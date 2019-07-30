就算你相信「統獨是假議題」，終究得回答「台灣未來該走向哪裡？」

文：陳劭旻（諮商心理師）

在談到統獨的事情時，柯文哲與學姐黃瀞瑩的說法是這樣：「統獨就是一個假議題，我不會因為今天投票而決定接下來台灣會馬上獨立還是被統一。」言下之意，人民的投票無法立刻造成統獨的結果，所以他沒有意義，只是一個被操弄的議題。

多喝一杯酒又不會讓你得癌症，喝酒影響健康是假議題嗎？

事實上，當你這樣的邏輯用在不同地方，你會發現根本說不通。吃重金屬會讓你明天就得癌症嗎？多吃一塊炸雞會讓你明天就變胖子嗎？多賺一塊錢明天就會讓你變富翁嗎？

都不會。所以做這些事情有意義嗎？

有，因為他一天的影響可能很小，但是累積起來卻可以很大。如果每天喝酒抽菸會不會增加得癌症的機會？每天都吃油炸食品會不會變胖？

柯文哲的說法錯誤的將事情簡化成二分的思考，一個事物的狀態只有「有」或者「沒有」，但問題是世界上的事物從來都沒有辦法這樣一分為二，特別是重要的事情更是如此。如果這種「假議題」的思考方式為真，大概人生的所有做為都沒有意義了，因為你努力工作無法讓你明天就賺大錢、努力讀書無法讓你明天就變博學多聞，如果人一切的努力都無法讓你明天就達到想要的，努力又有什麼意義。你活著明天的生活會更好嗎？不會，那你幹嘛活著。

那人活著是不是一個假議題？當然不是。

每天都努力活著才能累積一個好的人生，不是嗎？

事實上，統一與獨立永遠比你想的都近，因為統一與獨立絕對不是二分的端點，而是線性的差異。如果中國企業可以在台灣任意置產，算不算離統一更進一步？如果台灣可以在國際上正大光明亮出國旗，算不算離獨立更進一步？台灣從來不是沒有機會統一，只是在前往統一的過程中有無數人努力阻擋，所以你才沒有看到統一的結果；相反的也有無數人在前往獨立的路上做哏，所以你才沒有看到獨立。因為沒有看到「統一」就認為這一切都是虛假，這種說法抹煞了所有曾經為了台灣民主與政治努力的前輩，因為一個一個前人前仆後繼的才有辦法有現在台灣的美好。不是一天，也不是一次投票，而是許多人包含你我的努力。

統獨從來不是假議題，而是你有沒有看到我們離哪一邊更近。

如果統一獨立不是假議題，為什麼你寧可相信？

其實，認真一想都會知道這樣的說法有問題，但是這樣的說法卻讓許多人信了。為什麼？

因為做出決定太過困難太讓人害怕，所以寧可相信：那一切都是假的。

如果真的每一次的投票都會讓你的選項更靠近統一或者獨立，你會想要哪一邊呢？這個問題很困難，如果統一我們就會失去民主自由，以後批評政府就可能被關，不能用臉書不能用Instagram，就喜歡看的連續劇隨時消失；但是獨立呢？你要面對中國的威脅，以後跟中國的關係會變怎麼樣，會不會真的打過來？台灣人每一次的選舉、每一次的投票，每一個選民都在逼問著這樣的問題，但是兩邊都讓人太不知道如何決定，兩邊都有著無法避免的壞處到底該怎麼辦？

很簡單，告訴自己一切都是假的。

假的，都是在騙人。一切都是假的

所以投票不會改變任何事情，投票不會真的讓我們統一或者獨立，都是假的。我可以永遠過著現在的生活保持不變，我可以永遠不去思考台灣的未來是什麼。只要我不去思考不去面對，所有可能遇到的壞事都不會發生。但是不去思考、假裝事實不存在的方法，終究沒辦法掩埋所有的焦慮，焦慮會在這些議題不斷提起時再度升起。

當這一切都太過難以面對時，許多人不只讓自己的心情，也讓投票成為自己逃避的方式。他們不是依據自己對統獨的思考投票，而是投票給「告訴我可以不用面對這一切的人」。

這下我們理解藍營為什麼從來不真正去提他們傾中的立場，去說統一帶來的結果，而只是一股腦地指責民進黨獨立會帶來戰爭。因為藍營在做的就是告訴民眾「這一切都是假的」，就像是裝成統獨這個議題從來不存在一樣，你投給我就會有錢、就會和平、就可以保有現在一切的生活，所以統一跟獨立你都不要去想吧！

