家取消了火車班次。

運營英國鐵路基礎設施的Network Rail表示，倫敦及其周邊地區的軌道溫度將超過50攝氏度，幾乎是英國夏季鐵路平均溫度的兩倍。

《衛報》報導，提供英國東海岸線鐵路服務的倫敦東北鐵路（LNER）表示，由於彼得伯勒（Peterborough）和國王十字車站（King's Cross）之間的部分列車會進行車速限制，一些車次可能會被取消或延遲。

不只鐵軌，過度高溫也讓大眾交通工具的電線故障。《經濟日報》報導，比利時電車故障事件頻傳，連接巴黎和倫敦間的大力士高速列車（Thalys）和歐洲之星（Eurostar）火車班次25日也因為高空電纜過熱而遭到中斷，產生故障。

《紐約時報》報導，奧地利國家鐵路服務部門開始用白漆塗滿軌道，藉由反射太陽光，增加軌道的散熱功能，德國和瑞士的部分地區也開始進行類似工程。《CNN》報導，工程與技術學院的鐵路專家約翰·伊斯頓（John Easton）的表示，「這可以讓軌道降溫約5°C，並減少信號故障導致嚴重的中斷。」

高溫容易造成年長者、幼兒中暑、脫水

此外，高溫也容易造成年長者、幼兒中暑、脫水。《紐約時報》報導，英國公共衛生部首席環境公共衛生科學家歐文・蘭德格（Owen Landeg）警告，極端高溫正在危及老年人、健康狀況不佳的兒童和幼兒。他說：「極端高溫逼迫我們的身體，尤其是心臟和肺部，必須更加努力地維持正常的溫度。」

《CNN》報導，牛津大學環境變化研究所（ECI）的克萊爾・希維塞德（Clare Heaviside）表示，熱浪會造成嚴重的健康風險，導致心血管和呼吸系統衰竭，甚至導致死亡。

《France 24》報導，在奧地利施蒂里亞地區（Styria），就有一名兩歲的兒童22日在一輛停放的汽車中睡著，汽車在高溫曝曬下，孩子在車內脫水死亡。專家建議年長者關閉窗戶，並在一天中最熱的時候拉下百葉窗。

極端天氣可能常常發生，歐洲得制定應變措施

《中廣新聞網》報導，像這樣極端的天氣型態，偶爾發生，本來是自然現象，不過氣候變遷提高極端天氣型態發生的頻率，英國氣象專家說，搞不好將來每隔一年就來一次。 英國氣象單位去年做的研究發現，因為大氣中溫室氣體濃度太高，英國現在發生熱浪的機率，是1750年的30倍。

而《紐約時報》報導，根據國際能源署2018年的一份報告，歐洲僅佔全球空調產量的6％，只有不到10％的歐洲人擁有空調系統，在德國，這個比例甚至低於2％。許多歐洲國家，過去透過高聳的建築遮蔽保持街道涼爽，而厚壁的建築物和敞開的窗戶能協助建築物內部散熱。但面對極端氣候，這樣傳統方法可能不再適用。

《CNN》報導，牛津大學環境變化研究所主任弗里德里克・奧托博士（Dr Friederike Otto）表示，歐洲國家必須接受氣候變化的現實，並學會適應極端天氣事件。

《France24》報導，2003年的法國熱浪導致近1萬5000人喪生。《CNN》報導，之後法國針對異常高溫採取了重要的預防措施。奧托表示，「法國製定了計劃，包括停課、設置求助熱線等，降低了熱浪帶來的傷害。」《中廣新聞網》報導，這次法國就對巴黎以及其他19個地區，發布最高層級的高溫警報，法國建議民眾盡可能待在室內，部份托兒所暫停托育。

《CNN》報導，世界氣象組織（WMO）的氣候科學家保羅・魯蒂（Paolo Ruti）則建議，城市可以採取一些措施來減少高溫影響，比如在公車站和地鐵車站安裝噴霧系統，綠化屋頂，這對建築散熱有所幫助。

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核稿編輯：楊之瑜



