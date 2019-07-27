國內出現第一起本土「屈公病」確診病例，新生兒、長者為重症高危險群

疾管署昨（26）日公布新北市出現國內第一起本土屈公病（Chikungunya Fever）確診病例，屈公病與登革熱（Dengue fever）一樣，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染。目前個案症狀已改善並居家隔離中，相關接觸者無疑似症狀。

台灣史上第一例本土屈公病病例

《中時電子報》報導，疾管署昨天公布台灣史上第一例本土屈公病確定病例，患者為新北市土城區永寧里20多歲女性，近期未出國，活動地以住家及土城區埤塘里為主。疾管署官員表示，個案自7月21日起陸續出現發燒、關節痛、頭痛及紅疹等症狀，次日第二次就醫時由醫院採檢通報登革熱及麻疹，經檢驗雖排除感染，但檢出屈公病陽性確診。

《聯合新聞網》報導，該個案住家及活動地附近是外籍移工活動聚集地，另其自述於埤塘里活動時曾遭蚊子叮咬。感染源待進一步調查釐清，不排除附近有未就醫或未被診斷隱藏境外移入個案，才造成疫情。

疾管署表示，本土無屈公病病毒蹤跡，皆是從民眾從境外帶病不回國造成疫情。過去都是境外移入個案，針對這次本土個案，衛生單位將極力圍堵，預期防疫工作至少需長達一個月。

疾管署副署長莊人祥表示，屈公病與登革熱一樣，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，未落實病媒蚊防治就容易疫情擴散。過去有一座熱帶小島曾發生嚴重疫情，三分之一島民都中。目前衛生單位自7月23日起已陸續啟動防治工作，包括於個案居住地及活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、戶內外噴消、風險評估、病媒蚊密度調查及民眾衛教等，防範疫情發生。

傳播路徑類似登革熱，新生兒、長者為重症高危險群

根據疾管署「屈公病傳染病防治工作手冊」資料，屈公病是由屈公病毒（Chikungunya virus）所引起的急性傳染病，主要分布在非洲、亞洲及美洲。屈公病的傳播鏈是經由「人－病媒蚊－人」而傳染，其傳播循環和登革熱或黃熱病（Yellow Fever）類似。人被帶有屈公病毒的病媒蚊叮咬而受到感染，但人不會直接傳染給人。

感染屈公病主要的症狀是突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛。約半數的病患會出現皮疹，症狀持續約3～7天。屈公病較少見致死的案例，大部分患者在一週內可康復，約70％的患者從發病開始出現嚴重的關節痛，並持續數個月。

雖然屈公病大部分患者在一週內可康復，致死率約千分之一，然而像是新生兒於出生時感染屈公病毒、65歲以上的年長者、患高血壓、糖尿病或心血管疾病者，都是重症的高危險群，民眾應提高警覺。

最有效的預防方法：清除孳生源

《中央社》報導，為防範疫情發生，衛生單位自7月23日起已陸續啟動防治工作，包括於個案居住地及活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、戶內外噴消、風險評估、病媒蚊密度調查及民眾衛教等。

莊人祥表示，今（2019）年截至目前，國內共有17例屈公病確定病例，1例為本土病例，另外16例為境外移入，創歷年同期最高，感染國家為緬甸6例、馬爾地夫4例、印尼2例，泰國、菲律賓、馬來西亞及印度各1例。

疾管署呼籲，無論是屈公病或登革熱，最有效的預防方法就是清除孳生源，民眾應定期檢視戶內外環境，並清除積水容器，防止病媒蚊孳生。另提醒計劃前往屈公病流行地區（註）的民眾應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑，居住在有紗門、紗窗的房舍。如出現疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊、活動史等，以利及早通報、診斷及治療。

註釋

根據屈公病傳染病防治工作手冊，目前屈公病疫情已擴展到亞洲、非洲、歐洲及美洲超過60個國家：

1952-1953年在東非坦尚尼亞流行

1960-1982年在非洲和亞洲多處地區發生疫情

1999-2000年非洲剛果民主共和國爆發大規模疫情

2005年起，陸續於印度、印尼、泰國、馬爾地夫、緬甸及印度洋島嶼如馬達加斯加、留尼旺島等地發生流行，同時也在沙烏地阿拉伯及新幾內亞流行

2007年，非洲加彭發生嚴重流行，同年亦於義大利東北部拉文納地區發生197例病例的疫情，為歐洲首度發生之屈公病疫情

2008年新加坡爆發疫情

2013年10月首次於西太平洋區島嶼密克羅尼西亞發生當地傳播的疫情；同年12月加勒比海地區爆發疫情，為世界衛生組織首次於美洲地區發現的本土傳播

2014年在太平洋島嶼爆發疫情，庫克群島及馬紹爾群島仍有屈公病疫情發生

2015年美洲報告病例超過69萬，其中有3萬7480例確定病例

2016年報告病例數約35萬，15萬2769例為確定病例，同年3月，阿根廷首次發生屈公病疫情

2017年屈公病確定病例數為12萬3087例，其中以巴西之病例佔98％，顯示美洲地區屈公病傳播風險仍高

延伸閱讀

參考資料

核稿編輯：楊之瑜











