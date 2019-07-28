華航公布13年來總統專機免稅菸：「查無資料」的找到了，但有兩筆數字「被修改」

國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務透過華航走私免稅菸品，華航於26日提供2014年以來，總統出訪專機免稅菸銷售數字，但有兩筆顯示「目前查無資料」。今（28）日，華航再度發布說明稿，一次公布2006年以來，總統出訪飛機所銷售的免稅菸數量，26趟出訪行程，共銷售超過4萬條免稅菸。

根據華航提供的資料顯示，從2006年9月群峰專案以來，26次總統出訪（含24次搭乘專機，2次正班客機），13年來總統乘坐的出訪飛機共銷售出4萬2231支免稅菸。其中以這次爆出私菸案的1萬9條最多，其次為上次2019年3月蔡英文出訪太平洋國家的「海洋民主之旅」，共銷售6856條免稅菸。

華航表示，有關專機免稅菸品銷售檢討，經多日來動員各應用系統及資料庫管理人員，針對公司內免稅品預訂及銷售相關系統進行資料復原及勾稽，先前顯示「系統查無資料」的2015年「佑誼專案」與「固平專案」二次專機的免稅菸品數字已經找到，並陸續成功回溯2013年前資料，將做為調查依據。

華航也表示，本公司董姓員工與黃姓員工為本次專機隨機工作人員，外傳其身分為總統府或國安局「貴婦」非屬事實。二位員工代購免稅品違規案，送專案人評會懲處；相關法律責任由司法單位調查。

根據財政部關務屬，一般旅客攜帶免稅捲菸入關上限是200支，若以一包菸20支，一條菸10包、共200支來看，一人只能攜帶1條免稅捲菸入關。而若在台灣入關時補繳稅，一人能攜帶的捲菸上限是5條。 而目前華航各類客機中，載客人數最高為波音747-400，最高可載375名乘客。若乘以每人攜帶捲煙上限5條，就是1875條。因此，華航提供的數字中，只要銷售總數超過1875條，機上又沒有具菸酒進口業許可執照者，就有很大機率是違法走私。

不過，比對華航26日提供的資訊，華航除了補上2015年「佑誼專案」與「固平專案」的兩筆資料，2013年8月「賀誼專案」與2013年3月「慶誼專案」免稅菸銷售數字也與26日所公布的不同。「賀誼專案」26日華航公布的免稅菸銷售數量是699條，28日更新的數字卻改為543條。而「慶誼專案」26日公布的數量是209條，28日卻增加為594條。截稿前仍未能聯繫到華航公關部說明數字更動的原因。

以下為華航提供的26趟總統出訪飛機資料，白底為華航26日提供的資訊，淺藍底色為最新資訊。

時間 總統 出訪專案名稱 免稅菸品數量 專機承辦單位

副總經理 專機負責人 2019年7月 蔡英文 自由民主之旅 1萬0009條

（預購9274條

機上購買735條） 邱彰信

副總經理 羅雅美

資深副總經理 2019年3月 海洋民主之旅 25日公布資訊：6856條

26日更新資訊：6818條 邱彰信

副總經理 羅雅美

資深副總經理 2018年8月 同慶專案 25日公布資訊：4492條

26日更新資訊：4783條 邱彰信

副總經理 羅雅美

資深副總經理 2018年4月 非洲友邦專機 2474條 邱彰信

副總經理 何煖軒

董事長

（已離職） 2017年10月 南太平洋專案 2242條 劉世華

副總經理 何煖軒

董事長

（已離職） 2016年6月 英翔專案 342條 劉世華

代副總經理 黃純俊

資深副總經理

（已退休） 2016年3月 馬英九 久安專案 3677條 劉世華

副總經理

（業務代理）

現為名古屋分公司總經理 楊辰

資深副總經理

（已退休） 2015年11月 固平專案 26日公布訊息：目前查無資料

28日更新資訊：886條 楊子葆

副總經理

（已離職） 楊辰

資深副總經理

（已退休） 2015年7月 久揚專案 2973條 楊子葆

副總經理

（已離職） 林鵬良

總經理

（已離職） 2015年3月 佑誼專案 26日公布訊息：目前查無資料

28日更新資訊：10條 楊子葆

副總經理

（已離職） 林鵬良

總經理

（已離職） 2014年7月 興誼專案 1768條 楊子葆

副總經理

（已離職） 林鵬良

總經理

（已離職） 2014年1月 聖宏專案 288條 劉世華

副總經理

（業務代理） 楊辰

資深副總經理

（已退休） 2013年8月 賀誼專案 26日公布數字：699條

28日更新資訊：543條 劉世華

副總經理

（業務代理） 楊辰

資深副總經理

（已退休） 2013年3月 慶誼專案 26日公布數字：209條

28日更新資訊：594條 張永青

副總經理

（已退休） 楊辰

資深副總經理

（已退休） 2012年8月 敦誼專案 16條 張永青

副總經理

（已退休） 註 2012年4月 仁誼專案 527條 林竹

副總經理

(已退休) 楊辰

資深副總經理

（已退休） 2010年3月 太誼專案 22條 林竹

副總經理

(已退休) 石炳煌

資深副總經理

(已退休) 2010年1月 久博專案 1683條 林竹

副總經理

(已退休) 石炳煌

資深副總經理

(已退休) 2009年5月 久睦專案 331條 林竹

副總經理

(已退休) 石炳煌

資深副總經理

(已退休) 2009年8月 敦睦專案 74條 林竹

副總經理

(已退休) 註 2008年1月 陳水扁 蓮太專案 74條 陳韻雯

副總經理

(已離職) 石炳煌

資深副總經理

(已退休) 2008年1月 隆誼專案 719條 陳韻雯

副總經理

(已離職) 石炳煌

資深副總經理

(已退休) 2007年10月 第二屆群峰專案 361條 陳韻雯

副總經理

(已離職) 石炳煌

資深副總經理

(已退休) 2007年8月 宏誼專案 481條 陳韻雯

副總經理

(已離職) 石炳煌

資深副總經理

(已退休) 2007年1月 嘉欣專案 417條 陳韻雯

副總經理

(已離職) 石炳煌

資深副總經理

(已退休) 2006年9月 群峰專案 119條 陳韻雯

副總經理

(已離職) 石炳煌

資深副總經理

(已退休)

註：敦誼、敦睦專案非專機型態，係正班客機，無專案主管隨機，銷售量為所有旅客統計資料。

核稿編輯：楊之瑜