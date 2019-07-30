《勁爆女子監獄》：「資本主義」成為輾壓女犯人的最大刑具

（以下有劇透，請斟酌閱讀）

《勁爆女子監獄》（Orange Is the New Black）於2013年7月在Netflix首播。本劇由Piper Kerman的同名監獄回憶錄改編而來。最後一季（第七季）完結篇於今年7月26日播出後，全劇寫下句點。

《勁爆女子監獄》顧名思義，講的是女受刑人的監獄故事。影集根據原著，一樣以Piper Kerman（即劇中主角Piper Chapman）為重心，由她來主導影集的走向。而透過Piper Kerman的視角，也讓不了解美國女子監獄狀況的觀眾，可以深入許多情境。

《勁爆女子監獄》最大的成就在於它並非傳統的監獄劇，劇中從女犯人的心理狀態、待遇、處境，到美國監獄制度的各種弊病，以至於性別、種族、人權等議題，探討了諸多人性的醜惡。

Photo Credit:《勁爆女子監獄》 Netflix

如果要細談七季的劇情，會顯得過於龐大。因此如果要抓全劇的重心，得從影集想傳達的精神談起。

本劇的重心，在於全人類必須共同面對的一個課題：「權力」。監獄是一個由獄警管理犯人的權力機制。而監獄之上則是美國聯邦政府，聯邦政府之上則是資本主義社會。而監獄密不透風的環境，與整個美國資本主義息息相關。

影集一開始描述的，是主角與各個配角的遭遇和相處過程。隨後，影集帶到僵化的管理制度跟獄警的殘暴，接著提及獄警低微的社會地位與收入，並反應了他們雖然不喜歡這份工作，但在經濟壓力下只能乖乖整天跟犯人待在同一空間。

而監獄的存續遇到了政府預算不足的問題，於是發包給民間公司管理。而民間公司為了追求獲利，用對待奴隸的方式減少犯人的福利與生活品質，最後導致第五季一整季在處理的「監獄暴動」。暴動後，犯人不但沒得到正義，而且在第七季時，公司開始減少預算，並壓榨女犯人，使得她們陷入更大的危機。資本主義是最後的大頭目，它成了輾壓女犯人的最大刑具。

Photo Credit:《勁爆女子監獄》 Netflix

在這整個循環當中，觀眾可以從主角的位階與視角，對比其他女犯人的境況，並點出美國資本主義社會下的慘狀與人權問題。而當女主角在第六季結束出獄時，故事似乎應該結束，但更大的危機才剛剛開始。

Piper Chapman的社會背景是女犯人的最高頂點。她是年輕貌美的上層階級家庭白人女性，佔盡劇中所有女犯人該有的好處，而且幾乎不食人間煙火，無法吃苦。但是當這樣的天之嬌女有了前科，她還是遭受不少慘劇。從被愛人背叛、出賣，到身上被烙印，以至到第七季出獄後，找工作四處碰壁，並飽受假釋期的不自由之苦，然後才能體會她的牢友入獄前的種種苦處。

另外，Piper Chapman也發現她根本擺脫不了社會跟體制的壓迫與歧視。如果連一個原本屬於美國社會最高位階的人，只要有了污點都難以回歸社會（當然後來還是靠著父親的幫助，才能有工作繳假釋金跟生活），其他階級與族群的處境可想而知。

劇中的Piper Chapman光是因為想請假看女友就被解雇，然後去父親公司上班又只能做茶水小妹的工作。因為壓力大，跟哥哥抽大麻喝酒，違反了保釋規定。而善良的保釋官沒有把她關回監獄，只怒罵：「有的假釋人要兼三份工作才養得起小孩跟重回社會，結果你這樣就要叫苦？」相對的，另一個假釋的牢友因為想保護13歲的女兒，把她從販毒的男友身邊帶回家，因而發飆砸車，結果被送回監獄。簡直天壤之別。

Photo Credit:《勁爆女子監獄》 Netflix

每一位女受刑人都有悲慘的故事，除了極少數天生殘暴的殺人魔，其他人幾乎都是因為各種歧視或意外而入獄。黑人的遭遇最慘，同樣的罪被判更重。有精神病的黑人，因為發病不小心害死小孩沒得到應有審判，最後被判重刑；許多人被男人欺騙利用，開始販毒、組織犯罪、走私、賣假貨而被關；學歷最高的女黑人被獄警活活打死；從小到大被各種男人被強暴毒打的白人女性，到獄中被獄警以「戀愛」為名強暴，還以為都是自己的錯。劇中反映了美國的體制失靈，人在一個意外或環境的失誤下，就會淪落到非人的狀態。

另一方面，作為體制面執行者的獄警本來都是社會底層，他們貪圖販賣福利品的金錢，逼犯人夾帶，或利用權勢逼犯人口交（因為全是在社會中找不到配偶的魯蛇），而自以為是好人的前男性典獄長，雖然想做好事，也設法處理監獄的種種非人道問題，但遭承包的民間公司解雇，憤而強暴另一位女典獄長。而他在跟性慾過人的女典獄長因扭曲關係成為夫妻後，正想要重新做人，當義工救贖這些女犯人，卻被前任女獄警指控性騷擾並濫用權勢，落得身敗名裂。

男典獄長正是反映體制的鏡子。他是德高望重的白人男性，因為不配合民間公司縮減預算的方針和監獄暴動事件而被開除。而他被指控的「性騷擾」，僅起於言語追求女獄警，邀對方看自己的樂團表演（因為團名具性暗示，讓女獄警不舒服）。後來因為女獄警工作表現太爛，只好開除她，結果被說成性騷擾。

男典獄長所做之事，跟其他男獄警脅迫強暴、毒打女犯人的行為無法相比，卻也成了一個失敗者。從他的案例可反應，部分美國人在監獄內外，都過著只要稍有疏失，就會讓自己人生毀掉的狀態。即使劇中每一個人最後都想改變自己、想做好事，但都沒有重新來過的機會。

整個故事看起來有點慘，但偏重女性視角的敘事方式，讓全劇有一半以上的時間都在處理女犯人的情感關係，還有發生傷害後的療癒問題，對話可說多到有如家庭肥皂劇，故沖淡了全劇的悲劇感。

Photo Credit:《勁爆女子監獄》 Netflix

第七季開始處理美國政府不把偷渡者當人看，以及交給民間機構監禁管理的眾多問題。而民間機構還可藉此賺取高額補助，並用各種方式讓原本該獲得公民權或綠卡的偷渡客（有的自小在美國長大，只是母親沒讀書而沒報戶口），被遣返回國。其中引發出來的種族歧視問題，也占了不少篇幅。

《勁爆女子監獄》可說視野相當宏觀，點出了美國社會隱藏的許多問題，而這些問題至今無解。劇中的女犯人在悲慘的遭遇下仍奮力地追求幸福，卻無法如願，還被整個社會歧視。這也是全世界人性與悲劇的縮影。

本劇其實沒得什麼大獎，主要是因為戲劇的節奏與衝突感太過寫實，缺乏很多高潮點跟戲劇感。但也因此，本劇顯得更為真實，是所有想了解更生人處境的觀眾，一個觀影的好選擇。

延伸閱讀

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航