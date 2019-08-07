你知道「抗敏」也有專業的認證標章嗎？

「寶寶沐浴保養產品這麼多，到底選哪種才安心？」寶寶肌膚缺乏完整皮脂膜屏障，較成人敏感脆弱，沐浴保養品的溫和抗敏非常重要。但你知道「抗敏」其實有專業「認證標章」嗎？小兒科阿包醫生（巫漢盟）特別傳授3招，讓你看懂抗敏認證。

阿包醫生指出，美規抗敏認證機構以美國氣喘及過敏基金會（AAFA）為主，歐規部分則有來自英國的英國過敏基金會（BAF）、歐洲過敏研究基金會（ECARF）、德國過敏和哮喘協會（DAAB）。以目前全球最嚴格認證之一、歐洲八國皮膚科與過敏免疫科權威組成的ECARF來說，就具備3個值得信賴的檢核重點。

一、認證機構須具備醫療背景專業性

阿包醫生進一步指出，ECARF創辦人及多位成員皆來自德國夏里特醫院（Charite University Hospital Berlin）過敏免疫科別，並與該院有持續性的研究合作。夏里特醫院不僅為歐洲最大教學醫院，也是德國權威醫學研究機構之一，故ECARF可確保認證內容與時俱進，接軌過敏醫學專業。

二、成分項目及濃度檢視標準須嚴格

阿包醫生表示，為把關化妝保養品是否致敏，ECARF採用歐盟SCCNFP標準，嚴格認證產品不可含有26種致敏香精及MI/MCI防腐劑。除參照產品成分表，ECARF更實際抽樣測試送檢品項，確保成分種類與濃度符合歐盟規定。

三、須由第三方單位進行過敏患者皮膚醫學測試

多數認證機構僅參考廠商提供的數據，而非由該單位或第三方合作單位實際測試。阿包醫生說明，歐洲ECARF為檢核產品整體配方不刺激不致敏，除與夏里特醫院合作，亦與VDE、國際檢驗權威SGS等單位合作執行皮膚醫學測試，針對本身即有皮膚敏感或濕疹患者進行7天以上產品實測，確保對過敏患者友善。

阿包醫生（巫漢盟）提醒媽咪，寶寶出現過敏症狀時，就醫擦藥在所難免，但要常保寶寶肌膚健康，關鍵在於皮脂膜自體保護力的養成。除了慎選專業歐洲抗敏認證，具pH5.5微酸特性的沐浴乳與乳液，因為接近正常皮膚的酸鹼值，也有助打造健康皮脂膜，防禦外界刺激。

Photo Credit：健康醫療網 巫漢盟醫師

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