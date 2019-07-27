寫在韓市長爬樹之後：被填入發泡劑的「樹洞」有什麼益處和風險？

文：李宥妍

近日高雄市長韓國瑜為展現勤於防治登革熱之形象，在新聞鏡頭前忽然攀樹視察樹洞。在此之後，該樹木大大小小的「樹洞」隨即應市長要求被填入發泡劑，引起了廣泛的討論。

究竟「樹洞」該不該填？填什麼材料？不填會造成什麼危害，又要作何處置？端看目的並應視情況而定。

首先，以該案例為防治登革熱之目的，並假設樹洞（或任何可能積水之凹槽）皆非新形成之情況，以柔軟有彈性之材料填補位置較低且較大之樹洞，是可以接受的。

然而，誠如吳加雄所說，台南、高雄登革熱防治重點的病媒蚊應是好吸人血、並常在室內活動的埃及斑蚊，次要者才是兼吸其他動物之血液、偏好在樹洞、竹桿及人工容器內產卵的白線斑蚊。另外，埃及斑蚊和白線斑蚊偏好的停息高度通常不超過2公尺，在樹木高處填充樹洞是較無效率之作法。

填補太小的樹洞或「凹槽」基本上是沒有把經費花在刀口上，畢竟小樹洞或凹槽的積水易乾，不是防治的重點。因此，把整株樹木大大小小的樹洞全部填充，是一個頗奇怪的作法。

若要填充已經過傷口癒合階段的樹洞，應選擇無毒、軟性且具延展性的材料。若以堅硬沒有彈性的材料（如混凝土）來填充樹洞，當樹木遇到地震或隨風擺動時，填充物無法隨之晃動，則易在樹洞內部造成新的傷口，對樹木造成外觀不易察覺的二次傷害。若往後欲清除已定形的發泡劑填充物，須以機械方式刮除，往往會對樹木造成傷口。

Photo Credit: 中央社 在樹洞填充發泡劑（此為示意圖，非韓市長所爬的樹）

若以「都市林」經營管理的眼光來看，當林木正遭遇腐朽，為了林木健康或周遭人車房屋安全，是否有刮除腐朽部分並填充的必要呢？林木腐朽是真菌造成，一株樹勢不佳、抵抗力弱的林木，就像虛弱的人容易被病菌侵襲一樣，容易被真菌入侵。而修剪不當所造成的傷口缺乏樹皮保護，就像敞開著城門向真菌招手，也成為腐朽菌入侵的大好機會。

對林木實施外科手術，也就是刮除腐朽部分並填充材料在樹洞裡，能夠阻止腐朽菌入侵嗎？

刮除腐朽部分的動作，會阻礙林木自身傷口癒合層的形成，且填充材料與樹洞間的縫隙易積水，或者填充材料本身會吸水，潮濕的環境將更利於真菌生長。

最好的方法是從預防做起。隨著大眾對樹木保護的意識提升，104年新增森林法第五章之一樹木保護專章，其中第38之6條授權了「樹木保護專業人員培訓考選及分級認證辦法」之制定，目前該草案已公告，林務局將蒐集各方意見評估調整法案內容並發布執行。喧騰已久的法案即將上路，各縣市政府也可依循落實聘用有執照之專業人員，做好都市林植栽管理，讓林木維持健康的狀態，減少大型樹洞形成的機會。

若樹洞過大，致林木力學結構被破壞，有傾倒風險時，應修剪、及時伐除或以外加支架支撐樹體，保護周遭人車或屋舍安全。

另外，以生態系經營的角度而言，小型樹洞是都市鳥類如台灣擬啄木（又名五色鳥）築巢生育的場所，或者為其他小型動物棲息躲避的空間。若悉數填充，將減少野生動物棲居的空間，生態系平衡可能遭受破壞。

綜上所述，樹洞是否須填充端看目的而定，並應視樹洞大小、癒合狀況、經費等條件充分考量，再下決策。方法沒有絕對的優劣，然若忽視專業，僅以表面所見逕下決定，不只是誤判防疫重點，也使林木健康、居民生命財產之安全蒙受風險。

人非聖賢，孰能無過，然更可怕的是與基層人員搶工作、營造事必躬親之親民勤奮形象的作秀表演，以及選民死心塌地買單的現象。可謂清官自以為不要錢，危害猶勝貪官。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊之瑜