這也可以解釋，為什麼這麼多藍營的支持者沒辦法去談國民黨傾中、韓國瑜跟中台辦碰面、以及香港被血腥鎮壓，碰到統一帶來的壞處時避重就輕，然後一方面指著民進黨挑釁與挑進戰爭。其實民進黨挑起的根本不是戰爭，而是他們心中對於思考統獨的恐懼與焦慮，而那個恐懼與焦慮太過強大，才會讓他們需要消滅那個勾起焦慮的邪惡存在。都是民進黨很邪惡害的，所以沒有民進黨就沒有焦慮，真是太好了，一切解決。

不只是許多藍營的支持者，許多中間選民也默默的被這樣的說法影響，以為統獨真的可以離我們遠去，投票給一方就會破壞一切，而另一方就可以單純的維持現狀。但是在那背後的，是台灣人民對於思考未來過多的恐懼以及不確定性，沒有勇氣去面對自己真正想要的選擇。

Photo Credit: 中央社

面對焦慮，需要的是勇氣

這是生活在台灣的原罪，也是我們不可逃避的宿命。當台灣的位置就在中國隔壁，就在一個每天想著侵吞併略我們家園的鄰居旁，思考自己要統一、或者要做自己獨立，確實需要背負著很大的壓力。

所以面對著那些因為過於沉重而不想面對，只想假裝一切都平安無事的人，你可以先理解的是，這個人其實跟你一樣感受著害怕，而且是害怕到無法面對而把頭轉開。既然他已經害怕到無法面對，指責與攻擊只會給他更多的壓力，讓他回頭攻擊把一切焦慮翻上檯面的你，然後說著你是個邪惡的陰謀論者或者被操弄的笨蛋，而不是他怎麼想與怎麼決定。那麼面對害怕的人，你可以做什麼？

1. 先從思考開始，不要求做出結論

很多人認為統獨是假議題，就是因為做出決定太過困難，因此跳過思考過程要他們做出結論一定會碰釘子。但是結論是從很多資訊的思考中得到，因此你可以做的是從一些很細微、很小的資訊開始慢慢帶給長輩或朋友思考。

像是：中國的薪資所得（其實城鄉差距極大），中國的醫療狀況（看病要等一個月）、香港事件的始末（不是統一很糟的結論，而是先說發生什麼），先從基本知識一點一點補足，而且吸收進去，他們就離思考更進了一步。

2. 給人勇氣的，永遠都是人的愛與關懷

人總是希望可以過更好的生活，以及也希望身旁的人可以過更好的生活。因此對話的時候讓他們知道你的考量是為了他好，或者反過來為了愛的人好，人會更願意去思考行為帶來的結果是什麼。因此像是「我很擔心你之後連退休金也沒有了，我希望你退休時可以過更好的生活」、「我希望我們子孫之後可以過自由的生活，想說什麼就說什麼，不用擔心因為說什麼就被抓去關」。這些都是引發人愛的對話，讓人可以不用為了防備自己而焦慮，而是為了更好的生活而思考。

結尾的時候，你可以讓他們知道「謝謝你跟我分享你的想法」、「你願意跟我分享這些我很高興」，因為對話即使不盡人意，只要有那麼一點點往前都是好事。就跟統獨一樣，對話也從來不是一蹴可幾。

統獨是不是一個假議題？絕對不是，真正的議題是我們如何在面對壓力之下，怎麼去思考台灣的未來要走向哪裡。也許相信這一切都是虛假，真的可以讓人得到一時安寧，但是我們終究無法逃避；不是去相信這是誰的陰謀，不是憤怒於被政治人物操控，不是關乎他人，而是你自己的決定。

為了台灣的未來，即使也會有著憂慮，我依然願意思考與決定。也希望你面對思考未來的焦慮時能夠勇敢有力量，因為失敗而挫折也無所謂，因為焦慮而氣餒而無所謂，因為我們都是一樣感受著這些，然後帶著信念爬起努力。

只要一起，我們就有著向前的勇氣，是吧？

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：丁肇九