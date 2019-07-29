「30年選舉實驗結束了。」俄羅斯30名候選人資格被取消，異議領袖疑獄中遭下毒

俄羅斯首都莫斯科27日有數千人走上街頭，抗議當局禁止反對派人士參與市議會選舉，遭警方粗暴對待，有上千人遭逮捕，這是俄羅斯自2012年以來，最大規模的抗議活動。而號召這場示威活動、俄羅斯著名的異議領袖納瓦尼（Alexei Navalny）日前也遭逮捕，並在服刑期間出現嚴重過敏反應，外傳他可能是遭下毒。

（中央社）在當局阻止反對陣營候選人角逐市議會選舉後，約3500人27日在莫斯科走上街頭，要求舉行公正地方選舉，警方粗暴逮捕超過1000名抗議群眾。

根據官方數字，約3500人參與27日未獲批准的街頭抗議。在現場的法新社記者回報，警方揮舞棍棒對付抗議群眾，許多人遭警方粗暴逮捕。

俄羅斯媒體引述莫斯科警方表示，總共有1074人在首都市中心未獲核准示威抗議期間，因各種不同犯行被捕。

根據獨立監督團體OVD Info於28日公布的最新統計數字，約有1373人遭到逮捕。根據英國《衛報》，27日的遊行是2012年以來，最大規模的抗議活動，2012年俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）第三度就職前夕，莫斯科博洛特納亞廣場爆發嚴重的警民衝突，警方展開鎮壓行動，一些抗議者遭判長期徒刑。

逾2萬民眾上街爭取公平選舉

首都莫斯科於一週前出現近年來最大規模示威抗議，當時約2萬2000人上街遊行，要求官方扭轉裁定，容許反對運動人士角逐9月8日市議會選舉。

7月14日，抗議者集結在俄羅斯共產主義革命家列寧的浮雕前，抗議俄羅斯政府不當干涉市議會選舉。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

其後調查人員已突襲多位競選資格遭取消的候選人住家和總部。號召27日的最新示威抗議、高分貝批評克里姆林宮的著名異議人士納瓦尼（Alexei Navalny），也被判處關押30天 。

俄羅斯著名異議分子納瓦尼於7月20日的抗議活動現場發表演說。｜Photo Credit: AP/達志影像

在生活水準低落以及總統普亭施政滿意度下滑的背景下，於27日示威抗議登場前數小時，其他主要反對陣營領袖和可能參選人遭到逮捕。

獨立監督團體OVD Info表示，被捕的示威抗議者蒙受不同傷勢，包括鼻子和頭部骨折等。

法新社記者表示，多批抗議群眾於傍晚時分，試圖封鎖莫斯科市中心多條街道，但當局迅速部署大批警力，驅散抗議民眾。

莫斯科市中心維安嚴密，警方封鎖抗議民眾打算集結的市政廳外頭區域，迫使他們轉進至周邊巷道。抗議群眾朝封鎖現場的警察高喊「沒有普亭的俄羅斯」、「普亭下台」、「這是我們的城市」、「可恥」、「我們要自由選舉」等口號。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）形容未獲核准示威抗議是「安全威脅」，並稱「將會根據相關法令，確保維護秩序」。

多位候選人遭「DQ」，引發俄羅斯民眾怒火

《BBC》報導，莫斯科地方選舉通常不怎麼受到矚目，不過今年，不少獨立參選的政治人物遭取消參選資格（disqualified, DQ），引爆市民的怒火。

俄羅斯當局要求每位候選人取得5000名連署，據稱這樣的連署得來不易，因為政府會蒐集這些簽名來追蹤反對派的勢力，儘管許多候選人設法達到了連署門檻，但選舉委員會裁定一些簽名不合格，說簽名不清楚，或是提供的地址不完整，並禁止候選人參選，報導指出，約有30名左右的政治人物被取消資格。

《德國之聲》報導，地方選舉是俄羅斯反對派參與政治的一種機會，因為自從普亭20年前首次就職以來，反對黨在俄羅斯政治中一直處於邊緣地位。報導指出，親政府的候選人在莫斯科的受歡迎程度，低於俄羅斯其他地區，不過獨立黨派表示，與親政府的候選人相比，他們在競選公職時面臨許多官僚障礙。

被取消資格的反對派領導人古德科夫（Dmitry Gudkov）表示，俄羅斯的未來正受到威脅。「如果我們現在失敗，選舉將不再作為一種政治工具存在」，「我們所談論的是今天參加俄羅斯政治是否合法，我們談論的是我們將要居住的國家。」

「這是俄羅斯30年選舉實驗的結束。」俄羅斯資深自由派政治家亞夫林斯基（Grigory Yavlinsky）告訴《衛報》，他曾與普亭共同角逐2000年總統大選，他表示，「每年的選舉越來越不真實，但這次是真的結束。」他說目前還不清楚抗議活動未來將會走向何方。

在27日的抗議活動之前，數名反對派政治人物住所都遭到俄羅斯警方突襲，包括古德科夫和另一名爭取獨立參選的日丹諾夫（Ivan Zhdanov）。古德科夫的父親表示，約10人搜查他兒子的住所，意圖帶他去偵訊。

而在周六（27日）的抗議活動前幾個小時，古德科夫、日丹諾夫、異議領袖納瓦尼（Alexei Navalny）和他的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）都被警方帶走。

異議領袖獄中嚴重過敏，疑似遭下毒

（中央社）俄羅斯知名異議領袖納瓦尼（Alexei Navalny）昨（28）日因嚴重過敏反應送醫治療，但有醫師表示，納瓦尼有可能遭人用某種不明化學物質下毒。

現年43歲的納瓦尼因號召民眾參加27日的抗議行動、違反嚴峻的示威法令，被判行政拘留30天，並在服刑期間出現嚴重過敏反應，送醫診治。莫斯科警方27日以非法示威為由，拘留1000多名示威者。

納瓦尼的發言人亞爾米許表示，納瓦尼出現「臉部嚴重腫脹、皮膚泛紅」等嚴重過敏症狀。

莫斯科院方告訴國際傳真社（Interfax News Agency），經醫師診斷，納瓦尼有蕁麻疹且情況已逐漸好轉。

然而，過去治療過納瓦尼的醫師瓦西里耶（Anastasia Vasilyeva）今天在與他短暫交談，並透過門縫查看他狀況後表示，她「不排除納瓦尼有中毒的可能」。

瓦西里耶在臉書寫道：「我們不能排除在『第三方』協助下，藉由不明化學物質下毒傷害（納瓦尼）的皮膚和黏膜。」

瓦西里耶說，納瓦尼的上半身起疹子、皮膚受損、眼睛有分泌物，因此要求當局從他的被單、皮膚和頭髮採樣，檢測是否含有化學物質。

她表示，她仔細檢查納瓦尼的要求未獲批准，光是這點就很可疑。

路透社記者無法與納瓦尼接受治療的醫院取得聯繫置評。

此外，納瓦尼的律師米哈伊洛娃（Olga Mikhailova）今晚在臉書寫道，醫師並不曉得納瓦尼問題出在哪裡。但米哈伊洛娃認為，鑒於納瓦尼過去從沒有過敏反應，這次出現這類反應實在很蹊蹺。

俄羅斯總統普亭於2000年首次擔任總統後，立即著手凝聚寡頭政權的力量，對俄羅斯政治體制和媒體產生了巨大影響，許多活動異議分子都面臨指控或入獄。

Photo Credit: Reuters/達志影像

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核稿編輯：楊之瑜



