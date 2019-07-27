「民意」進不去立法院的一大原因，就是擠壓小黨的立委選制

文：張浩（智庫研究員）

三年一期的日本參議院半數席位改選於7月22日有了結果，自民黨與公明黨組成的執政聯盟雖仍保有一半以上參議院席位，但是未超過三分之二以上而沒有達到修憲門檻，安倍晉三想要修憲還得再等等。

日本國會選舉制度不僅經歷多次修改，加上參眾兩院所用的選區制度不同，現行比例代表制（類似我國不分區立委）的最高平均數法分配議席（頓特法計票），以及開放名單投票法等等設計，造就世界聞名的複雜選制，然而這種複雜設計，同時也讓日本的小黨有較好的生存空間，更有機會擔任少數關鍵的角色。

根據王鼎銘與郭銘峰兩位學者的觀察，日本之所以設計較為複雜的選舉制度，原因是要導正原本行之已久「單記非讓渡投票制」所產生的弊端，諸如地方特殊利益、恩庇侍從（patron-client）關係、候選人為中心等，傳化為政黨或政策為本位的選舉競爭取向。

台灣立委選制的規劃，背後用意是什麼？

我國原本亦實行「單記非讓渡投票制」，但是選制於2006年修憲後，改成單一選區兩票制，不分區及僑選立委依政黨名單投票，且不分區立委得票5%以上政黨才能按得票比例分配不分區席位。當初改選制的用意部分與日本相同，希望修正立法委員選舉的亂象以及選舉訴求取向以政策為主等。

目前區域立委的單一選區設計即有這部分想法。雖說從2006年修憲以來，單一選區還是解決不了許多問題，例如家族政治、地方派系壟斷以及強化恩庇侍從關係等弊端，近期最著名的例子大概是呂孫綾，憑藉其家族在地方經營，2016年順利當選立法委員，創下我國史上首個畢業新鮮人就能當上立委的紀錄。

若說單一選區仍有不少問題，那麼目前不分區立委的選制更值得檢討與修正。

不分區立委或是日本的比例代表，其最大的意義是讓各政黨推舉有專業能力，但是地方選舉實力薄弱的專家或社會賢達，透過不分區方式進入國會，為民眾發聲與效力。正因為區域立委因為選舉壓力，需要照顧選區，不分區立委比較可以從專業與整體的角度來監督國政。

從這個角度來看，不分區立委不僅要有專業，更要有多元聲音，國會才不會成為一言堂，犧牲少部分民眾權利，換言之，不分區選制應該讓小黨有較好的生存空間，因為相較於大黨，小黨較能代表少數且多元民眾的權利，這也是他們賴以生存的定位方式。

政黨票的5%限制，讓許多「真實存在」的民意進不了國會

然而，我國不分區立委選制在2006年修憲時，由藍綠聯手扼殺了小黨生存空間，不分區立委計票方式先將5%政黨票以下的政黨剃除後，再依比例計算分配席位，這種制度只會保障大黨而無益於小黨。我們再回過頭看看這次日本參議院選舉一個有趣例子，「保護國民防止NHK傷害黨」在比例代表得票率僅為1.97%，但是依照日本計票方式仍分配到一席，可以說是支持該黨「廢除NHK強制收費倡議」民眾的一項勝利。

在這種大黨扼殺小黨的不分區立委制度下，不分區立委已經成為大黨內派系的分贓工具。2016年國民黨不分區立委名單一出來，舉國譁然，直說是各派系利益分配的結果。民進黨也好不到那裏去，不分區立委簡直成為各派系代表人物的升官墊腳石，例如徐國勇、李應元、顧立雄都是上任不分區立委不到一年就落跑，去當了部會首長。

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如此的不分區立委制度，怎麼不改變？各方團體倡議多年，最近新成立的國會政黨聯盟也提出的「不分區立委分配席次門檻降低到2%」，也許是一個解方，甚至與日本一樣採用頓特法計票或是德國的聯立制，都要比現在不分區立委計票方式來得好。

期望第三勢力打破藍綠惡鬥和壟斷，講了好多年，但是第三勢力一直無法成氣候，現在對於小黨發展不利的國會選舉制度是重要原因之一，代表多元聲音的小黨進不去國會，國會內部自然被藍綠利益所壟斷。明年選舉在即，要求選制改變不現實，如此之下，我們也只能訴諸選票，明年兩大黨都不過半，讓更多有力的小黨進入國會，或許能夠有番新氣象。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航