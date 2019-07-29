世界第二大經濟體還賴在「開發中」陣營，美嗆取消中國WTO「開發中國家」地位

中美貿易談判即將於30日在上海登場，不過美國總統川普26日率先開炮，向世界貿易組織（WTO）施壓，要求取消中國在內多個國家的「發展中國家」地位，以改掉這些實際上已經相對富有的國家利用該定位「佔便宜」的陋習，中共黨媒《人民日報》則發文痛批美國「霸道蠻橫」，強調「誰是世貿組織的發展中成員」一事，不應該用美國利益來界定。

（中央社）美國總統川普日前揚言，將取消承認中國與其他相對富有國家在世界貿易組織（WTO）中的「開發中國家」地位；不過，學者認為，這項主張將面臨許多技術性問題，威力不如想像大。

川普透過聲明指出，部分在世界上最有錢的國家，藉由聲稱自己為開發中國家，來避免WTO規定並獲得特殊待遇，在90天內，若未見到改革WTO規定有「實質進展」，華府將不再視「宣稱自己為開發中國家，且按世貿組織規定和協商不當地尋求彈性獲益的組織成員」為開發中國家。

聲明也指出，世界最富裕的10大經濟體中，就有7個宣稱是「開發中」地位，包括汶萊、香港、科威特、澳門、卡達、新加坡、阿拉伯聯合大公國，而中國、墨西哥、南韓和土耳其都已是G20成員，卻還列在WTO的「開發中國家」一欄。

川普上任後，多次對WTO目前運作方式表達不滿，並要求改革，這次在聲明中也提及，透過已開發國家與開發中國家這種過時二分法，WTO使若干世貿組織成員「獲得不公平的優勢」。

「開發中國家」有哪些特殊待遇？

根據WTO規定，開發中國家可享有特殊與差別待遇（Special and Differential treatment），在各項產品關稅降稅速度及幅度上都低於已開發國家，也不須跟進已開發國家所提出的貿易優惠等。

中經院WTO及RTA中心副執行長李淳說明，特殊與差別待遇主要是來自談判時，開發中國家可提出較少承諾，也可拉長實施開放的緩衝期，以前幾年通過的貿易便捷化協定為例，落實期限就分為12、24、36個月不等，低度開發國家則沒有時間限制。

美中之間龐大的貿易逆差引發貿易戰，中國以開發中國家取得的彈性空間優於名列已開發國家的美國，川普認為中國做為一個有錢且快速成長的國家，並未如美國一般盡到應盡義務。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，美中貿易談判並不順利，至今尚無明顯重啟談判動作，中國也未依承諾採購美國產品；而川普也認為某些新興國家運用開發中國家地位取得優惠，這些可能都是川普認為中國未盡的承諾與義務。

中國轉為「已開發國家」，可能性有多大？

李淳指出，WTO目前對於「已開發國家」及「開發中國家」是採自我宣稱，美國今年初就提案，認為WTO應就其訂定明確定義，例如若滿足被世界銀行列為高收入經濟體、是經濟合作暨發展組織（OECD）成員之一、是G20國家範疇、占全球貿易0.5%份額以上等其中一項條件，就不能自稱為開發中國家。

李淳表示，以WTO現階段規定來看，川普這次聲明較屬口號性質，且詳細的後續實行方法也尚未知，還有很大的討論空間，威力可能不如想像中大。此外，李淳指出，川普並未表態是否溯及既往，若只針對未來談判協定，相對較單純，且目前進行談判較少，其實影響不大；但若要溯及既往，就會牽涉到所有談判參與方的意願，會有許多技術性問題要解決，需要花費大量時間。

李淳表示，近年許多談判是在日內瓦進行，雖然參與者為WTO成員，但僅有共識成員進行談判、訂約，較不受WTO限制、也不能算是WTO協定，在這樣的情況下，美國這次對WTO的要求，其實對各國之間的談判，並不會造成太大影響。

孫明德則認為，從宣稱為「開發中國家」改為「已開發國家」，其實只是名義上的轉變，實際上影響仍要視須盡義務項目而定，以中國目前狀況來看，預期對其經濟衝擊不大。

《信傳媒》報導，美國一直在與日本和歐盟合作，制定推進主要針對中國的WTO規則改革，以遏制政府補貼和其他非市場貿易慣例。但是，自1995年該機構成立以來，想改變WTO規則一直是非常困難的，因為所有164個成員國必須達成一致意見，才能改變規則。

中國稱「內部發展不平均」，拒絕改稱「已開發國家」

中國自2001年以「開發中國家」的身分加入WTO，使中國可以相較已開發國家作出更少的承諾、繼續政府補貼，並對外國進口產品徵收更高的關稅。不過中國已成為世界第二大經濟體，18年來人均年所得暴增8倍，接近1萬美元，許多WTO會員國認為，中國應該承擔已開發國家的責任。

中方對此表示，雖然自己是世界第二大經濟體，但「內部發展不平均」，總體仍然屬於「開發中國家」水準。

《中央社》報導，今年3月，中國常駐世貿組織代表張向晨表示，包括中國在內的發展中成員，只是在某一個或某幾個特定領域發展較快；「衡量一國的發展水平，不能僅看一點、一個領域，而應進行全面的評估」。

今年7月，中國國際問題研究院發展中國家研究所所長王友明也在一場會議上表示，質疑中國開發中國家身分的人「應該去中國西部看看，那裡還有上千萬人口沒有脫貧，他們還應該看看中國的產業結構，還處於全球產業鏈的中下端，高端科技、現代服務業並不占明顯優勢」。

不過，中國在宣傳方面卻時常提到自己傲人的發展成就。

中國國家統計局網站7月1日發佈「新中國成立70周年經濟社會發展成就系列報告」中稱，「我國經濟總量2018年達到90兆309億元，占世界經濟的比重接近16%。對世界經濟成長的年均貢獻率為18%左右，僅次於美國居世界第二。」

中美貿易談判前開炮，中共黨媒批川普「霸道蠻橫」

中共中央機關報《人民日報》今天則發表署名「鐘聲」的評論文章說，中美經貿磋商即將舉行之際，美國一些人又玩起威脅施壓的老把戲，從箱底翻出世界貿易組織發展中（開發中）成員地位問題，故技重演，不得人心。

文章指責美方「狂妄自大盡顯無遺，其霸道蠻橫的嘴臉寫滿了對正常國際經貿秩序的挑戰和無視」。

這篇文章強調，「誰是世貿組織的發展中成員？顯然不應該用美國利益來界定，也不可能由美國一些人說了算」，並指中國和印度等10個開發中成員最近就提交共同提案，強調應由開發中成員自己決定是否以及如何使用特殊與差別待遇。

中美兩國將於明（30）日在上海重啟為期2天的貿易協商。《經濟日報》引述《彭博》資訊指出，就目前態勢看來，雙方都顯出不急著妥協，釋出的訊號也好壞參半。

《彭博》認為，包括香港、北韓、台灣和南中國海等地緣政治緊張事件，降低了這次復談產生協議的可能性，此外，華為仍會是爭議的重要環節。

《華爾街日報》28日文章指出，這次美中貿易談判難有重大進展，但有機會達成部分協議，像是中國向美國採購更多農產品，美國放鬆企業銷售華為限制。

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核稿編輯：楊之瑜



