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華航公布13年來總統專機免稅菸：「查無資料」的找到了，但有兩筆數字「被修改」
我們想讓你知道的是
28日，華航再度發布說明稿，一次公布2006年以來，總統出訪飛機所銷售的免稅菸數量，26趟出訪行程，共銷售超過4萬條免稅菸。
國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務透過華航走私免稅菸品，華航於26日提供2014年以來，總統出訪專機免稅菸銷售數字，但有兩筆顯示「目前查無資料」。今（28）日，華航再度發布說明稿，一次公布2006年以來，總統出訪飛機所銷售的免稅菸數量，26趟出訪行程，共銷售超過4萬條免稅菸。
根據華航提供的資料顯示，從2006年9月群峰專案以來，26次總統出訪（含24次搭乘專機，2次正班客機），13年來總統乘坐的出訪飛機共銷售出4萬2231支免稅菸。其中以這次爆出私菸案的1萬9條最多，其次為上次2019年3月蔡英文出訪太平洋國家的「海洋民主之旅」，共銷售6856條免稅菸。
華航表示，有關專機免稅菸品銷售檢討，經多日來動員各應用系統及資料庫管理人員，針對公司內免稅品預訂及銷售相關系統進行資料復原及勾稽，先前顯示「系統查無資料」的2015年「佑誼專案」與「固平專案」二次專機的免稅菸品數字已經找到，並陸續成功回溯2013年前資料，將做為調查依據。
華航也表示，本公司董姓員工與黃姓員工為本次專機隨機工作人員，外傳其身分為總統府或國安局「貴婦」非屬事實。二位員工代購免稅品違規案，送專案人評會懲處；相關法律責任由司法單位調查。
根據財政部關務屬，一般旅客攜帶免稅捲菸入關上限是200支，若以一包菸20支，一條菸10包、共200支來看，一人只能攜帶1條免稅捲菸入關。而若在台灣入關時補繳稅，一人能攜帶的捲菸上限是5條。
而目前華航各類客機中，載客人數最高為波音747-400，最高可載375名乘客。若乘以每人攜帶捲煙上限5條，就是1875條。因此，華航提供的數字中，只要銷售總數超過1875條，機上又沒有具菸酒進口業許可執照者，就有很大機率是違法走私。
不過，比對華航26日提供的資訊，華航除了補上2015年「佑誼專案」與「固平專案」的兩筆資料，2013年8月「賀誼專案」與2013年3月「慶誼專案」免稅菸銷售數字也與26日所公布的不同。「賀誼專案」26日華航公布的免稅菸銷售數量是699條，28日更新的數字卻改為543條。而「慶誼專案」26日公布的數量是209條，28日卻增加為594條。截稿前仍未能聯繫到華航公關部說明數字更動的原因。
以下為華航提供的26趟總統出訪飛機資料，白底為華航26日提供的資訊，淺藍底色為最新資訊。
|時間
|總統
|出訪專案名稱
|免稅菸品數量
|專機承辦單位
副總經理
|專機負責人
|2019年7月
|蔡英文
|自由民主之旅
|1萬0009條
（預購9274條
機上購買735條）
|邱彰信
副總經理
|羅雅美
資深副總經理
|2019年3月
|海洋民主之旅
|25日公布資訊：6856條
26日更新資訊：6818條
|邱彰信
副總經理
|羅雅美
資深副總經理
|2018年8月
|同慶專案
|25日公布資訊：4492條
26日更新資訊：4783條
|邱彰信
副總經理
|羅雅美
資深副總經理
|2018年4月
|非洲友邦專機
|2474條
|邱彰信
副總經理
|何煖軒
董事長
（已離職）
|2017年10月
|南太平洋專案
|2242條
|劉世華
副總經理
|何煖軒
董事長
（已離職）
|2016年6月
|英翔專案
|342條
|劉世華
代副總經理
|黃純俊
資深副總經理
（已退休）
|2016年3月
|馬英九
|久安專案
|3677條
|劉世華
副總經理
（業務代理）
現為名古屋分公司總經理
|楊辰
資深副總經理
（已退休）
|
2015年11月
|固平專案
|26日公布訊息：目前查無資料
28日更新資訊：886條
|楊子葆
副總經理
（已離職）
|楊辰
資深副總經理
（已退休）
|2015年7月
|久揚專案
|2973條
|楊子葆
副總經理
（已離職）
|林鵬良
總經理
（已離職）
|2015年3月
|佑誼專案
|26日公布訊息：目前查無資料
28日更新資訊：10條
|楊子葆
副總經理
（已離職）
|林鵬良
總經理
（已離職）
|2014年7月
|興誼專案
|1768條
|楊子葆
副總經理
（已離職）
|林鵬良
總經理
（已離職）
|2014年1月
|聖宏專案
|288條
|劉世華
副總經理
（業務代理）
|楊辰
資深副總經理
（已退休）
|2013年8月
|賀誼專案
|
26日公布數字：699條
|
劉世華
|楊辰
資深副總經理
（已退休）
|2013年3月
|慶誼專案
|
26日公布數字：209條
|張永青
副總經理
（已退休）
|楊辰
資深副總經理
（已退休）
|2012年8月
|敦誼專案
|16條
|張永青
副總經理
（已退休）
|註
|2012年4月
|仁誼專案
|527條
|林竹
副總經理
(已退休)
|楊辰
資深副總經理
（已退休）
|2010年3月
|太誼專案
|22條
|林竹
副總經理
(已退休)
|石炳煌
資深副總經理
(已退休)
|2010年1月
|久博專案
|1683條
|林竹
副總經理
(已退休)
|石炳煌
資深副總經理
(已退休)
|2009年5月
|久睦專案
|331條
|林竹
副總經理
(已退休)
|石炳煌
資深副總經理
(已退休)
|2009年8月
|敦睦專案
|74條
|林竹
副總經理
(已退休)
|註
|2008年1月
|陳水扁
|蓮太專案
|74條
|陳韻雯
副總經理
(已離職)
|石炳煌
資深副總經理
(已退休)
|2008年1月
|隆誼專案
|719條
|陳韻雯
副總經理
(已離職)
|石炳煌
資深副總經理
(已退休)
|2007年10月
|第二屆群峰專案
|361條
|陳韻雯
副總經理
(已離職)
|石炳煌
資深副總經理
(已退休)
|2007年8月
|宏誼專案
|481條
|陳韻雯
副總經理
(已離職)
|石炳煌
資深副總經理
(已退休)
|2007年1月
|嘉欣專案
|417條
|陳韻雯
副總經理
(已離職)
|石炳煌
資深副總經理
(已退休)
|2006年9月
|群峰專案
|119條
|陳韻雯
副總經理
(已離職)
|石炳煌
資深副總經理
(已退休)
註：敦誼、敦睦專案非專機型態，係正班客機，無專案主管隨機，銷售量為所有旅客統計資料。
核稿編輯：楊之瑜