敘利亞空襲至少103平民死亡，「救妹妹的5歲女童」成衝突殘酷寫照

敘利亞空襲10天，已造成至少103名平民死亡

（中央社）聯合國人權事務高級專員蜜雪兒．巴舍萊（Michelle Bachelet）本月26日發出聲明表示，敘利亞政府與俄羅斯近10天對敘國當地學校、醫院和市場等非軍事設施發動空襲，已造成至少103名平民死亡，其中包括26名孩童。

巴舍萊指出，被攻擊的都是非軍事設施，且由於這類攻擊持續發生，宣稱平民受害是出於意外非常不合理。巴舍萊也強調，國際社會顯然對當地攀升的死亡人數漠不關心。

敘利亞政府主張，反抗總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）統治的叛軍違反停戰協議，因此從4月底開始對西北部伊德利布省（Idlib）發動攻擊。這裡是反對勢力最後據點。

敘國政府主要盟友俄羅斯和支持部分叛軍的土耳其，去（2018）年9月簽署旨在降低緊張情勢的索契（Sochi）協議，雙方同意建立縱深15至20公里的非軍事區，以進一步落實停火，避免人口約300萬的伊德利布省爆發更嚴重人道危機。

不過，由於反對勢力拒絕撤離擬定的緩衝區，此協議未曾完全落實。

根據戰爭觀察組織的資料，近3個月的攻擊行動已造成數百名平民死亡，並迫使數十萬民眾離開家園或暫時住所、前往鄰近土耳其邊界的地區避難。儘管如此，敘國政府及其有力盟友俄羅斯都否認視平民或民用設施為攻擊目標。

敘利亞殘酷衝突 5歲女童瓦礫堆中救妹妹

（中央社）遭敘利亞政府軍轟炸的房子眼看就要倒塌，5歲女孩拚了命地想要抓住還只是嬰兒的妹妹。記錄她小小右手揪著即將墜入瓦礫堆下女嬰的照片，成為這場殘酷衝突最新的寫照。

敘利亞新聞網站SY24刊登的照片顯示，陷在瓦礫堆中的莉涵（Riham）伸出右手，揪著就要墜入瓦礫堆下妹妹的衣服，她們的父親只能眼睜睜地看著這一切發生。

半島電視台（Al Jazeera）報導，敘利亞反對勢力掌控的西北部伊德利布省（Idlib），其中一個城鎮埃里哈（Ariha）24日在政府軍或政府軍支持的空襲行動中遭到轟炸，SY24攝影記者謝赫（Bashar al-Sheikh）的照相機紀錄下千鈞一髮的那一刻。

謝赫說：「我到那裡的時候，小孩陷在瓦礫堆中，她們的父親想要救孩子，極度痛苦地驚呼哭泣。」

這一家人當時從四分五裂建築五樓的側邊掉出，陷在瓦礫堆中的莉涵當時想要營救兩個妹妹。SY24報導，莉涵被送醫後不治，兩個妹妹都還沒有脫離險境。她們的母親也命喪這起空襲。

政府軍對西北部反對勢力掌控地區進行空襲，敘利亞社會運動人士和救援人員25日表示，又有包括3名兒童在內的至少10位平民喪生。遭到空襲的地區包括伊德利布省、阿勒坡省（Aleppo）和哈瑪省（Hama）。

儘管土耳其和俄羅斯2018年9月17日曾簽署索契協議，期望能降低緊張情勢、避免伊德利布省爆發新衝突，此一協議卻從來不曾完全落實。

在達成上述國際協議之後，敘利亞總統巴夏爾．阿塞德政權和結盟的俄羅斯部隊，仍自今年4月底以來對伊德利布升高空襲行動。伊德利布省是經歷8年殘酷內戰後，反對勢力的最後據點。

聯合國官員上個月（6月）指稱，敘利亞和俄羅斯部隊可能蓄意鎖定伊德利布省的醫院和學校進行攻擊，藉以恐嚇平民，使其逃離當地。美國國務院23日則表示，敘利亞和俄羅斯蓄意攻擊民用基礎設施的作法是威脅政治進程的「拚死一搏」。

根據聯合國上週指出，自從4月29日當地戰鬥升級以來，至少已有350位平民喪生，約33萬平民被迫逃離家園。

《自由時報》報導，聯合國人權事務高級專員巴舍萊提到，基於一貫的攻擊模式，反對派武裝份子不太可能被擊中，加上攻擊到非軍事目標不可能全是偶然，更增添刻意攻擊平民的可能性。

她警告，這些故意攻擊平民百姓的行為，恐涉及戰爭罪行；另一方面，她卻也表示，上述的報告面臨到「明顯的國際冷漠」，沒有得到應有的重視。

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參考資料

核稿編輯：楊之瑜