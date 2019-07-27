申請未獲許可仍自主集合，香港「光復元朗」成新界史上最壯觀遊行

本（7）月21日於反送中遊行結束後，香港元朗地鐵站出現多名白衣人毆打普通市民及反送中人士。民眾今（27）日在新界元朗地區自發舉辦「光復元朗」遊行示威活動。此次遊行申請並未獲得香港警方許可，但眾多遊行人士仍依原先申請的遊行時間，於下午3時前後聚集元朗。遊行活動持續至晚間7點仍在繼續，中途示威民眾不時與警方爆發衝突。警方一度出動胡椒噴霧，並在下午5時11分左右，開始施放催淚彈。

《中央社》報導，香港一批白衣人日前在新界北部元朗一帶追打「反送中」黑衣示威者，造成數十人受傷，引起各界議論。事發後，反修例的泛民主派大都質疑警方在事件中有「包庇」白衣人「行兇」的嫌疑，警方則嚴詞否認。事件造成「反送中」支持者十分不滿，有人申請今日到元朗進行「光復元朗」遊行，並呼籲其他人參加。

而對於香港民眾發起的「光復元朗」遊行，警方以可能爆發衝突為由，發出反對通知書。然而今日午後大批民眾仍舊聚集元朗，港警則調動3000警力戒備。

車長實名聯署要港鐵正視事件，航空、醫療界聲援

《東網》報導，在21日發生的港鐵西鐵線元朗站白衣人攻擊市民事件，當時有白衣人走到月台及衝入車廂打人，而港鐵列車沒有開車載走乘客，反而開廣播要求乘客下車，做法受到外界批評。因而有港鐵車長不滿港鐵控制中心方面決策失當，令車長成為眾矢之的，便於25日發起實名聯署，要求港鐵正視事件，否則不排除進一步行動。

《中央社》報導，而在26日香港航空界也在香港國際機場發起「726和你飛」集會活動，大批身穿黑衣的示威者，向旅客高喊「香港自由」、「林鄭月娥下台」等口號。

香港一批航空界從業員在機場集會，要求政府撤回修訂逃犯條例，以及調查警方在驅散「反送中」示威者時是否濫用權力，大會方面公布有1.5萬人參加。該集會由親泛民主派的航空從業員發起，公民黨立法會議員譚文豪也到場聲援。

《ETtoday新聞雲》報導，此外，香港醫護界約1500名醫護人員26日下午亦發起抗議，在九龍油尖旺區的伊利沙伯醫院前靜坐，對「元朗暴力事件」強力譴責。許多醫護人員昨日身穿白色上衣、頭戴白色及黃色頭盔，舉著「醫護救人 保護市民」、「保護病人私隱 捍衛專業自主」等標語，並且高喊「醫護救人 一視同仁 」及「 醫護市民一起同行 」等口號，強烈譴責暴力，為無辜市民發聲。

「光復元朗」成新界史上最壯觀遊行

（中央社）在今日下午的遊行中，大批身著黑衣的示威者在警方反對下於元朗街頭「行街」。由於人數眾多，遊行路線短，加上人潮不斷湧入，創下新界史上紀錄。

光復元朗遊行由水邊村遊樂場，沿元朗大馬路前往發生暴力事件的元朗西鐵站，由於路線僅約1000公尺，大批人潮隨即擠滿附近街道。隊伍行進緩慢，形成黑衣人「佔領」青山公路元朗段和附近區域的景象，民眾高聲呼喊「警察可恥」。

數萬人黑衣遊行，和上週末部分遊行返家人士在西鐵站遭白衣暴徒追打的濺血場面，形成強烈對比。遊行人士在出發前一度叫囂，並包圍出發點附近的元朗警署，但雙方表現克制，示威起步後未見緊張升高。

一名在元朗餐廳工作的長者說：「從沒在元朗見過這種狀況。」另一方面，部分人士在遊行前即張貼告示，呼籲民眾遊行期間不要進入附近圍村。

「光復元朗」在申請未獲核准情況下，遊行隊伍未有指揮，聲勢浩大，創下新界少見的壯觀場面。

Photo Credit: 中央社 反送中光復元朗，香港民眾上街頭

香港嶺南大學校長鄭國漢到場：「保障嶺南師生安全」

《香港01》報導，遊行進行到下午3點半前後，香港嶺南大學校長鄭國漢偕副校長莫家豪及協理副校長劉智鵬現身元朗朗屏站。校長身後亦有大批身穿黑衣人士，並手持「驅逐何君堯」、「保護鄭國漢」等紙牌。市民見到鄭國漢，隨即高呼「鄭國漢、香港蔡元培」，並予以歡呼及掌聲。同時朗屏站內多次高呼「保護校長，光復嶺南，踢走何妖」、「保護校長，聲討何妖」。其間多名市民及立法會議員鄺俊宇均上前與鄭國漢握手。

鄭國漢向記者表示，今日下午1時許，有校友、教職員及學生向他遞交一份請願信，有關校內人物的言論，他會將信件轉交至校董會，並會就學生要求稍後進行特別會議。同時有學生向他表示他們會到場參與活動，並邀請他到場作觀察的角色，因此他決定應邀親身感受現場情況。約在下午4時，鄭國漢表示他完成視察，將會離開。

遊行民眾與警察發生衝突，警方施放催淚彈

《經濟日報》報導，元朗大批示威者在南邊圍村、西邊圍村外聚集，下午4時過後情況變得緊張，南邊圍村外部分人用力搖動並拆下鐵圍欄，有示威者戴上頭盔和手持自製盾牌。一批手持盾牌的警員戒備，警方曾經舉起黃旗警告。

下午約4時40分，大批防暴警察到南邊圍村增援，黑衫市民由南邊圍村奔跑退到康樂道附近。南邊圍村外有示威者包圍現場一輛車上有人的警車，示威者使用噴漆塗鴉及拆走警車配件，有示威者打爆玻璃。下午4時55分左右，防暴警察出動紅旗警告示威者停止衝擊。

《聯合報》報導，大批示威者下午5時位於元朗泰祥街爆發衝突，向防暴警察投擲硬物、玻璃瓶及懷疑是油漆彈的物品。警方一度出動胡椒噴霧，而在泰祥街附近的防暴警察則於下午5時11分左右，施放催淚彈。

當時有警察舉出黑旗，警告會施放催淚彈，要求停止衝擊警方。警方表示，現時元朗南邊圍一帶有人聚集及起哄，他們手持鐵枝、自製盾牌，甚至拆毀路邊的鐵欄。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像

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Photo Credit：Reuters/ 達志影像 香港元朗 光復元朗

整個下午不時發生警民衝突，截至晚間7點截稿為止，仍有許多示威民眾留在現場與警方繼續僵持。

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核稿編輯：楊之瑜