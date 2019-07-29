靠「三大秘訣」稱霸17年　蘇菲雅婚紗社讓阿嬤也感動落淚

Photo credit:蘇菲雅婚紗社 蘇菲雅婚紗社總經理邱純玉

「從早上起床化妝一路拍到晚上，專業攝影師跟新秘的細心照料，原本以為拍婚紗很辛苦，但一天下來完全不累更留下難忘回憶……」消費者最直接的評論，證明蘇菲雅婚紗社網路4.8分評價其來有自，甚至高達7成客戶來自親友極力推薦。

蘇菲雅婚紗社總經理邱純玉，在時尚幸福產業長達36年，在業界有「婚紗女王」的稱號。「時代在變，年輕消費者口味也在變」，邱純玉分享蘇菲雅婚紗社成立17周年的經營心得，靠「三大秘訣」讓所有新人笑著留下一輩子幸福的回憶。

千件婚紗定期汰舊換新，DIY打造2萬坪夢幻片場

擁有高達7成的口碑客戶，邱純玉認為蘇菲雅婚紗社能執業17年的關鍵在於「婚紗、攝影、服務」。目前蘇菲雅旗下高達上千件婚紗，而且每年兩次汰舊換新。甚至針對「棉花糖」新娘，累計300件以上大尺碼婚紗。除了自家蘇菲雅，旗下高端婚紗手工訂製品牌D-S Wedding更引進國際設計師品牌，涵蓋Jason Wu、Vera Wang、The Atelier、Roissy Bridal等一線知名大牌。

此外，蘇菲雅董事長是攝影師出身，對婚紗照的角度、光線更是講究。蘇菲雅打造多個視覺震撼的夢幻片場，光是淡水莊園、大屯莊園兩個場地占地達2萬多坪。至於市區挑高7.2米的雙層樓片場，20多個風格場景從電工、木工、油漆、造景，全部由團隊一手打造。每一項婚紗產業的必備條件，蘇菲雅幾乎都在業界樹立了高規格門檻。

Photo credit:蘇菲雅婚紗社 蘇菲雅自家擁有2萬多坪婚攝片場，各種場景滿足新人需求。

樹立高規門檻，培訓投資不手軟

「我們的管理團隊成員每一位在公司年資都超過15年。」邱純玉解釋，產業有許多「創舉」是蘇菲雅引領的。包含來店消費的5日鑑賞期、消費者看片當下不滿意可免費重拍，甚至從挑婚紗到拿相本，每項服務搭配專業顧問，還有流程企劃書提供客戶確認。目前蘇菲雅已有7成客戶，全是老客戶口碑推薦而來。

而在競爭激烈的婚紗產業，如何維持服務與專業的頂峰？邱純玉的做法在婚紗產業獨樹一格。每個月一天閉館，專注在員工教育訓練，經常邀請外部講師，讓員工持續累積專業。身為領導者也沒停下腳步，邱純玉去年才剛拿到臺灣師範大學國際時尚EMBA學位，由內而外塑造「學習型企業文化」，不停吸收市場新潮流。

打造有溫度的婚紗社，七旬老奶奶因感動落淚

從學生時期打工便開始接觸婚紗的邱純玉，對於婚紗業的熱愛讓她一心想打造「有溫度的時尚幸福婚紗攝影公司」。回憶過往印象深刻的客人，一位年齡七旬的老奶奶，有天在蘇菲雅門外翻著相本觀望。邱純玉當下看到便走出去和老奶奶聊天，才知道老奶奶因為年輕時結婚沒穿過婚紗，老伴又過世了，因此想自己穿婚紗拍照圓夢，卻被其他同業拒絕好幾次。

一心想為老奶奶彌補遺憾，公司攝影師卯足全力為老奶奶留下一張又一張的「資深」婚紗照。「老奶奶在看到照片時，眼眶含淚不斷感謝我們，這也再次提醒我當初想打造『有溫度婚紗社』的初衷。」邱純玉邊回憶著。

Photo credit:蘇菲雅婚紗社 香港客戶來台拍攝爸媽結婚50週年紀念照，蘇菲雅貼心獻上蛋糕慶賀。

最後問到蘇菲雅婚紗社在20歲會呈現什麼樣貌？邱純玉仍一致回答「要有溫度」，只是這溫度從婚紗延伸到孕婦照、寶寶照、及全家福照，希望幸福延續到整個家庭。「每次看到顧客因為每張照片都滿意到無法取捨時，那就是我們最大的成就感了！」