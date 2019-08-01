專訪《邊緣人格》作者李訓維：找出加害者的問題，社會才有被治癒的一天

文：犁客

「邊緣人格比較辛苦啊，他可能覺得自己一直被汙名化，但從醫療體系可能又得不到什麼幫助」李訓維想了想，「很多邊緣人格的人會選擇當心理師。」

身為心理諮商師，李訓維這麼說並不是自我解嘲。

中學時期，李訓維就想唸心理相關科系，「我有點過動症的特質，中學的時候兩大過兩小過犯滿，沒什麼朋友，只差沒被退學。」李訓維說，「我常會想我到底是怎麼回事啊？這情況應該和我的某種心理特質有關吧？但我那時完全沒有idea，只是覺得好悲慘，人為什麼要活著啊？」

李訓維先嘗試自己找答案，「國中的時候因此讀了很多書，像馬克思之類的，那時當然完全看不懂，不過他講平等啊自由啊那些概念很吸引我，我很想從閱讀當中去找到自己存在的價值、讓自己溶入社會，讓自己活得好一點。」

想要了解「人是怎麼回事」，心理相關科系於是成了最合理的選擇；李訓維選了第三類組，考上大學，還是覺得有什麼不大對勁。「學院的訓練當然解答了我一部分的困惑，但不是全部。心理學用很多理論去解釋那些症狀，但對我來說，那些解釋很平面，很，嗯，紙上談兵。」李訓維說，「用這樣的東西去判斷一個人，但我認為這樣沒有生命厚度，不是每個人都這樣的。」

進了研究所，李訓維越來越覺得學院裡有其侷限，盤算著要去當社工。「課堂上的東西太慢，不夠靠近現實狀況」李訓維解釋，「那時我們會去接個案當練習，用課堂教的理論技術去幫助他，但常見的是找大學部的學弟妹當個案，我們都稱為『專業個案』，因為他們都知道該怎麼回答呀，然後你就會覺得課本上講的都是對的。我考心理師之前去當了半年社工，就知道其實不是這麼回事。」

其實不是這麼回事

「邊緣人格」就是李訓維覺得「其實不是這麼回事」的其中一件事。

「做邊緣人格研究的少，但這麼一來相關資料就比較少，錯誤比較多。這樣的狀況用在實務面，就會讓邊緣人格者覺得自己只是被貼了標籤、被汙名化，但被標示出這個『人格』對他們而言並沒有任何幫助，他們還是過得很辛苦。」李訓維說明，「唸書時我就對書裡講的邊緣人格狀況感到困惑，覺得書裡只講了一小塊，不是他們真正的樣子。你學到了某些技術，實習時循那個模式進行很有用，所以你以為可以幫助他們，但實際工作時就發現並不完全符合。」

有些人被診斷出邊緣人格之後，沒接受妥善的處理，就診、吃藥、返家、惡化後再度就診或入院，反覆三、四年都沒有改善，就會開始怨怪醫生，認為自己沒有被好好對待，療程毫無效果。

李訓維自認有點反骨，既然覺得書上講的不夠完整，不如自己分享經驗。「我對業內同行做分享，一開始是兩個小時的講座，後來變成六個小時，然後變成兩天，再拉長到四天。」

原初兩小時的分享，變成每半年一次的心理諮商師實務課程，李訓維記錄整理內容，分成四個部分，「辨識出邊緣人格的特徵，理解這種人格形成的原因，親友陪伴邊緣人格者的原則，以及專業人士可以提供怎樣的協助。」李訓維說，「其實最後這章是寫給專業人士看的，畢竟學校裡這方面的東西講的不夠；如果連專業人士都不知道什麼是合適的處理方式，要怎麼好好幫助前來求助的人？」

《邊緣人格》一書，也依著這個架構成型。

從根本解決問題，才能讓問題不再出現

「有人讀了書之後，發現那就是自己與家人或另一半相處痛苦的癥結，進一步尋求諮商。」李訓維說，「本人意識到自己需要幫助，可以縮短原本剛開始諮商時需要的三到四個月時間。」

《邊緣人格》協助讀者辨識出邊緣人格可能出現的情緒反應、互動方式；這類人格者會有控制他者的傾向、情緒勒索的作為──李訓維說邊緣人格者會想成為心理師的原因，就在於他們一方面想要理解自己的狀況，一方面想藉了解心理反應而掌控自己與他者的關係。

「這幾年關於情緒勒索的書會對大家有些幫助：認出情緒勒索、並且知道如何在關係中保護自己。」李訓維解釋，「但是加害者也是有問題的，他們可能也需要被幫助。」

處在一段關係中的兩方，假如甲方情緒波動巨大混亂，但乙方沒有意識到這是甲方正在經歷的苦難、需要幫助的訊號，只認為甲方在責怪、欺騙，或情緒勒索，那麼關係就沒法子修復。「情緒勒索是沒有自信、沒安全感的人才會用的方式；」李訓維說，「意識到甲方是痛苦的、需要協助的，事情才會朝好的方向走。」

從根本解決問題，才能讓問題不再出現。「我認為最重要的是家庭教育。夫妻當中如果有一方是邊緣人格，那就是個不穩定的家長，可能讓孩子的生活環境不穩定，可能讓家裡的感情狀況不穩定。」李訓維說，「夫妻中必須要有一方可以跳出來hold住，才能把這個不穩定的狀況結束，不繼續影響孩子。如果只是知道怎麼自我防衛，那個家庭文化還是在，就還是會製造出一樣的人。」

也就是說，《邊緣人格》的目標除了讓受害者知道如何保護自己之外，還要進一步改變加害者。「我很care人性，因為自己過去的狀況，總是在想什麼可以讓一個人幸福。心理諮商本來都在協助被害者、讓被害者好過一點，但加害者仍在繼續傷害別人」李訓維表示，「找出加害者的問題、想辦法幫助，社會，才有被治癒的一天。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